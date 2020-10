Le système énergétique de la communauté constitue le service public de Zibi (SPZ) et repose, pour le chauffage, sur la sur la récupération d'énergie provenant des effluents de Produits Kruger (qui a une usine à Gatineau), et sur la rivière des Outaouais pour la climatisation. Le système, créé par Zibi, fournira du chauffage et de la climatisation à tous les locataires et les résidents de la communauté riveraine de 34 acres. Les résidents et les locataires de Zibi seront fiers de vivre et de travailler dans l'une des communautés les plus durables au Canada, en plus de réaliser des économies sur la consommation d'énergie grâce à l'application de contrôle de la température sur leur appareil mobile.

Ce système innovateur (le premier en Amérique du Nord à utiliser la récupération de chaleur à partir de déchets post-industriels dans une communauté judicieusement conçue) fera de Zibi la première communauté zéro carbone de la région.

Fonctionnement du système

Une fois terminés, tous les immeubles résidentiels et commerciaux de Zibi (qui totalisent 4 millions de pieds carrés) seront interconnectés par une boucle hydroponique qui distribuera la chaleur et la climatisation La chaleur provenant des effluents à basse température sera récupérée à la fin du processus de fabrication de papiers tissu (une première en Amérique du Nord) de l'usine Produits Kruger située à proximité (Gatineau) puis sera injectée dans la nouvelle centrale de production d'énergie de la communauté. En été, la chaleur sera rejetée dans la rivière des Outaouais au moyen de refroidisseurs, ce qui génèrera de l'eau froide de façon efficiente pour climatiser les immeubles.

Lorsqu'elle sera mise en service en 2021, la centrale de services publics de Zibi (située à l'étage inférieur d'un immeuble résidentiel du côté de Gatineau) sera accessible pour les résidents et les visiteurs, qui pourront voir comment elle fonctionne et en apprendre davantage sur la technologie innovatrice.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez la fiche d'information médias .

Zibi, un modèle d'innovation

En plus de lancer le système énergétique de quartier, Zibi a établi un partenariat créatif avec l'entreprise de télécommunications Beanfield : cette dernière utilisera les corridors des conduites du système énergétique pour installer l'infrastructure pour leur u réseau 5G. Elle offrira des vitesses de téléversement et de téléchargement symétriques de 1 Gb/s grâce à une connexion réseau spécialisée à fibres. Grâce à ce partenariat, les résidents et les entreprises de Zibi bénéficieront de services Internet, téléphonique et de télévision fiables et abordables ainsi qu'un accès Wi-Fi gratuit dans les espaces publics. Zibi sera l'une des communautés des plus technologiquement avancées au pays.

Un partenariat au profit de tous

Ce partenariat est une première dans la région et permettra de créer une communauté zéro carbone, ce qui aidera les villes d'Ottawa et de Gatineau à atteindre leurs objectifs en matière de climat.

Hydro Ottawa compte plus de 100 ans d'expérience en distribution d'énergie et s'affairera à intégrer des solutions innovatrices en matière d'énergie propre dans le projet Zibi en appui à son plan d'action One Planet, qui met notamment l'accent sur le développement zéro carbone et zéro déchet.

CITATIONS

« Le système énergétique de quartier de Zibi est un élément clé de nos plans visant à atteindre nos objectifs de durabilité One Planet ». « Nous sommes reconnaissants que nos partenaires chez Hydro Ottawa et Produits Kruger nous aident à créer une solution innovatrice qui nous permettra non seulement d'atteindre nos objectifs zéro carbone, mais qui fera d'Ottawa et Gatineau des chefs de file dans la lutte contre les changements climatiques. » - Jeff Westeinde, président de Zibi

« Le système énergétique de quartier de Zibi témoigne de la puissance de l'interconnexion, grâce au partenariat, à l'innovation et au désir de créer un avenir plus durable ». Chez Hydro Ottawa, nous croyons qu'il est de notre devoir d'être les instigateurs de changements nécessaires pour assurer un avenir énergétique intelligent dans la capitale nationale. En adoptant une perspective avant-gardiste, nous avons amélioré nos secteurs d'activité, nos produits et nos stratégies pour répondre aux attentes environnementales et aux besoins énergétiques de notre communauté. » - Bryce Conrad, président-directeur général d'Hydro Ottawa.

« La participation de Produits Kruger dans le service public de Zibi, grâce à la récupération d'énergie provenant des effluents de notre usine de Gatineau, est un autre bel exemple de notre engagement à l'égard de notre communauté, de nos employés, de nos fournisseurs et de nos clients, à savoir que nous sommes toujours à la recherche de façons innovatrices de réduire notre empreinte environnementale et de rendre nos activités plus durables. En tant que plus grand fabricant et distributeur de produits de papier domestiques, industriels et commerciaux au Canada, la durabilité est au cœur de nos valeurs. Par conséquent, nous sommes fiers de nous associer à Zibi et Hydro Ottawa pour promouvoir ce projet prometteur, qui aura une incidence positive sur la région de la capitale nationale. » - Stéphane Lamoureux, vice-président, Opérations - Projets spéciaux, Produits Kruger.

