La société a réalisé une percée, avec un volume de ventes annuel total atteignant 46 918 unités, soit une augmentation de 28,48 % en glissement annuel.

ZHENGZHOU, Chine, 22 janvier 2025 /CNW/ -- Yutong Bus (« Yutong », SHA: 600066), un fabricant asiatique de véhicules commerciaux, a poursuivi sa croissance rapide et ses innovations dans le domaine de la technologie des bus et a promu un développement stratégique, tel que l'électrification et les capacités intelligentes de mise en réseau. Il a réalisé une percée majeure, puisque ses ventes d'autocars de tourisme ont atteint 46 918 unités en 2024, soit une augmentation de 28,48 % en glissement annuel.

Adieu 2024, place à 2025 à toute allure Yutong Bus réalise une année mémorable en 2024 pour ses activités internationales, poursuivant sa forte dynamique d'innovation (PRNewsfoto/Yutong Bus)

Yutong a fait progresser sa stratégie globale en 2024 avec le lancement de technologies, notamment son système hybride à transmission bimode (DMT) lors d'événements au Mexique, au Kazakhstan et en Mongolie, ainsi que ses nouveaux autocars de la série C, le Van 6 et une série d'autres innovations étonnantes en matière de transport durable, telles que le DMT Hybrid H10.

Yutong a également élargi son réseau international, présentant des informations détaillées sur la force de production de Yutong Bus, son expertise en matière de recherche et ses avancées dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie. En outre, l'entreprise a ouvert sa première usine de kits KD à énergie nouvelle au Qatar. D'ici 2024, 16 sites de production localisés fonctionneront dans le monde entier.

Yutong a fait preuve d'un engagement fort en matière de responsabilité sociale des entreprises sur tous ses marchés. En mars, elle a apporté son aide lors des inondations au Kazakhstan, notamment en fournissant des produits de première nécessité et en remplaçant des composants de véhicules. Au cours de la Semaine du voyage vert à Brisbane, Yutong a encouragé la sensibilisation à l'environnement et a reçu la reconnaissance de l'AWCPD pour son soutien aux femmes et aux enfants. Yutong a également lancé la plantation de forêts sans émission de carbone au Royaume-Uni avec le concessionnaire local Pelican.

Yutong a obtenu d'importantes commandes internationales en 2024, notamment

214 autobus E12 pour le Chili,

250 autobus E12 pour la Grèce,

46 navettes aéroportuaires pour l'Espagne,

ainsi que 600 bus ZK6116HG livrés à la Mongolie, 274 bus hybrides au Mexique, 100 trolleybus au Kazakhstan et 500 bus légers V6 en Amérique latine.

Les autobus de Yutong ont excellé dans des conditions environnementales extrêmes. En janvier 2024, le modèle E18PRO a parcouru 374 kilomètres à -25 °C au Kazakhstan, tandis que le modèle U12 est devenu le seul autobus chinois à énergie nouvelle à entrer dans le cercle arctique. Le modèle E11PRO a fait preuve d'une efficacité remarquable à des températures au sol de 60 °C, ne consommant que 0,74 kWh/km, tandis que le modèle T15E a atteint une autonomie impressionnante de 609 km dans des conditions de -20 °C en Finlande. En octobre dernier, le modèle C12E a parcouru 555 kilomètres en une seule charge en Australie.

