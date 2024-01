ZHENGZHOU, Chine, le 11 janv. 2024 /CNW/ -- Yutong Bus Co., Ltd. (« Yutong », SHA:600066), un fournisseur d'autobus grand public à l'échelle mondiale, témoigne fièrement de son parcours transformateur en 2023, une année marquée par des réalisations novatrices et un engagement indéfectible envers les transports durables. Dans le cadre de sa tradition annuelle, Yutong fait le point sur ses progrès, en mettant l'accent sur les progrès importants réalisés dans l'avancement du transport en commun électrique.

Yutong est fière d'annoncer que, à ce jour, elle a vendu au total 175 000 autobus neufs. En 2023 seulement, l'entreprise a vendu 36 518 unités, en hausse de 20,93 % par rapport à l'année précédente.

L'année 2023 a été marquée par le lancement réussi de Yutong Electric Architecture (YEA, ou architecture électrique de Yutong) à l'échelle mondiale, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise à intégrer des technologies de pointe pour créer une plus grande valeur avec une solution de produit plus pratique, durable et économique. Ces initiatives reflètent directement l'investissement important de Yutong dans la recherche et le développement, qui représente 7 % de ses revenus annuels.

L'un des faits saillants de l'année de Yutong a été la reconnaissance reçue à Busworld Bruxelles 2023 , où le modèle T15E a reçu les Labels of Excellence dans les catégories ECOLOGY et DESIGN. Cette reconnaissance témoigne non seulement de l'engagement de Yutong depuis 26 ans à l'égard de la recherche et du développement de nouvelles technologies énergétiques, mais aussi de sa position de chef de file dans l'industrie.

Pour ce qui est de l'expansion mondiale, Yutong a connu un succès remarquable en livrant des commandes importantes sur divers marchés. Ceux-ci comprennent principalement :

la livraison de 800 autobus en Ouzbékistan;

l'expédition de 214 autobus électriques au Chili.

l'envoi de 250 autobus électriques en Grèce

l'acheminement de 126 nouveaux autobus au Danemark

Au Kazakhstan, l'autobus électrique E12 de Yutong, qui est en service depuis 3 ans et a parcouru plus de 200 000 kilomètres, est encore capable de parcourir une distance extrême de 320 kilomètres avec le plein, sans pratiquement aucune dégradation de portée.

Le kilométrage cumulé des véhicules électriques qu'il a vendus a dépassé 37,8 milliards de kilomètres, ce qui équivaut à planter 120 000 hectares de forêt, ce qui souligne la contribution significative de Yutong à la lutte mondiale contre le changement climatique.

Yutong poursuit son voyage avec une vision et un objectif clairs - façonner le monde à travers des solutions de transport durable. Ses réalisations en 2023 ne sont pas seulement des jalons, mais des jalons vers un avenir plus vert et plus durable dans le transport en commun.

