Yutong appuiera la plus grande compétition mondiale de soccer au Qatar

DOHA, Qatar, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Yutong Bus (« l'entreprise »), un important fabricant d'autobus électriques, a révélé les détails de sa solution de transport à guichet unique pour le prochain événement de soccer qui aura lieu au Qatar, en collaboration avec le transporteur officiel de l'événement, Mowasalat.

Yutong dépêchera1 500 autobus pour desservir le pays du Moyen-Orient à l'occasion de cette fête du soccer grandiose qui commencera plus tard ce mois-ci. De ce nombre, 888 autobus électriques à batterie offriront des services de transport en commun et de navette pendant l'événement pour les officiels, les journalistes et les amateurs de différents pays qui se rendront d'un endroit à l'autre.

« L'entreprise travaille à sa stratégie d'électrification depuis quatre ans, et ce projet est le premier du genre, a déclaré madame Rafah, représentante de Mowasalat. Nous remercions l'équipe de service de Yutong pour son soutien au cours des derniers mois, et nous avons hâte de voir ce que les prochains mois et les prochaines années nous réservent. »

Cette commande d'autobus est la plus importante commande de Yutong à l'étranger à ce jour et représente un moment charnière pour la compagnie d'autobus sur la scène mondiale. Pour assurer des liaisons de transport continues et durables en collaboration avec ses partenaires locaux, Yutong a formé une grande équipe de 126 personnes pour s'assurer que tout se passe bien pendant l'événement.

« En ce qui concerne nos services, nous garantissons qu'il n'y aura ni panne ni plainte des amateurs de soccer voyageant au Qatar, a déclaré Gan Shaoying, directeur général adjoint de Yutong Qatar. Les 888 autobus électriques de Yutong favoriseront une expérience de transport écologique lors de la plus grande compétition de soccer au monde; l'équipe de service de Yutong Qatar est prête à offrir une expérience de déplacement écologique sans précédent aux amateurs du monde entier. »

L'équipe de service de Yutong Qatar déploiera un service à guichet unique pour tous ses autobus et itinéraires, y compris des pièces de rechange, des inspections complètes des véhicules, des vérifications ponctuelles quotidiennes, un service de dépannage, ainsi qu'une intervention rapide en cas d'urgence et d'autres aspects de la planification des services. L'équipe a réalisé des essais des autobus électroniques avec le client, en se fondant sur une compréhension claire des scénarios d'exploitation.

Yutong Qatar s'est déjà assuré de disposer de stocks suffisants de l'ensemble des pièces et articles nécessaires à la maintenance des véhicules, ainsi que des pièces et articles requis pour les contrôles de maintenance préventive. Une formation a été offerte à plus de 2 000 conducteurs, ainsi que des séances spéciales sur l'entretien rapide des autobus électriques à batterie.

