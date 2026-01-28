La performance opérationnelle constante, la croissance axée sur l'innovation et l'intégration des facteurs ESG renforcent la création de valeur à long terme

ZHENGZHOU, Chine, le 28 janvier 2026 /CNW/ - Yutong Bus (« Yutong », SHA : 600066), un fabricant international de véhicules commerciaux, a affiché un rendement opérationnel stable et durable en 2025 alors qu'il poursuivait la transition mondiale vers des transports publics à faibles émissions de carbone. En 2025, Yutong Bus a livré 49 518 véhicules, soit une augmentation de 5,54 % par rapport à l'année précédente.

Performance commerciale robuste et partenariats gagnant-gagnant avec les exploitants des transports publics

Les ventes de bus de Yutong ont augmenté de 5,54 % en 2025, continuant à faire progresser l'innovation technologique, l'engagement social et la responsabilité environnementale dans le monde entier. Speed Speed Yutong reste engagé dans sa mission « Offrir des voyages agréables au public et créer une plus grande valeur pour les clients ». En collaboration avec des partenaires internationaux, la compagnie continue de contribuer à un avenir plus vert et plus inclusif pour la mobilité mondiale. (PRNewsfoto/Yutong Bus)

En 2025, Yutong a continué à étendre ses investissements en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. En établissant des stations de service directes et des centres régionaux de pièces de rechange, l'entreprise a amélioré la fiabilité des véhicules après-vente et la disponibilité opérationnelle. Le lancement de sa marque de service, EnRoute+, a démontré l'engagement de Yutong à fournir un soutien plus efficace, intelligent et adapté aux scénarios tout au long du cycle de vie du véhicule.

Réalisations axées sur l'innovation

Fort de son solide bilan opérationnel, Yutong maintient des dépenses annuelles de R&D supérieures à 5 % de ses revenus d'exploitation. La société a lancé son EV Long-life Tech, qui atteint une durée de vie de 15 ans ou 1,5 million de km pour les autobus purement électriques grâce à des innovations clés dans les batteries, les moteurs et les systèmes de contrôle électronique. Pendant ce temps, l'innovation de Yutong a également gagné la reconnaissance de l'industrie. Au Busworld Europe 2025 en Belgique, les modèles Yutong T14E et U15 ont reçu respectivement le « Grand Award Coach » et le « Grand Award Bus ».

La performance des produits et la fiabilité opérationnelle ont été validées au moyen d'applications sur le marché international. Aux Philippines, le modèle C12Pro de Yutong a enregistré une réduction de 12 % de la consommation de carburant aux 100 km par rapport à la génération précédente. En Europe, le bus interurbain électrique à batterie IC12E a effectué 1 200 km d'essais de scénarios complets dans quatre pays nordiques, démontrant sa capacité d'adaptation dans des conditions d'exploitation variées. Au Ghana, la fourgonnette Yutong V6 a atteint une consommation combinée de 9,2 L/100 km. Au Kazakhstan, le kilométrage maximal d'un seul véhicule Yutong C12Pro peut atteindre 2 millions de km.

Collaboration et croissance partagée avec la société

Yutong travaille main dans la main avec les opérateurs du monde entier pour renforcer la coopération, en réalisant une forte intégration de l'engagement social et collectif.

En Asie centrale, les livraisons cumulées de bus de Yutong ont dépassé les 10 000 unités. Au Pakistan, 400 autobus entièrement électriques ont été livrés en 2025 ; au Chili, 372 ; et en Grèce, 100. Au quatrième trimestre, Yutong a livré 723 autobus au Maroc pour le Tournoi sportif international africain afin de soutenir le transport de l'événement. Dans le même temps, l'entreprise fait activement la promotion de la localisation et de l'emploi à l'échelle mondiale, créant un éventail d'emplois locaux stables et renforçant continuellement les liens avec les communautés d'accueil.

Pratiques à long terme en développement durable

Yutong valorise la gestion ESG et s'engage à promouvoir le développement durable par des pratiques systématiques et à long terme. En 2025, l'entreprise a reçu une médaille d'or d'EcoVadis de 81 points, ce qui témoigne d'un solide rendement en matière de durabilité, d'éthique et de gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement.

Les initiatives environnementales comprenaient l'expansion continue du projet « Net Zero Forest » de Yutong, soutenant la plantation d'environ 47 000 arbres en Chine, au Chili, au Royaume-Uni et au Mexique, en respectant son engagement écologique de « Un bus, Un arbre ». L'entreprise a également renforcé l'engagement communautaire grâce à des programmes publics de sensibilisation et d'éducation, y compris la campagne « Let's Go Green » pour promouvoir les transports publics dans des pays comme la Grèce et les initiatives « School Bus Safety Tour » au Kazakhstan, favorisant la sensibilisation à la sécurité routière et la mobilité responsable des enfants.

En 2026, Yutong restera toujours engagé dans sa mission « Offrir des voyages agréables au public et créer une plus grande valeur pour les clients ». En collaboration avec ses partenaires internationaux, l'entreprise demeure déterminée à faire progresser des réseaux de transport collectif durables et à contribuer à un avenir plus vert et plus inclusif pour la mobilité mondiale.

