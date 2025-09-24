Treize années de leadership inspirant : Louise Roy conclut son mandat de présidente du CA du CIRANO

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Après treize années à la présidence du conseil d'administration, Mme Louise Roy a conclu son mandat lors de l'assemblée générale du CIRANO du 23 septembre 2025. Son engagement auprès de l'organisation remonte à 2003, alors qu'elle y a d'abord contribué comme Fellow invitée. Elle a notamment présidé le Forum sur le leadership d'avenir, un espace de dialogue réunissant entreprises et universités autour de grands enjeux de gouvernance et de développement stratégique.

Au fil des ans, elle a marqué le CIRANO par son leadership visionnaire, sa rigueur et sa volonté de rapprocher la recherche scientifique des milieux décisionnels, contribuant ainsi de façon déterminante à la crédibilité et au rayonnement de l'organisation au Québec, au Canada et à l'international. Mme Louise Roy continuera d'être associée au CIRANO à titre de Fellow invitée honoraire, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle.

« Cela a été un immense privilège et une grande fierté de voir le CIRANO se développer, rassembler des chercheurs engagés, et gagner le respect et la légitimité des instances publiques et privées. Depuis 30 ans, la complexité des enjeux de notre société n'a fait que croître et, plus que jamais, nos décideurs ont besoin de l'éclairage rigoureux qu'apporte la recherche universitaire basée sur des données probantes. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur confiance et leur soutien, et à saluer très chaleureusement sa PDG, Nathalie de Marcellis-Warin, pour son leadership, son dynamisme et sa vision. Ce fut un grand bonheur de faire équipe avec elle au cours des dernières années. »

-- Louise Roy

À l'occasion de cette assemblée générale, plusieurs témoignages sont venus souligner l'apport exceptionnel de Mme Louise Roy au CIRANO, tant du point de vue de la gouvernance que de l'inspiration personnelle qu'elle a suscitée

« La notoriété de Mme Louise Roy, qui a œuvré tout au long de sa carrière dans les secteurs public, privé et universitaire, a été un gage de respect et de confiance pour les membres du conseil d'administration. Pendant treize années, Mme Roy a guidé le conseil d'administration du CIRANO avec un leadership inspirant, consolidant les assises de l'organisation et assurant son avenir grâce à des plans stratégiques porteurs. Sa vision, son expérience et ses solides liens avec le milieu des affaires ont permis au CIRANO de grandir et de rayonner. Les membres du conseil tiennent à la remercier chaleureusement pour son engagement indéfectible. »

-- Marie-Claude Soucy, vice-présidente du CA du CIRANO et présidente du comité de gouvernance et de ressources humaines

« Pendant plus d'une décennie, Louise Roy a présidé le conseil du CIRANO avec un leadership visionnaire, alliant rigueur et excellence. Pionnière dans le monde des affaires et de la gouvernance, elle a inspiré nos chercheurs et partenaires en rappelant toujours l'importance de relier la recherche scientifique à la prise de décision éclairée. Son engagement, sa générosité et son soutien constant ont profondément marqué notre organisation et m'ont personnellement inspirée dès mes premiers pas comme PDG. Louise a été, et demeure, une mentore exceptionnelle.»

-- Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert, s'appuyant sur un réseau de plus de 200 chercheuses et chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises. Il favorise la collaboration entre le monde académique, les organisations parapubliques, privées et les institutions gouvernementales (www.cirano.qc.ca).

