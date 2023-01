Yutong termine une année 2022 couronnée de succès en fournissant 888 autobus entièrement électriques aux amateurs de transport à l'occasion de la plus grande compétition de soccer au monde

ZHENGZHOU, Chine, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Yutong Bus (« Yutong », SHA : 600066), un important fabricant d'autobus électriques, a été reconnu par Mowasalat, un fournisseur de services de transport de premier plan au Qatar, pour sa capacité à fournir des services de transport sans émission de carbone qui sont fiables, sécuritaires et fluides aux amateurs de la plus grande compétition de soccer au monde. Pendant 29 jours et nuits, une flotte de 888 autobus électriques à pleine puissance, avec 126 employés de Yutong, offrait des services de navettes 24 heures sur 24 pour transporter plus de 2,6 millions de passagers, pour un kilométrage total dépassant 3 millions de kilomètres.

1 2

Cela a conclu une année 2022 fructueuse pour Yutong, qui est aujourd'hui la nouvelle marque d'Énergiebus la plus vendue au monde, fournissant des bus hybrides entièrement alimentés par batterie et des bus à pile à hydrogène dans plus de 152 pays et territoires, avec plus de 170 000 navettes contribuant à une réduction de l'empreinte carbone de plus de 23 millions de tonnes à travers le monde.

Avec 11 966 véhicules neufs vendus en 2022, Yutong a réalisé des ventes exceptionnelles, y compris des commandes à grande échelle de 150 autobus urbains 6116HG au Kazakhstan. Ces autobus sont équipés d'un système de chauffage à la fine pointe de la technologie pour résister aux températures extrêmement froides. Au Mexique,160 autobus à alimentation entièrement électrique ont été commandés, offrant une forte garantie pour les déplacements écologiques, sûrs et confortables aux quelque 102 millions de résidents. Le Royaume-Uni a commandé 161 autobus à alimentation entièrement électrique qui répondent aux normes élevées du marché européen avec une présence partout sur le territoire.

Le rendement des ventes sans précédent de Yutong s'explique par l'attention inlassable que l'entreprise porte à l'innovation technologique. Doté d'une apparence minimaliste, l'autobus électrique urbain E11 offre un grand nombre de places et est protégé par ses systèmes de sécurité intelligents qui offrent une expérience fluide et sans soucis aux passagers. Grâce à leur conception compacte qui permet une plus grande manœuvrabilité, les modèles E7 et E9 de Yutong représentent la solution la plus souple pour les déplacements urbains du dernier kilomètre. Les autocars électriques haut de gamme T12E et T13E de Yutong allient fonctionnalité et style, ils sont dotés d'une conception interne ergonomique, d'une batterie durable et d'une protection robuste qui maximisent le confort et la fiabilité lors des déplacements sur de longues distances.

Yutong a également relevé la barre pour le système de sécurité des autobus électriques en développant la technologie brevetée YESS qui offre une solution de protection à cinq volets couvrant la conception intégrale de la protection anticollision, un système d'extinction d'incendie à l'azote pour la batterie, un écran thermique de batterie, une protection des composants du véhicule, et la surveillance des batteries 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui favorise des améliorations importantes au niveau de la sécurité, de la capacité toutes saisons et de l'adaptabilité routière de ses autobus électriques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977068/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977069/2.jpg

SOURCE Yutong Bus

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Allan Yan, directeur des relations publiques, [email protected], 159 3717 5092