À propos de Zibi

Zibi est une communauté riveraine de 34 acres (138 000 m2), judicieusement conçue par Dream Unlimited Corp et THEIA Partners. Il s'agit d'un quartier sans frontières, chevauchant Gatineau et Ottawa, qui accueille 5 000 résidents et plus de 6 000 travailleurs. Zibi comprend 8 acres (32 000 m2) de places publiques et de parcs riverains ainsi que plus d'un million de pieds carrés de locaux commerciaux et de vente au détail. Il s'agit d'une des communautés les plus durables au monde et la première au Canada à être approuvée par One Planet Living, un cadre de renommée mondiale développé par Bioregional et World Wildlife Fund. www.zibi.ca

À propos de Dream Unlimited Corp.

Dream (TSX:DRM) figure parmi les meilleures sociétés immobilières au Canada et gère des actifs évalués à environ 8 milliards de dollars, en Amérique du Nord et en Europe. Les domaines d'activités de l'entreprise comprennent l'aménagement de terrains résidentiels, le développement de logements et de condominiums, le développement de commerces et d'unités de vente au détail, la gestion des actifs de trois fiducies inscrites à la bourse de Toronto - dont Dream Hard Asset Alternatives Trust (TSX:DRA.UN) - et la possession de propriétés commerciales. Dream a une réputation bien établie pour ses capacités d'innovation, de financement, de structuration et d'exécution face à des occasions d'investissement à risque élevé. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.dream.ca .

À propos de THEIA Partners

THEIA Partners est une agence de développement qui a la santé, le bien-être et la durabilité au cœur même de ses valeurs. Ses membres ont la passion de créer des communautés axées sur la vie heureuse et saine des résidents. Des lieux où chaque personne a l'occasion de connaître ses voisins, grâce à la conception intelligente, et où la durabilité est subtilement intégrée dans le paysage urbain. THEIA et ses partenaires ont joué un rôle important dans le développement de plusieurs des premiers bâtiments certifiés LEED Platine au Canada.

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Hydro Ottawa possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation. Hydro Ottawa limitée, qui distribue de l'électricité à plus de 340 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, qui est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario et qui a une capacité de production de 128 mégawatts (ce qui est suffisant pour alimenter 107 000 résidences); et Envari, qui offre des produits et services qui permettent de réduire la consommation énergétique et les coûts liés à l'énergie aux municipalités, aux clients industriels et commerciaux ainsi qu'à diverses entreprises de distribution locale.

À propos de Produits Kruger L.P.

Produits Kruger L.P. compte environ 2 500 employés, dont 400 travailleurs à l'usine de Gatineau. L'entreprise exploite huit usines certifiées FSC® (FSC®-C104904) en Amérique du Nord (www.produitskruger.ca). En 2019, Produits Kruger s'est classée au 10e rang des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada en 2019, selon Corporate Knights. L'entreprise a aussi figuré sur la liste des entreprises les mieux gérées au Canada en 2019 et sur la liste des meilleurs employeurs de Forbes Canada.

À propos de Beanfield Metroconnect

Beanfield est une entreprise de télécommunications qui se démarque. Nous reconnaissons l'importance de lier les communautés et les gens qui y habitent. Et nous le faisons sans sacrifier le soutien aux consommateurs et la prestation de services supérieurs. Chez Beanfield, nous tenons à bâtir des communautés, pas seulement des réseaux.

Beanfield construit, possède et exploite le plus vaste réseau indépendant à fibres optiques à Toronto et Montréal, auxquels sont connectés plus de 2 800 immeubles commerciaux et résidentiels. L'entreprise a récemment étendu ses services à Ottawa. Toutes nos équipes de construction, d'installation et de service à la clientèle sont internes. Elles tiennent à vous offrir l'expérience la plus efficience et simplifiée que possible, comme il se doit. www.beanfield.com

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa Inc.

Renseignements: Remarque à l'intention des médias : Le président-directeur général d'Hydro Ottawa, Bryce Conrad, et le président de Zibi, Jeff Westeinde, seront disponibles pour faire des entrevues et des visites individuelles aujourd'hui, dès 9 h à la Maison Zibi. Afin de respecter les mesures de distanciation physique, veuillez réserver votre entrevue en communiquant avec Annie Boucher.

Liens connexes

https://hydroottawa.com/