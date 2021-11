Administré par McGill, exploitant d'intérêt privé d'autobus et d'autocars bien établi au Royaume-Uni, le parc d'autobus comprend cinquante-cinq autobus E12 entièrement électriques de Yutong dotés d'une foule de caractéristiques de pointe adaptées aux conducteurs et aux passagers britanniques. À l'intérieur, les autobus électriques conçus sur mesure sont équipés de la technologie de réduction du bruit NVH de Yutong, de sièges ergonomiques et d'un système de batteries de pointe pour offrir une expérience de déplacement confortable, sécuritaire et silencieuse.

« L'urbanisation stimulera la demande pour le transport durable partout dans le monde pour faire face aux émissions élevées des véhicules privés, qui représentent environ les trois quarts des émissions de CO 2 provenant du transport urbain de passagers », a déclaré Philip Turner, directeur du développement durable de l'Union internationale des transports publics lors de la cérémonie de livraison. Le transport en commun est le moyen le plus efficace d'améliorer l'efficacité des déplacements et la conservation de l'énergie, tout en réduisant les émissions », ce qui correspond aux déplacements écologiques préconisés par Yutong.

« Yutong prend les devants pour aider la Chine et la planète à atteindre les objectifs de réduction des émissions en lançant la première initiative visant la carboneutralité dans l'industrie du transport par autobus en Chine. Celle-ci met l'accent sur le dévouement envers les innovations technologiques, comme les énergies nouvelles et la conduite autonome pour accélérer la recherche et le développement, la fabrication, ainsi que la promotion et l'application de véhicules commerciaux intelligents et à émissions nulles, a déclaré Kent Chang, directeur des ventes et de la distribution à l'étranger de Yutong. Nous continuerons de déployer des efforts pour promouvoir la transformation de la fabrication intelligente, accélérer la mise en œuvre de la chaîne industrielle des véhicules commerciaux écologiques et promouvoir la culture du transport en commun. »

