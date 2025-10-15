Cette étude est publiée à l'occasion de la consultation fédérale sur le prochain chapitre du leadership du Canada en matière d'IA.

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le CIRANO a le plaisir d'annoncer la publication d'un nouveau rapport bourgogne rédigé par Alain Dudoit, Fellow invité au CIRANO et Ambassadeur du Canada (ret.), intitulé « Interopérabilité fédérale-provinciale des données et adoption de l'IA : Tirer parti de la dynamique fédérale-provinciale actuelle et du partenariat stratégique Canada-UE en matière d'IA »

Publié à l'occasion de la consultation nationale du gouvernement fédéral sur l'avenir du leadership du Canada en matière d'IA (du 1er au 31 octobre 2025), ce rapport constitue une contribution importante fondée sur des données probantes et des consultations intensives menées auprès d'universitaires, d'experts du secteur public ainsi que de hauts fonctionnaires provinciaux et fédéraux. Le document démontre à quel point l'interopérabilité des données entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires (FPT) constitue un levier stratégique et essentiel pour accélérer l'adoption responsable de l'IA, stimuler la productivité, renforcer la souveraineté numérique au Canada et assurer un leadership durable à l'ère de l'économie des données.

« Pour faire du Canada un leader mondial en intelligence artificielle et protéger sa souveraineté numérique, l'interopérabilité des données et des systèmes entre les gouvernements est essentielle. Elle favorise une adoption responsable de l'IA, stimule la productivité et renforce la confiance des citoyens. Ensemble, les gouvernements de la fédération peuvent transformer cette vision en actions concrètes et impactantes », a déclaré Alain Dudoit.

PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA PUBLICATION

Traiter les données publiques fédérales -- provinciales (municipales) -- territoriales (FPT) comme un actif stratégique commun et une infrastructure nationale.

L'interopérabilité des données FPT et l'adoption responsable de l'IA constituent l'épine dorsale numérique d'un Canada moderne, débloquant des services citoyens transparents et performants, une gouvernance plus responsable et une économie plus forte.

En facilitant le partage sécurisé de données fiables entre administrations, le Canada peut accroître son efficacité, renforcer sa souveraineté numérique et stimuler la productivité à long terme.

Un investissement dans la gouvernance, l'économie et la démocratie

L'interopérabilité ne constitue pas une simple mise à niveau technologique : elle constitue un investissement structurant et stratégique dans la gouvernance, l'économie et la démocratie canadienne, créant l'épine dorsale numérique pour une adoption responsable de l'IA et des services publics centrés sur les citoyens.

L'interopérabilité place le citoyen -- à la fois contribuable (individuel ou corporatif), travailleur et usager des services publics -- au cœur de l'action gouvernementale, en répondant directement à ses frustrations en matière de duplication, de retards et d'inefficacité liées à la complexité et à la lenteur des démarches administratives. En rationalisant les systèmes de données, les gouvernements peuvent ainsi rétablir la confiance et améliorer la transparence de leurs actions.

L'interopérabilité permet de transformer la gouvernance canadienne en offrant aux citoyens des services plus cohérents, rapides, sûrs, fiables et performants, tout en réduisant les coûts liés à la duplication administrative.

Des bénéfices tangibles pour les entreprises et l'économie

Le rapport montre que l'adoption de normes de données harmonisées entre administrations réduit les coûts de conformité pour les entreprises et créerait des conditions de concurrence plus équitables entre les différentes juridictions.

L'interopérabilité des données FPT agit comme un levier de productivité et d'innovation, essentiel pour soutenir la compétitivité du Canada dans l'économie numérique mondiale. En effet, la fragmentation nuit à la compétitivité et l'interopérabilité libère la valeur de l'IA.

Un secteur public catalyseur d'innovation

En adoptant lui-même des systèmes interopérables et des pratiques de gouvernance numérique exemplaires, le secteur public peut agir comme un véritable catalyseur. L'auteur rappelle que l'adoption responsable de l'IA dans tous les secteurs repose sur la capacité des gouvernements à se moderniser, s'interconnecter et partager les données de manière sécurisée et cohérente.

Renforcer la confiance et la souveraineté numérique

Enfin, le rapport insiste sur l'importance de bâtir des systèmes interopérables et sécurisés pour protéger les données personnelles des citoyens, renforcer les valeurs canadiennes et préserver la souveraineté numérique du Canada.

Le rapport bourgogne est disponible ici : https://cirano.qc.ca/fr/sommaires/2025RB-02

Pour conclure, le CIRANO encourage les décideurs, les chefs d'entreprise et les acteurs de la société civile à tenir compte de ces conclusions dans leurs contributions à la consultation du gouvernement canadien sur l'IA.

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert, s'appuyant sur un réseau de plus de 200 chercheuses et chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises. Il favorise la collaboration entre le monde académique, les organisations parapubliques, privées et les institutions gouvernementales (www.cirano.qc.ca).

À propos des rapports Bourgogne

Les Rapports Bourgogne sont des documents de synthèse portant sur des questions d'intérêt général produits par des chercheurs et des fellows invités du CIRANO. Ils contribuent à alimenter la réflexion et le débat public sur des questions d'actualité.

