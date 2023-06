ZHENGZHOU, Chine, 11 juin 2023 /CNW/ - Bus Yutong (« Yutong », SHA: 600066), un important fabricant mondial d'autobus électriques, a officiellement lancé YEA, une plateforme de technologie de commande intégrée pour les véhicules commerciaux à énergie nouvelle. Cette toute première plateforme logicielle et matérielle intégrée spécifique aux VE pour l'industrie a le potentiel de révolutionner le secteur des véhicules commerciaux à énergie nouvelle en Chine.

L'événement, la Global Release Conference for Yutong Commercial Vehicle Technology Brand, a eu lieu sur le thème « Drive Your Value » (conduisez dans le respect de vos valeurs) et a attiré plus de 500 représentants de clients de 25 pays et régions. Ensemble, les participants ont exploré l'orientation future du développement des véhicules utilitaires à énergie nouvelle et ont conjointement défendu l'« équipe carboneutre ». Jan Deman, directeur général de la Busworld Foundation, a prononcé le discours d'ouverture de l'événement.

En plus du lancement de YEA, l'événement a présenté la gamme complète de 15 nouveaux produits à énergie nouvelle de Yutong, y compris des autobus, des camions et des véhicules spéciaux. Axée sur les déplacements, la logistique et les scénarios opérationnels, Yutong a développé et formulé des solutions pour neuf segments, y compris le transport en commun intégré urbain et rural.

Avec YEA, Yutong réalise une intégration transparente des logiciels et du matériel, améliorant ainsi considérablement la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des produits. La plateforme offre une super intégration, une évolutivité et une auto-évaluation, ce qui répond aux exigences de tous les scénarios des différents segments de véhicules commerciaux.

Il y a deux composantes essentielles -- l'architecture C et l'architecture YOS -- qui constituent le fondement technique de YEA. L'architecture C est le « cerveau » intelligent du véhicule commercial. Il comprend un « calculateur central, un contrôleur tout-en-un, un contrôleur intelligent du domaine cabine et un contrôleur avancé du domaine assistance à la conduite ». YOS est le nom du système d'exploitation des véhicules commerciaux, un système d'exploitation autodidacte avec architecture C. La combinaison de ces deux composantes principales facilite la fusion fonctionnelle et la redistribution, ce qui se traduit par une augmentation de 200 % de la puissance de calcul et une amélioration de 100 % de l'efficacité de contrôle.

YEA assure le découplage complet des logiciels et du matériel tout en gérant tous les logiciels et le matériel concernés par un système de gestion unifié. Cela permet de raccourcir les cycles de livraison des logiciels tout en assurant des expériences de conduite et d'utilisation intelligentes, ainsi que la sécurité opérationnelle.

YEA s'appuie également sur les nombreuses données de Yutong pour résoudre les principaux problèmes liés à l'exploitation des véhicules à énergie nouvelle, notamment l'autonomie insuffisante, la faible efficacité opérationnelle, la puissance limitée, le manque de sécurité, le faible taux de fréquentation et la faible stabilité opérationnelle, tout en proposant des solutions pour l'ensemble du cycle de vie d'un véhicule à un coût inférieur à celui des véhicules conventionnels.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://fr.yutong.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2097665/image_845980_28098333.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2097686/Yutong_Bus.mp4

SOURCE Yutong Bus

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Allan Yan, directeur des relations publiques, [email protected]