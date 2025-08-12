Zenith Net-Zéro élargit sa portée de services grâce à son autorité de vérification ISO 14001, renforçant ainsi sa position en conformité environnementale.

DORVAL, QC, le 12 août 2025 /CNW/ - Zenith Net-Zéro, un fournisseur privé de services environnementaux et en développement durable, a obtenu l'accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) à titre d'organisme de certification pour les systèmes de gestion de l'environnement (SGE) ISO 14001.

Cette désignation autorise Zenith Net-Zéro à agir comme organisme de certification indépendant, à effectuer des audits en anglais et en français, et à délivrer des certifications ISO 14001 aux organisations dont les systèmes de gestion de l'environnement répondent à la norme.

« Obtenir l'accréditation du CCN nous permet de soutenir nos clients au-delà de la reddition de comptes réglementaire - nous pouvons désormais auditer et certifier leurs systèmes de gestion de l'environnement selon des normes reconnues à l'échelle internationale », affirme Nick Houseman, fondateur de Zenith Net-Zéro. « Il s'agit d'une étape cruciale pour aider les organisations canadiennes à répondre aux exigences réglementaires, à renforcer leurs performances dans les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à démontrer leur responsabilité opérationnelle. »

Alors que la demande pour des pratiques de durabilité crédibles et vérifiables continue de croître, les services de certification de Zenith Net-Zéro seront offerts aux clients des secteurs à fort impact, notamment la fabrication, les chaînes d'approvisionnement de l'automobile et de l'aérospatiale, l'agriculture, la production alimentaire et les services industriels.

Pour plus d'information ou pour faire une demande de services de certification ISO 14001, visitez zenithnet-zero.com.

À propos de Zenith Net-Zéro

Basée à Dorval, au Québec, Zenith Net-Zéro offre des solutions complètes en durabilité environnementale aux organisations au Canada et à l'international. Ses services incluent la reddition de comptes en conformité environnementale, la certification et le maintien ISO 14001, la validation et la vérification des GES selon les normes ISO 14064-2 et 14064-3, la vérification des émissions selon CORSIA, le développement de projets, l'accès aux marchés de crédits carbone, les analyses du cycle de vie, la quantification et la déclaration des GES, ainsi que la biotechnologie fongique pour de multiples applications, telles que la gestion des matières résiduelles, la réduction des GES et la valorisation énergétique des déchets.

À propos du Conseil canadien des normes (CCN)

Le Conseil canadien des normes est une société d'État fédérale et l'organisme national d'accréditation du Canada. Reconnue à l'échelle internationale, cette organisation accrédite les organismes qui offrent des services d'évaluation de la conformité - tels que les essais, les inspections et la certification - en veillant à ce qu'ils respectent les normes mondiales de compétence et d'impartialité.

SOURCE ZenithNet-Zero

Contact médias : Zenith Net-Zero, Chris Langan, Directeur des ventes et du marketing, [email protected], Tél. : +1 514 754-9980