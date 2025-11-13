Yves Giroux est nommé président du conseil d'administration du CIRANO

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le CIRANO est fier d'annoncer la nomination de M. Yves Giroux à la présidence de son conseil d'administration. Économiste chevronné et gestionnaire d'expérience, M. Giroux mettra au service du CIRANO son expertise stratégique en finances publiques, en politiques économiques et sociales ainsi qu'en gouvernance, pour soutenir la mission de l'organisation : éclairer la décision publique par la recherche.

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie de l'Université de Montréal, M. Yves Giroux a occupé des postes de haut niveau au sein du gouvernement du Canada. Il a dirigé la Division des politiques sociales au ministère des Finances, assumé des responsabilités stratégiques au Bureau du Conseil privé et piloté des projets de transformations majeures à l'Agence du revenu du Canada en tant que commissaire adjoint et dirigeant principal des données. Nommé par la suite directeur parlementaire du budget, il a fait du Bureau du directeur parlementaire du budget une référence internationale reconnue pour la qualité de ses prévisions et analyses économiques. Il est actuellement président du conseil d'administration de l'Association des économistes québécois.

M. Yves Giroux incarne pleinement les valeurs d'objectivité, de collaboration et de rigueur qui sont au cœur de la mission du CIRANO.

« Je suis honoré de présider le conseil d'administration du CIRANO, un acteur unique dans l'écosystème québécois et canadien de la recherche et de l'analyse des politiques publiques. Le CIRANO joue un rôle essentiel dans l'élaboration de politiques publiques fondées sur des données probantes. Dans un contexte marqué par d'importants défis économiques, climatiques et technologiques, il est crucial que la rigueur scientifique éclaire davantage les décisions publiques. », a déclaré M. Yves Giroux.

La présidente-directrice générale du CIRANO, Mme Nathalie de Marcellis-Warin, s'est réjouie de cette nomination :

« M. Yves Giroux connaît en profondeur le processus d'élaboration et d'analyse des politiques publiques et la complexité des enjeux économiques. Son sens de l'analyse, sa crédibilité et son esprit de collaboration constituent des atouts majeurs pour le CIRANO et pour la communauté scientifique. »

Le conseil d'administration est heureux d'accueillir M. Yves Giroux à sa présidence :

« Son leadership et sa vision économique soutiendront le déploiement des plans stratégiques ambitieux du CIRANO et accompagneront son développement. Grâce à ses liens avec les différents milieux et à sa connaissance approfondie du monde économique, il contribuera pleinement au rayonnement de l'organisation. Sa perspective pancanadienne apportera un regard neuf et stimulant sur ses activités. »

-- MmeMarie-Claude Soucy, vice-présidente du CA du CIRANO et présidente du comité de gouvernance et des ressources humaines.

M. Yves Giroux succède à Mme Louise Roy, qui a présidé le conseil d'administration de 2011 à 2025. Le CIRANO tient à exprimer sa profonde gratitude à Mme Roy pour son engagement indéfectible et sa contribution déterminante au développement et au rayonnement de l'institution.

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert, s'appuyant sur un réseau de plus de 200 chercheuses et chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises. Il favorise la collaboration entre le monde académique, les organisations parapubliques, privées et les institutions gouvernementales (www.cirano.qc.ca).

