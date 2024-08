La nouvelle expérience exclusive de RV en déplacement libre sera disponible sur les sites de RV Zero Latency à l'échelle mondiale à compter du 25 septembre, avec un cadeau en prime aux amateurs enthousiastes qui font des réservations préalables.

MELBOURNE, Australie, 28 août 2024 /CNW/ - RV de Zero Latency, chef de file incontesté du divertissement immersif et le cerveau derrière le plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre en personne au monde, est ravi d'annoncer que les billets pour Space Marine VR - Defenders of Avarax sont maintenant en vente. Préparez-vous à la bataille et à plonger dans l'expérience révolutionnaire, jouable dans le monde entier dès le 25 septembre 2024.

De l’univers Warhammer 40,000, le très attendu Space Marine VR: Defenders of Avarax est sur le point d’être lancé! Disponible à partir du 25 septembre sur les sites RV de Zero Latency à l’échelle mondiale.

Zero Latency utilise une technologie incroyablement immersive pour incarner Space Marine, un super soldat sans merci et incroyablement puissant. Naviguez dans les profondeurs périlleuses d'une vaste cité-ruche, où vous éliminerez des essaims voraces de Tyrans, une menace extraterrestre omniprésente venant d'au-delà de la galaxie connue. À l'aide d'une vaste gamme d'armes dévastatrices, testez votre courage dans le monde de RV le plus vaste et détaillé à l'extrême jamais conçu.

« L'univers de Warhammer 40 000 est riche de traditions et d'actions, et nous voulions vraiment lui rendre justice, a déclaré Scott Vandonkelaar, chef de la technologie à Zero Latency. « En tant que grands amateurs de Space Marine, nous avons consacré notre cœur à recréer fidèlement l'intensité et le chaos de l'obscurité sombre de l'avenir. L'expérience est tout simplement exaltante, et nous sommes impatients que les amateurs de Warhammer ressentent de première main l'émotion de la bataille. »

Les personnes qui réservent leur billet aujourd'hui recevront l'une des 5 000 pièces officielles en édition limitée de Warhammer 40,000:



Space Marine VR - Defenders of Avarax, représentant les Ultramarines d'un côté, et un redoutable guerrier Tyranide de l'autre - un incontournable pour tout amateur et collectionneur de Warhammer.

Pour trouver l'emplacement le plus proche de Zero Latency ou pour obtenir votre billet dès maintenant, visitez le site https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

Pour en savoir plus sur Space Marine VR - Defenders of Avarax, visitez https://zerolatencyvr.com/space-marine-vr/

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency est un chef de file mondial du divertissement immersif, travaillant à la fine pointe de la réalité virtuelle et des expériences en espaces réels. Avec plus de 95 sites répartis dans plus de 26 pays, Zero Latency est le plus grand réseau de RV en déplacement libre au monde. Depuis l'ouverture de la première salle de RV en déplacement libre en 2015, Zero Latency a ravi plus de 4 millions de joueurs d'un bout à l'autre du globe.

À propos de Games WorkshopMD

Games WorkshopMD Group PLC (LSE:GAW.L), basé à Nottingham, au Royaume-Uni, produit les meilleures figurines fantastiques au monde. Games Workshop conçoit, fabrique, vend et distribue sa gamme de jeux, figurines, romans et maquettes WarhammerMD : Age of SigmarMD et WarhammerMD 40,000MD par l'entremise de plus de 540 de ses propres magasins (Games WorkshopMD ou WarhammerMD), de son magasin en ligne www.games-workshop.com et des canaux de vente au détail indépendants dans plus de 50 pays. De plus amples renseignements sur Games Workshop et ses autres marques et gammes de produits connexes (y compris notre division d'édition Black Library et notre studio spécial de figurines en résine Forge World) sont disponibles sur www.games-workshop.com.

Warhammer 40,000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR, le logo Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, le logo de l'aigle à deux têtes « Aquila », et tous les logos, illustrations, images, noms, créatures, races, véhicules, lieux, armes, personnages et leurs ressemblances distinctives associés, sont une marque déposée ou une marque de commerce, et/ou © Games Workshop Limited, enregistrés de manière variable dans le monde entier, et utilisés sous licence.

