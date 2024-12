ZHENGZHOU, Chine, 23 décembre 2024 /CNW/ - Yutong Bus (SHA: 600066), l'un des principaux constructeurs mondiaux de véhicules utilitaires, a livré 500 unités de son nouveau fourgon V6 (Van 6) en Amérique latine, marquant ainsi une étape importante de la feuille de route stratégique de Yutong sur le marché latino-américain.

« Les 500 unités du véhicule utilitaire léger V6 ont été progressivement déployées sur le marché latino-américain. Nous sommes impatients de découvrir les performances fiables de ces véhicules à l'avenir », a déclaré Evan Mao, chef de produit de Yutong Bus.

Yutong Bus livre 500 unités de son nouveau fourgon V6 en Amérique latine (PRNewsfoto/Yutong Bus)

Le modèle personnalisé pour le marché latino-américain intègre les technologies innovantes de Yutong Bus en matière d'équipements de transport public et les techniques de fabrication avancées, tout en tenant compte de l'expérience des passagers et des conducteurs. Les fourgons V6 répondent aux besoins diversifiés du transport personnalisé de passagers, de l'accueil des entreprises et des déplacements touristiques, créant ainsi une plus grande valeur ajoutée pour les clients.

La durée de vie des fourgons V6 a été considérablement augmentée grâce au revêtement électrophorétique au zirconium qui garantit que la carrosserie ne subit pas de corrosion structurelle pendant 20 ans. Yutong Bus a réalisé le premier test anticorrosion sur 20 ans pour l'ensemble du véhicule, y compris dans des conditions de travail extrêmes, une première dans le secteur.

En outre, les fourgons V6 ont subi le premier test de fonctionnement de 2 millions de kilomètres du secteur. Le test de fiabilité a débuté en 2023 et s'est achevé avec succès sur 63 000 kilomètres d'essais routiers renforcés : l'ensemble de la structure du véhicule est restée intacte et aucune pièce ni aucun composant durable n'ont été remplacés.

Yutong a également mis au point une conception de siège qui fixe les supports du siège du passager dans la poutre afin de répondre aux exigences de résistance et de dommages en cas de collision dynamique à 50 km/heure. La carrosserie du véhicule est composée à plus de 55 % d'acier à haute résistance, et les principaux composants sont fabriqués en acier à ultra-haute résistance formé à chaud, avec une résistance à la traction pouvant atteindre 1 500 Mpa, ce qui améliore considérablement le niveau de sécurité.

Le système de surveillance du V6 est équipé de plusieurs caméras pour évaluer l'état de la route à l'avant et le comportement du conducteur, ainsi que de sondes pour enregistrer et stocker en temps réel les images de la route devant le véhicule, de l'espace de conduite et de la pédale d'accélérateur. Il offre également une expérience de conduite et d'utilisation stable et fluide, avec une largeur, une hauteur et un espacement des sièges suffisants pour 20 sièges configurés pour des modifications flexibles.

À l'avenir, Yutong Bus lancera sa gamme d'autocars entièrement électriques afin de promouvoir l'innovation technologique et la personnalisation des services dans la région.

