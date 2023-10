Outbreak apporte de l'action intense et des moments époustouflants à très grande échelle grâce au jeu de zombies de RV en déplacement libre le plus avancé jamais créé.

MELBOURNE, Australie, 5 octobre 2023 /CNW/ - Zero Latency , le chef de file mondial du divertissement immersif et créateur du plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre au monde, est heureux de présenter Outbreak, le jeu de zombies de RV en déplacement libre le plus avancé jamais créé.

Image d’un héros de Outbreak de Zero Latency

Une aventure palpitante de tir contre des zombies à une échelle vraiment gigantesque, Outbreak aura des joueurs qui combattront des hordes de morts-vivants et pour leur survie et engageront une course contre la montre pour sauver l'humanité, dans une bataille épique comme jamais auparavant en RV. Avec des zombies ultra-réalistes développés à partir d'une capture de mouvement d'acteurs en direct et de moments de jeu mémorables et pleins d'action pour jusqu'à 8 joueurs dans les plus grands stades de jeu en RV encore jamais vus, vous aurez plus de 2 000 mètres carrés de monde à explorer.

« Outbreack est notre aventure la plus épique à ce jour, et nous avons hâte que tout le monde joue à ce jeu terrifiant et excitant qui est sans pareil sur le marché, a déclaré Tim Ruse, chef de la direction de Zero Latency. Notre équipe de développement dévouée a travaillé d'arrache-pied pour faire de Outbreak l'expérience la plus soignée et la plus excitante possible. En nous appuyant sur nos apprentissages tirés de plus de 3 millions de jeux joués dans le cadre de sept expériences, nous comprenons profondément ce qui fait une grande aventure immersive qui franchit la ligne entre la peur et l'exaltation. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli et nous avons l'impression que tous seront ébahis par ce jeu. »

L'histoire de Outbreak vous incite à entreprendre un voyage rempli d'adrénaline, où votre équipe de soldats doit engager un combat contre la montre pour trouver un traitement contre les zombies. Lorsqu'une brèche apparaît dans le bâtiment et que le remède est volé, vous devrez déambuler sur des toits dangereux et vous engager dans des batailles épiques avec des morts-vivants. En mettant à l'épreuve vos compétences, votre travail d'équipe et votre détermination, le destin du monde est entre vos mains!

Outbreak est maintenant offert dans plus de 80 sites de Zero Latency dans le monde, et les joueurs reçoivent une vidéo personnalisée de leur expérience avec Outbreak après le jeu.

Pour trouver un emplacement Zero Latency ou réserver un billet, rendez-vous à https://booking.zerolatencyvr.com/book-now .

Pour en savoir plus sur Zero Latency, allez à https://zerolatencyvr.com/ .

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency est un chef de file mondial du divertissement immersif, travaillant à la fine pointe de la réalité virtuelle et des expériences en espaces réels. Avec plus de 80 sites répartis dans plus de 27 pays, Zero Latency est le plus grand réseau de RV en déplacement libre au monde. Depuis l'ouverture de la première salle de réalité virtuelle en 2015, Zero Latency a ravi plus de 3 millions de joueurs d'un bout à l'autre du globe.

Il y a huit ans, Zero Latency a présenté au monde la réalité virtuelle en salle : une nouvelle forme de divertissement immersif qui nous a permis d'explorer des univers délirants sans fil, sans câble et sans autres contraintes.

LIENS POUR LES MÉDIAS SOCIAUX :

Instagram et TikTok : @zerolatencyvr

LinkedIn : Zero Latency VR

Personne-ressource pour les médias :

Luke Mitchell

Gestionnaire des relations publiques et des communications

+61 (0) 413 614 412

[email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=-ifsUz1I4ps

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2236323/Outbreak_Digital_Landscape.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2165546/4316862/Zero_Latency_Logo.jpg

SOURCE Zero Latency VR