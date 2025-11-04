MONTRÉAL, le 4 nov. 2025 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal (la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats d'exploitation consolidés pour le troisième trimestre et la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2025. Ces résultats sont accompagnés de données sur le trafic de passagers de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau.

Faits saillants

Le nombre de passagers à YUL s'est établi à 6,5 millions au troisième trimestre de 2025, en baisse de 2,3 % par rapport à l'année 2024. Au total, 17,1 millions de passagers ont transité par YUL au courant des neuf premiers mois de 2025 en baisse de 1,1 % par rapport à 2024. Soulignons la croissance du secteur domestique et du secteur international, affichant des hausses respectives de 1,6 % et 0,9 % par rapport à la même période de 2024. Le secteur transfrontalier a connu une baisse de 8,8 % par rapport à la période correspondante de 2024.





Le BAIIA (le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises, voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations) s'est chiffré à 139,4 millions $ pour le troisième trimestre de 2025, soit une diminution de 7,2 millions $ par rapport au BAIIA de 146,6 millions $ enregistré durant la même période de 2024. Pour la période cumulée terminée le 30 septembre 2025, le BAIIA est de 335,4 millions $, soit une diminution de 25,9 millions $ par rapport au BAIIA de 361,3 millions $ pour les neuf premiers mois de 2024.





Les investissements en capital (nets de subventions) ont été de 197,8 millions $ au troisième trimestre de 2025, comparativement à 110,9 millions $ pour la période correspondante de 2024, soit une augmentation de 86,9 millions $ ou 78,4 %. Pour les neuf mois se terminant le

30 septembre 2025, ces derniers se sont chiffrés à 488,0 millions $ (282,0 millions $ en 2024), en hausse de 206,0 millions $ ou 73,0 %. Pour les neuf premiers mois de 2025, les investissements dans le Programme aéroportuaire ont été de 391,0 millions $ (221,6 millions $ en 2024) et ceux pour la station du REM de l'aéroport ont totalisé 97,0 millions $ (60,4 millions $ en 2024).

Citation

« Malgré une légère baisse du niveau d'achalandage lors du dernier trimestre, inévitablement marqué par le contexte géopolitique actuel, l'été aura été bien occupé à YUL Aéroport International Montréal-Trudeau. Un grand nombre de passagers ont en effet transité par notre aéroport international alors que l'on remarque une certaine croissance du côté du secteur domestique et à l'international », a indiqué Yves Beauchamp, Président-directeur général d'ADM. « Les équipes d'ADM, quant à elles, demeurent en action et mobilisées autour du Plan de vol, l'ambitieux plan de développement du site aéroportuaire. D'importants travaux sont en cours sur le site de YUL, avec notamment la reconfiguration du réseau routier menant à l'aérogare et la fermeture du stationnement Étagé, ce qui à terme permettra d'ajouter de nouvelles voies afin de tripler la capacité des débarcadères en façade de l'aérogare. Plus que jamais, se déplacer vers YUL exigera de la patience, de la concentration et de l'observation. Et à travers tous ces changements, j'aimerais une fois de plus remercier toutes les équipes d'ADM ainsi que les employés de la communauté aéroportuaire pour leur dévouement et leur excellent travail. »

Résultats financiers

Les produits consolidés se sont élevés à 266,4 millions $ au troisième trimestre de 2025, une augmentation de 1,0 million $ ou 0,4 % par rapport au trimestre correspondant de 2024. Les produits cumulés au 30 septembre 2025 ont quant à eux progressé de 1,5 % passant de 707,4 millions $ à 718,1 millions $ en 2025. Ces résultats sont attribuables à la hausse du tarif des FAA au 1er mars 2024 et à l'augmentation annuelle des frais aéronautiques compensés, en partie, par la baisse du trafic de passagers et la mise en place de programmes incitatifs et promotionnels afin de poursuivre la diversification de nos destinations pour nos voyageurs.

