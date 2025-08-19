L'accréditation permet la délivrance d'attestations de vérification des gaz à effet de serre (GES) pour l'aviation internationale dans le cadre du programme mondial de conformité de l'OACI.

DORVAL, QC, le 19 août 2025 /CNW/ - Zenith Net-Zero, un fournisseur canadien de certification environnementale, a obtenu l'accréditation officielle du Conseil canadien des normes (CCN) pour offrir des services de validation et de vérification dans le cadre de CORSIA (Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale), le programme mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) administré par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Zenith Net-Zero fait partie d'un très petit nombre d'organismes de vérification au Canada accrédités par le CCN et autorisés à fournir des services de validation et de vérification CORSIA.

Cette accréditation autorise Zenith Net-Zero à vérifier de manière indépendante les rapports d'émissions de GES et les demandes de compensation soumis par les exploitants aériens assujettis aux exigences de conformité du CORSIA. Ce dernier exige que les émissions de CO₂ de l'aviation internationale supérieures à un seuil de référence défini soient compensées par l'achat de crédits carbone vérifiés -- un processus nécessitant une vérification par un tiers indépendant.

« Contrairement à la plupart des organismes de vérification, nous apportons une expérience pratique de l'aviation à ce travail », a déclaré Nick Houseman, fondateur de Zenith Net-Zero. « Grâce à notre expérience des opérations aériennes, de l'entretien, de la fabrication et de la conformité, nous comprenons les exigences réglementaires et techniques auxquelles les exploitants aériens font face. Cette expérience nous permet de bien saisir le contexte de nos clients tout en offrant des services de validation et de vérification conformes aux normes du CCN et de l'OACI. »

Les services CORSIA de Zenith Net-Zero complètent son ensemble plus large d'offres accréditées, notamment la validation et la vérification des GES selon la norme ISO 14064-3, la certification et la conformité des systèmes de gestion environnementale (SGE) ISO 14001, ainsi que le soutien réglementaire. L'entreprise accompagne ses clients dans les secteurs de l'aviation, du transport, de l'agriculture et de l'industrie pour démontrer une performance durable crédible et vérifiable.

Pour plus d'information ou pour en savoir plus sur les services de validation et de vérification CORSIA, visitez le site zenithnet-zero.com.

À propos de Zenith Net-Zero

Basée à Dorval, au Québec, Zenith Net-Zero offre des solutions complètes en matière de durabilité pour des organisations au Canada et à l'international. Ses services incluent la production de rapports environnementaux, la certification et la conformité à la norme ISO 14001, la quantification des GES selon ISO 14064-2 et la validation et vérification des GES selon ISO 14064-3, la vérification des émissions dans le cadre de CORSIA, le développement de projets, l'accès aux marchés du carbone, les analyses du cycle de vie, la comptabilisation et la déclaration des GES, ainsi que la biotechnologie fongique pour des applications variées incluant la gestion des déchets, la réduction des GES et la valorisation énergétique des déchets.

À propos du Conseil canadien des normes (CCN)

Le Conseil canadien des normes est une société d'État fédérale et l'organisme national d'accréditation du Canada. Reconnue à l'échelle internationale, l'organisation accrédite les entités qui offrent des services d'évaluation de la conformité tels que les essais, l'inspection et la certification, garantissant qu'elles respectent les normes mondiales de compétence et d'impartialité.

SOURCE ZenithNet-Zero

Contact médias : Zenith Net-Zero, Chris Langan, Directeur des ventes et du marketing, [email protected], Tél. : +1 514 754-9980