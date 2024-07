Le panel d'experts internationaux apporte des points de vue uniques à la planification de YVR

pour l'avenir de l'aviation à faible émission de carbone et de l'infrastructure aéroportuaire

TERRITOIRE DE LA PREMIÈRE NATION MUSQUEAM/RICHMOND, BC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - L'énergie propre, fiable et abordable est essentielle pour alimenter l'aéroport international de Vancouver (YVR) et pour que l'aéroport demeure un chef de file de l'aviation durable.

Dans le cadre de sa feuille de route vers le zéro émission nette, YVR continuera de décarboniser ses opérations d'ici 2030, tout en prenant des mesures pour permettre au secteur général de l'aviation d'atteindre le zéro émission nette d'ici 2050. Tandis que l'aviation et d'autres secteurs progressent vers l'électrification, YVR planifie les futurs besoins énergétiques sous un prisme financièrement durable qui profiterait également à la communauté et à l'économie qui la soutient.

Dans l'optique de ce processus de planification, YVR a annoncé aujourd'hui la création d'un Conseil consultatif de l'énergie, un groupe de six experts qui offriront à l'Administration de l'aéroport des conseils et des directives quant aux actions à mettre en place pour élaborer de futures solutions énergétiques liées à l'aviation et au développement de l'infrastructure à Sea Island.

« Nous avons une occasion unique de tracer une voie durable non seulement pour notre aéroport, mais aussi pour notre secteur et notre région, grâce à notre travail avec le Conseil consultatif de l'énergie de YVR », a déclaré Tamara Vrooman, présidente et directrice générale de l'aéroport international de Vancouver. « Alors que nous explorons les solutions climatiques, le Conseil nous fournira des conseils d'experts et ciblera des partenariats pour faire progresser notre transition énergétique. Je suis convaincue que le Conseil élargira nos horizons et soutiendra la mission de YVR de répondre aux besoins énergétiques de manière durable pour les quatre ou cinq prochaines décennies et au-delà. »

YVR a sélectionné les membres du Conseil en fonction de leur expérience et de leur expertise variées. En plus d'offrir ses précieuses directives, le Conseil produira un rapport décrivant les actions et les éléments nécessaires pour parvenir à de nouvelles solutions énergétiques, en soutien aux objectifs de l'Administration de l'aéroport.

Bob Elton , ancien président et directeur général chez BC Hydro, a été nommé président du Conseil consultatif de l'énergie de YVR.

, ancien président et directeur général chez BC Hydro, a été nommé président du Conseil consultatif de l'énergie de YVR. Christoph Frei , Emerald Technology Ventures

, Emerald Technology Ventures Brad Griffin , Canadian Energy and Emissions Data Centre, Université Simon Fraser (SFU)

, Canadian Energy and Emissions Data Centre, Université (SFU) Claudia Salem , AequiLibri

, AequiLibri Frans Tjallingi, 7GEN

Wal van Lierop , Chrysalix Ventures