Les charges d'exploitation ont atteint 86,1 millions $ pour le troisième trimestre de 2025, une augmentation de 8,2 millions $ ou de 10,6 % par rapport à la période correspondante de 2024. Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2025, les charges d'exploitation ont augmenté de 35,1 millions $ ou 15,0 % pour s'établir à 268,9 millions $ comparativement à 233,8 millions $ pour la même période de 2024. Cette hausse est notamment attribuable aux coûts liés à l'élaboration d'études avant-projet qui permettront de concrétiser le plan de développement des installations aéroportuaires, aux coûts liés aux services des passagers, notamment pour atténuer l'impact des travaux sur la fluidité du site aéroportuaire en période de pointe, à l'augmentation des dépenses en technologies de l'information, alors que la Société poursuit la transition vers des solutions infonuagiques ainsi qu'à la hausse des effectifs comparativement à la même période de 2024.

Les transferts aux gouvernements (paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités [PERI] et le loyer à Transports Canada) sont demeurés stables pour le trimestre en revue à 40,9 millions $ par rapport à l'année précédente et représentent 15,4 % des revenus d'ADM (15,4 % en 2024). Pour les neuf premiers mois de 2025, les transferts se sont élevés à 113,8 millions $, soit une augmentation de 1,5 million $ par rapport à la période correspondante de 2024 et représentent 15,8 % des revenus totaux d'ADM (15,9 % en 2024).

L'amortissement et la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre des droits d'utilisation ont été de 47,1 millions $ pour le troisième trimestre de 2025, en hausse de 5,5 millions $ ou 13,1 % par rapport à la même période de 2024. Au 30 septembre 2025, ces charges ont augmenté de 8,9 millions $ ou 7,2 % pour s'établir à 132,2 millions $. Cette augmentation est principalement attribuable à la réévaluation de la durée de vie restante du débarcadère et du stationnement étagé en façade de l'aéroport ainsi qu'à la mise en service en mars 2024 du stationnement P4.

Les charges financières nettes totalisent 25,2 millions $ pour le trimestre en revue, en hausse de 2,8 millions $ ou 12,6 % par rapport à la période correspondante de 2024. Les charges financières nettes cumulées au 30 septembre 2025 totalisent 75,3 millions $ comparativement à 66,0 millions $ pour 2024, soit une augmentation de 9,3 millions $ ou 14,1 % par rapport à l'an dernier. Cette variation s'explique principalement par la diminution des revenus d'intérêts générés sur les surplus de liquidités.

Pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2025, le résultat net s'est chiffré à 67,1 millions $ comparativement à 82,9 millions $ pour la même période de 2024, soit une diminution de 15,8 millions $ ou 19,1 %. Au 30 septembre 2025, le résultat net était de 128,1 millions $, soit une diminution de 44,5 millions $ ou 25,8 % par rapport à la même période de 2024.

Situation financière

La dette nette d'ADM au 30 septembre 2025 s'est établie à 2,4 milliards $ comparativement à 2,2 milliards $ au 31 décembre 2024 ; voir la section « Mesures non conformes aux PCGR » pour plus d'informations. La variation est principalement attribuable à l'utilisation de liquidités pour les investissements en capital.

Mesures non conformes aux PCGR

ADM présente parfois des mesures financières n'ayant pas de sens prescrit par les Normes internationales d'information financière (« IFRS »), appelées des mesures non conformes aux PCGR. Il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres sociétés.

BAIIA

Le BAIIA est défini par ADM comme étant le résultat net avant charges financières nettes, impôts, amortissement et dépréciation et quote-part des résultats des coentreprises. Ce dernier est utilisé par la direction comme indicateur pour évaluer la performance opérationnelle. Le BAIIA a pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devrait pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS.

Dette nette

La dette nette correspond à la différence entre le solde brut des dettes (les obligations à long terme, la dette à long terme, le montant utilisé sur la facilité de crédit et les contrats de location) et le solde de la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les placements à court terme ainsi que le fonds de réserve affecté au service de la dette.

