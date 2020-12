Zevia obtient un investissement de 200 M$ US de la CDPQ

MONTRÉAL et LOS ANGELES, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (« la CDPQ »), un investisseur institutionnel mondial, annonce la clôture d'un investissement de 200 M$ US dans Zevia LLC (« Zevia »), une société américaine qui offre une gamme de boissons naturelles, à zéro calorie, aux États-Unis et au Canada.

L'investissement de la CDPQ sous forme de capital primaire sera utilisé par Zevia, l'une des sociétés de boissons qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, pour poursuivre sa stratégie d'expansion mondiale.

Dirigée depuis 2010 par Paddy Spence, le PDG de Zevia, la marque s'est taillé une place unique dans son secteur, avec une volonté d'offrir des options de rechange aux boissons sucrées et artificiellement sucrées traditionnelles. Zevia a accru sa part de marché au fil du temps pour devenir un leader dans le segment des boissons naturellement sucrées à zéro calorie, avec une distribution nationale dans plus de 35 000 points de vente au détail aux États-Unis et au Canada.

Dans le cadre de la transaction, Zevia a choisi la CDPQ pour l'appuyer dans ses prochaines étapes de développement, en raison de son expertise de pointe en gestion d'actifs, de sa portée mondiale et de son engagement fort en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

« La gamme de boissons sans sucre et naturellement sucrées de Zevia a trouvé un écho auprès des consommateurs américains et canadiens, et nous sommes ravis de nous associer à la CDPQ pour accélérer notre croissance », a déclaré Paddy Spence, PDG de Zevia. « Zevia s'efforce de rendre le monde meilleur grâce à des produits durables et abordables qui ont bon goût et contiennent des ingrédients simples à base de plantes. Nous sommes impatients de nous associer à la CDPQ, un investisseur qui considère les questions ESG comme une occasion de générer une croissance durable, au bénéfice de tous. »

« Zevia a connu une forte croissance au cours des dernières années, se forgeant une place comme chef de file de son industrie en Amérique du Nord », a dit Martin Laguerre, récemment nommé premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement, à la CDPQ. « La société compte sur une équipe de direction accomplie, qui a favorisé une culture de l'innovation et développé une clientèle fidèle. Désormais, Zevia pourra s'appuyer sur les capacités de création de valeur et le réseau établi de la CDPQ pour poursuivre sur sa lancée. »

En 2020, grâce à sa culture axée sur l'inclusion et l'innovation, Zevia a reçu neuf « Comparably Awards », dont le titre de meilleure entreprise pour le développement professionnel, meilleures équipes de direction, meilleur président-directeur général à la fois pour la diversité et pour les femmes, et meilleur président-directeur général.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC a agi comme conseiller financier de la CDPQ, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi comme conseiller juridique de la CDPQ. BofA Securities, Inc. a agi comme agent de placement exclusif, Wellvest Capital a servi de conseiller financier et Hogan Lovells a agi comme conseiller juridique de Zevia.

À PROPOS DE ZEVIA

Zevia a pour mission d'améliorer la santé publique mondiale en aidant les gens à réduire leur consommation de sucre. La société propose un vaste éventail de boissons sans sucre, sans calorie, naturellement sucrées, « meilleures pour vous », qui sont rafraîchissantes et délicieuses, et fabriquées avec une poignée d'ingrédients simples à base de plantes. Les produits Zevia comprennent des sodas, des boissons énergisantes, des thés biologiques, des mélangeurs, de l'eau pétillante et la dernière innovation de la marque, les boissons Kidz légèrement gazeuses. Tous les articles Zevia sont sucrés avec l'édulcorant végétal stévia, ne contiennent pas d'édulcorants artificiels ni de sucre, et sont « Projet sans OGM vérifié ». Sans gluten et colorants, les produits sont aussi casher et végans. L'engagement de l'entreprise en faveur des ingrédients sains est tout aussi important que son engagement à soutenir les communautés et les modes de vie visant à réduire la consommation de sucre. Pour plus de renseignements sur Zevia, visitez www.Zevia.com ou suiviez @Zevia sur Instagram, Facebook et Twitter.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

