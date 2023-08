Champions of the Undead est une compétition mondiale qui se déroulera du 10 août au 6 septembre. La grande finale aura lieu à Las Vegas, et le gagnant recevra un prix de 15 000 $ US en argent sonnant.

MELBOURNE, Australie, 8 août 2023 /CNW/ - Zero Latency, chef de file mondial du divertissement immersif et créateur du plus grand réseau de RV en salle au monde, célèbre trois millions de parties jouées partout sur le globe en lançant sa toute première compétition mondiale de RV, Champions of the Undead. Le concours est mené en partenariat avec VIVE, qui tient la promesse de la réalité virtuelle avec une technologie révolutionnaire et un contenu de premier ordre.

Champions of the Undead. Tuez des zombies, gagnez 15 000 $ US. (PRNewsfoto/Zero Latency VR)

Champions of the Undead sera une bataille monumentale qui se déroulera dans l'ensemble de la communauté de Zero Latency. Les joueurs devront abattre des zombies et accumuler le plus grand nombre de points dans l'un de ses jeux les plus populaires : Undead Arena. Pour prendre part à la compétition, les joueurs peuvent simplement se rendre à l'un des plus de 70 sites de Zero Latency dans le monde et y jouer une partie d'Undead Arena. Le meilleur joueur de chaque région sera envoyé à Las Vegas pour participer à la grande finale, où le meilleur tueur de zombies sera couronné et recevra un prix de 15 000 $ US.

Zero Latency a ouvert son premier site en 2015, à Melbourne, en Australie. Depuis, le jalon de trois millions de parties jouées a permis aux joueurs d'explorer l'immensité des nouveaux mondes et des nouvelles destinations dans les plus grands espaces en RV offerts. Au cours de cette période, Zero Latency a continué d'innover, proposant aux joueurs de nouvelles aventures pour échapper aux pressions du monde réel, tandis que les joueurs eux-mêmes ont tué plus de 200 millions de zombies. Champions of the Undead devrait faire grimper ce chiffre.

« C'est la première fois de notre histoire que nous rassemblons notre communauté mondiale de cette façon excitante. Nous redonnons aux joueurs qui nous ont appuyés », a affirmé Tim Ruse, PDG de Zero Latency. « Nous sommes ravis d'avoir vu trois millions de parties jouées partout dans le monde depuis que nous avons commencé ce périple il y a dix ans. Les gens cherchent continuellement des expériences qui leur permettent d'établir des liens avec les autres. Cette compétition, à une échelle inédite, est pour nous la meilleure façon de célébrer cette réalisation. Nous continuons d'innover et de croître, et nous nous réjouissons déjà à la perspective des trois prochains millions de parties de nos joueurs dévoués et passionnés du monde entier. »

Le concours Champions of the Undead se déroulera du jeudi 10 août 2023 au mercredi 6 septembre 2023. La grande finale aura lieu le jeudi 5 octobre 2023 à Las Vegas. Jusqu'à huit joueurs peuvent jouer ensemble. Ils peuvent, par ailleurs, tenter l'expérience autant de fois qu'ils le veulent pour perfectionner leurs habiletés et atteindre leur meilleur pointage.

Le pointage le plus élevé de chaque tableau de classement régional sera envoyé à Las Vegas pour la grande finale avec une version adaptée plus exigeante de l'Undead Arena, remplie d'un nombre encore plus effrayant de zombies. Le gagnant de cette grande finale épique recevra 15 000 $ US.

Les finalistes obtiendront un casque VIVE XR Elite d'une valeur de 1 099 $ US pour continuer d'explorer de nouvelles possibilités à la maison. Le VIVE XR Elite est un casque d'écoute de réalité étendue (XR) puissant, convertible et léger qui se conforme à vos besoins. Il offre à la fois la liberté autonome du casque XR tout-en-un et la puissance du RV PC grâce à la diffusion en continu sans fil.

Pour en savoir plus sur Champions of the Undead, y compris les modalités, visitez https://zerolatencyvr.com/slay-to-win.

Pour trouver un emplacement Zero Latency ou réserver un billet, rendez-vous à l'adresse https://booking.zerolatencyvr.com/book-now.

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency est un chef de file mondial du divertissement immersif, travaillant à la fine pointe de la réalité virtuelle et des expériences en espaces réels. Avec plus de 70 sites répartis dans plus de 25 pays, Zero Latency est le plus grand réseau de RV en salle au monde. Depuis l'ouverture de la première salle de réalité virtuelle en 2015, Zero Latency a ravi plus de 3 millions de joueurs d'un bout à l'autre du globe.

Il y a huit ans, Zero Latency a présenté au monde la réalité virtuelle en salle : une nouvelle forme de divertissement immersif qui nous a permis d'explorer des univers délirants sans fil, sans câble et sans autres contraintes.

