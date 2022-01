En 2021, Yutong a réalisé d'importantes percées dans les domaines de la connectivité intelligente, de la conduite autonome, de la technologie des piles à combustible et des applications des nouveaux matériaux. Yutong a franchi plusieurs étapes importantes dans son cheminement en vue d'améliorer l'expérience des déplacements, notamment :

Lancement de A6, un petit autobus autonome équipé du système de conduite autonome L4, qui a été testé au Qatar et au Kazakhstan

et au Obtention de deux prix Red Dot

Succès de l'exploitation commerciale de masse de son autobus utilisant des piles à combustible à hydrogène

Lancement de « YESS », le principe de conception de nouvelle génération de Yutong guidant la norme de sécurité de l'entreprise pour les autobus électriques

Yutong continue d'explorer les marchés étrangers. Jusqu'ici, Yutong a exporté plus de 80 000 unités et établi un réseau mondial de vente et de service en Europe, en Amérique, dans la région de l'Asie-Pacifique, dans la Communauté des États indépendants, au Moyen-Orient et en Afrique. Yutong est devenu l'un des principaux fournisseurs d'autobus dans ses principaux marchés ciblés.

Yutong déploie des efforts afin d'assumer sa responsabilité sociale d'entreprise, tout en mettant l'accent sur le développement de ses activités. Afin de répondre à la demande pour des déplacements verts et à faibles émissions de carbone, Yutong n'a pas ménagé des efforts dans le domaine des autobus alimentés par une nouvelle source d'énergie. L'entreprise maîtrise les trois technologies alimentées par les énergies alternatives (technologies purement électriques, hybrides et à base d'hydrogène), ainsi que la technologie de conduite autonome pour les véhicules commerciaux. Ses ventes cumulatives de plus de 160 000 autobus alimentés par une nouvelle source d'énergie ont réduit la consommation de carburant de 2,133 milliards de litres chaque année, ce qui a permis d'éliminer la consommation de 335 millions de mètres cubes de gaz naturel et d'atteindre une réduction cumulative des émissions de carbone d'environ 23,25 millions de tonnes.

