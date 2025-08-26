DORVAL, QC, le 26 août 2025 /CNW/ - Zenith Net-Zero a obtenu l'accréditation du Conseil canadien des normes (CCN), membre du Forum international de l'accréditation (IAF), pour offrir des services indépendants selon la norme ISO 14064-3 « Gaz à effet de serre -- Spécification avec lignes directrices pour la validation et la vérification des déclarations relatives aux gaz à effet de serre ».

Cette accréditation autorise Zenith Net-Zero à valider et vérifier les déclarations d'émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que les projets de réduction et d'élimination conformément à la norme ISO 14064-3. Cette reconnaissance confirme la compétence de l'entreprise à émettre des déclarations de validation et de vérification reconnues à l'échelle internationale.

« L'obtention de l'accréditation du CCN pour la norme ISO 14064-3 démontre notre capacité à offrir une validation et une vérification indépendantes et crédibles », a déclaré Nick Houseman, fondateur de Zenith Net-Zero. « Nos clients peuvent désormais compter sur nous pour une supervision reconnue de leurs projets et de leurs rapports en matière de GES. »

La validation et la vérification indépendantes sont essentielles pour les entreprises assujetties aux exigences réglementaires de déclaration, participant aux marchés volontaires du carbone ou poursuivant des objectifs climatiques corporatifs. Recourir à un organisme accrédité par le CCN offre l'assurance aux autorités de réglementation, aux investisseurs et aux parties prenantes que les données et les déclarations de réduction des émissions sont exactes, crédibles et reconnues à l'échelle internationale.

L'assise technique de Zenith Net-Zero est renforcée par le leadership de David Dussault, Ph. D., directeur environnemental. M. Dussault cumule 18 années d'expérience pratique, ayant dirigé des centaines de projets en audit environnemental, en vérification et en biotechnologie. Il a agi comme auditeur, consultant et vérificateur pour des organisations telles que le BNQ, le CRIQ et Investissement Québec, et a représenté le gouvernement du Canada dans le cadre de projets environnementaux internationaux en Afrique. Son parcours académique comprend un doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAM, un stage postdoctoral en biologie moléculaire à l'Université de Montréal, ainsi que des diplômes en droit et en administration des affaires (MBA). Cette expertise garantit que les services de validation et de vérification de Zenith Net-Zero reposent sur une rigueur scientifique, une connaissance réglementaire approfondie et une perspective internationale.

Zenith Net-Zero accompagne également les organisations dans la mise en œuvre des normes ISO 14064 connexes :

ISO 14064-1 Gaz à effet de serre -- Spécification avec lignes directrices, au niveau organisationnel, pour la quantification et la déclaration des émissions et des suppressions de gaz à effet de serre

Établit des inventaires organisationnels fiables qui soutiennent les exigences de divulgation et de conformité.

ISO 14064-2 Gaz à effet de serre -- Spécification avec lignes directrices, au niveau des projets, pour la quantification, le suivi et la déclaration des réductions d'émissions ou des augmentations de suppressions de gaz à effet de serre

Fournit un cadre cohérent pour les initiatives axées sur les projets tels que les énergies renouvelables, la séquestration de GES ou l'efficacité énergétique.

Ensemble, ces normes permettent aux organisations de mesurer, de gérer et de déclarer de manière crédible leur performance climatique tout en respectant les cadres internationaux.

Pour en savoir plus sur les services de validation et de vérification ISO 14064 de Zenith Net-Zero, visitez www.zenithnet-zero.com

À propos de Zenith Net-Zero

Basée à Dorval, au Québec, Zenith Net-Zero offre des solutions complètes en matière de durabilité pour des organisations au Canada et à l'international. Ses services incluent la production de rapports environnementaux, la certification et la conformité à la norme ISO 14001, la quantification des GES selon ISO 14064-2 et la validation et vérification des GES selon ISO 14064-3, la vérification des émissions dans le cadre de CORSIA, le développement de projets, l'accès aux marchés du carbone, les analyses du cycle de vie, la comptabilisation et la déclaration des GES, ainsi que la biotechnologie fongique pour des applications variées incluant la gestion des déchets, la réduction des GES et la valorisation énergétique des déchets.

À propos du Conseil canadien des normes (CCN)

Le Conseil canadien des normes est une société d'État fédérale et l'organisme national d'accréditation du Canada. Reconnue à l'échelle internationale, l'organisation accrédite les entités qui offrent des services d'évaluation de la conformité tels que les essais, l'inspection et la certification, garantissant qu'elles respectent les normes mondiales de compétence et d'impartialité.

