MONTRÉAL, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Le CIRANO donne le coup d'envoi de son année thématique 2025-2026 intitulée « Éducation et main-d'œuvre : pour une société plus productive et équitable ».

Une programmation structurée autour de quatre grands volets

Dans un monde en bouleversement, l'éducation et le développement de la main-d'œuvre s'imposent plus que jamais comme des leviers essentiels pour améliorer la productivité et réduire les inégalités. Cette année, le CIRANO mobilise ainsi tout particulièrement sa communauté de recherche autour de quatre volets interconnectés:

Éducation et formation Impacts de l'innovation numérique et de l'IA Marché du travail et Inégalités et pauvreté.

Les travaux examineront notamment les besoins en compétences (mathématiques et numériques), les déterminants de la participation à la formation, les facteurs de réussite scolaire et les effets du numérique et de l'IA sur l'emploi et les inégalités. Il s'agit de mieux comprendre les liens qui existent entre le développement des compétences, les choix éducatifs et la performance sur le marché du travail au sens large, c'est-à-dire non seulement les résultats en ce qui concerne le revenu de travail, mais aussi la stabilité d'emploi et le bien-être des individus.

Une première étude sur le décrochage scolaire des garçons

Les résultats d'une première étude de la thématique annuelle viennent d'être publiés dans la revue Perspectives du CIRANO : « Fais comme ta sœur : reste à l'école ! ». Basée sur un rapport de Fabian Lange (Université McGill, CIRANO) et Marie Connolly (UQAM, CIRANO), elle montre que si le taux de décrochage des garçons atteignait celui des filles, il en résulterait des gains financiers importants pour eux et pour toute la société et donc qu'investir davantage de ressources dans le milieu scolaire serait très rentable. Plus précisément :

Leurs revenus augmenteraient de 11 % ;

Ils paieraient 16 % plus d'impôts et recevraient 11 % de moins en prestations sociales ;

et recevraient en prestations sociales ; D'ici 20 ans, le nombre d'hommes sans diplôme sur le marché du travail diminuerait de moitié.

Une collaboration avec de nombreux partenaires

Les travaux dans le cadre de la thématique annuelle seront réalisés sous l'égide des chercheurs principaux des thèmes Compétences et Inégalités et pauvreté du CIRANO -- Benoit Dostie (HEC Montréal), Fabian Lange (Université McGill), Raquel Fonseca (ESG UQAM) et Markus Poschke (Université McGill) et sous la coordination de Geneviève Dufour, directrice des grands projets de collaboration.

Certains travaux seront réalisés en collaboration avec des partenaires tels que la Chaire CREEi, le Pôle CIRANO sur les impacts socio-économiques de l'intelligence numérique, l'OBVIA, le Centre de recherches mathématiques (CRM) ainsi que des collaborations avec différents ministères comme le ministère de l'Éducation (MEQ), le ministère de l'Enseignement supérieur (MES), ou encore le Conseil de l'innovation du Québec (CIQ).

Événement de lancement - 17 septembre 2025

Le 17 septembre de 17h à 19h, un panel réunissant des chercheurs CIRANO discutera du décrochage scolaire, de l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail et des effets potentiels de l'IA sur les inégalités.

CITATIONS

Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO

« Plus que jamais, la science joue un rôle essentiel pour éclairer les choix collectifs. En mobilisant nos chercheurs, nous voulons aider les décideurs avec des données probantes et des solutions concrètes sur l'éducation et le marché du travail afin de concilier productivité et équité. »

Geneviève Dufour, directrice principale des grands projets de collaboration et coordonnatrice de l'année thématique 2025-2026

« L'année thématique illustre bien le rôle unique du CIRANO : nous faisons le lien entre chercheurs, décideurs publics et organisations privées, afin de transformer les connaissances en leviers d'action concrets pour nos partenaires et pour la société. »

Vidéo d'introduction et détails sur l'année thématique : https://cirano.qc.ca/fr/actualites/1453

