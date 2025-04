Le programme pionnier de développement durable intègre la mobilité verte à la réhabilitation écologique, renforçant ainsi le leadership en matière d'innovation à faibles émissions de carbone

ZHENGZHOU, Chine, 25 avril 2025 /CNW/ - Bus Yutong (« Yutong », SHA: 600066), un fabricant asiatique de véhicules commerciaux, a dévoilé une réalisation historique dans le cadre de son initiative " Net Zero Forest » lors des célébrations du Jour de la Terre 2025. Dans le cadre de sa stratégie de développement durable à long terme et de son cadre de responsabilité sociale des entreprises (RSE) axé sur les facteurs ESG, Yutong s'engage à planter un arbre dans le monde pour chaque autobus ajouté à sa flotte, établissant ainsi un lien tangible entre le succès commercial et la gestion de l'environnement. S'appuyant sur ses réalisations de 2024, à savoir la plantation de plus de 36 000 arbres dans des régions telles que la Chine, le Chili et le Royaume-Uni, l'entreprise vise à porter ses efforts de reforestation à 47 000 arbres en 2025, avec une feuille de route décennale pour s'étendre à l'échelle mondiale.

Yutong s’associe à des clients mondiaux, à des représentants des médias et à des bénévoles pour planter l’espèce Haloxylon ammodendron résistante à la sécheresse dans le désert de Minqin, en Chine (PRNewsfoto/Yutong Bus) L’Haloxylon ammodendron lutte contre la désertification grâce à sa résistance à la sécheresse et à la stabilisation du sable (PRNewsfoto/Yutong Bus) La forêt d’Haloxylon ammodendron plantée par Yutong à Minqin, en Chine. À ce jour, Yutong a planté plus de 31 000 Haloxylon ammodendron (PRNewsfoto/Yutong Bus)

L'initiative Net Zero Forest est conçue pour lutter contre le changement climatique grâce à un modèle à double carbone : accélérer l'adoption de bus à zéro émission tout en restaurant les écosystèmes grâce à un reboisement stratégique. En associant chaque vente de véhicule à une action environnementale directe, Yutong crée une chaîne de valeur transparente et durable qui fait participer les clients, les partenaires et les communautés aux efforts collectifs de lutte contre le changement climatique.

« Le développement durable n'est pas seulement un objectif pour Yutong. Il est inscrit dans notre ADN grâce à l'engagement de notre entreprise à Penser écologiquement, agir écologiquement », a déclaré Jason Huang, directeur mondial de la marque de Yutong Bus. « Lier chaque bus en circulation à un impact écologique mesurable nous permet de visualiser le chemin parcouru depuis la production du véhicule jusqu'à la réduction des émissions de carbone. »

La campagne 2025 se concentrera sur les régions confrontées à des défis écologiques urgents et proposera des solutions sur mesure pour répondre aux besoins locaux. Chaque projet est soutenu par l'alliance TEAM ZERO de Yutong, une coalition de plus de 40 opérateurs mondiaux de bus à énergie nouvelle qui s'engagent à promouvoir la neutralité carbone. Des innovations clés sont à la base du succès du programme :

Modèle « double carbone » : Ce modèle associe le transport propre au reboisement afin de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et d'améliorer les puits de carbone naturels.

Engagement à long terme : Une feuille de route sur 10 ans pour planter des millions d'arbres à travers le monde, garantissant un impact environnemental et social durable.

Une responsabilisation axée sur la technologie : Des outils numériques tels que le suivi de l'empreinte carbone quantifient les réductions d'émissions, garantissant ainsi une optimisation fondée sur des données.

L'engagement inébranlable de Yutong en faveur d'un leadership vert sous-tend sa mission qui consiste à remodeler le transport public mondial par la décarbonisation et la durabilité. Depuis 2021, Yutong s'est fait le champion de l'action climatique mondiale. Lors de la COP26, elle a présenté des solutions de transport public sans émissions pour le Royaume-Uni. En 2023, son bus électrique E12 a obtenu la double certification du Zemo Partnership et de l'UTAC, attestant de sa conformité aux normes européennes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions de carbone. La Semaine de la mobilité verte 2024 en Australie a galvanisé l'engagement du public en faveur des déplacements domicile-travail à faible émission de carbone.

L'initiative Net Zero Forest s'appuie sur cet héritage. Depuis son projet pilote de 2024, le programme a produit des avantages localisés en mettant fin à la désertification dans le Gansu, en régénérant les écosystèmes urbains au Royaume-Uni et en réhabilitant les forêts affectées par le climat au Chili. Au-delà des gains écologiques, l'initiative stimule la création d'emplois verts, plaide en faveur de politiques de transport public électrifié et consolide la réputation de Yutong en tant que pionnier en matière de développement durable.

Découvrez les solutions de mobilité verte de l'initiative « Net Zero Forest » à l'adresse https://en.yutong.com .