Principales mesures financières



Troisième trimestre Cumulé au 30 septembre (en millions de dollars) 2025 2024 Variation

(%) 2025 2024 Variation

(%) Produits 266,4 265,4 0,4 718,1 707,4 1,5 Charges d'exploitation 86,1 77,9 10,6 268,9 233,8 15,0 Paiements versés en remplacement d'impôts aux municipalités (PERI) 11,2 10,9 1,4 33,6 33,1 1,2 Loyer à Transports Canada 29,7 30,0 (0,6) 80,2 79,2 1,3 Amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles et des

actifs au titre des droits d'utilisation 47,1 41,6 13,1 132,2 123,3 7,2 Charges financières nettes 25,2 22,4 12,6 75,3 66,0 14,1 Total des charges 199,3 182,8 9,0 590,2 535,4 10,2 Résultat net avant quote-part et impôts 67,1 82,6 (18,8) 127,9 172,0 (25,7) Quote-part des résultats des coentreprises - 0,3 (89,9) 0,3 0,7 (51,8) Impôts sur les résultats - ,- - (0,1) (0,1) 49,4 Résultat net 67,1 82,9 (19,1) 128,1 172,6 (25,8) BAIIA 139,4 146,6 (5,0) 335,4 361,3 (7,2)

Les variations en % dans le tableau ci-dessus sont calculées avec les résultats en milliers.

Investissements en capital

Au troisième trimestre de 2025, les investissements à YUL et à YMX ont été financés par les activités d'exploitation, y compris les FAA, ainsi que par les facilités de crédit détenues auprès d'Investissement Québec et la Banque de l'infrastructure du Canada.



Troisième trimestre Cumulé au 30 septembre (en millions de dollars) 2025 2024 Variation

(%) 2025 2024 Variation

(%) Programme aéroportuaire 166,6 80,2 107,7 391,0 221,6 76,4 Station REM 31,2 30,7 1,6 97,0 60,4 60,6 Total des investissements en capital 1 197,8 110,9 78,4 488,0 282,0 73,0

1 Les investissements en capital sont nets de subventions provenant notamment du Programme des infrastructures essentielles des aéroports du Canada (« PIEA »). Pour le troisième trimestre de 2025, aucune subvention n'a été reçue pour le programme aéroportuaire (0,7 M$ en 2024). Pour les neuf premiers mois de 2025, les subventions reçues totalisent 1,9 M$ pour le programme aéroportuaire (5,5 M$ pour la même période de 2024) et néant pour la station du REM (7,2 M$ en 2024).

Dette nette (en milliards de dollars)

30 septembre 2025 31 décembre 2024 Variation (%) 2,4 2,2 8,6

La variation en % dans le tableau ci-dessus est calculée avec les montants en milliers.

Trafic de passagers

Pour le troisième trimestre de 2025, le trafic à YUL a totalisé 6,5 millions de passagers, une baisse de 2,3 % par rapport à la même période en 2024. Le trafic international a connu une hausse de 1,2 %, tandis que le trafic domestique et transfrontalier (États-Unis) a connu des baisses respectives de 0,6 % et 12,2% par rapport au troisième trimestre de 2024.

Pour les neuf premiers mois de 2025, le trafic de passagers à atteint 17,1 millions de passagers, en baisse de 1,1 % par rapport à la même période en 2024. Le trafic transfrontalier (États-Unis) a observé une baisse de 8,8 % tandis que le trafic international et domestique ont connu des hausses respectives de 0,9 % et 1,6 % par rapport à la période correspondante de 2024. Au cours de la période, la desserte à YUL s'est également enrichie avec l'ajout de nouvelles destinations, dont notamment Cincinnati, Édimbourg, les Bermudes, Naples et Valence.

Trafic de passagers total *

(en milliers) 2025 2024 Variation 2025 vs

2024 Janvier 1 664,8 1 673,8 -0,5 % Février 1 492,5 1 570,4 -5,0 % Mars 1 773,4 1 786,6 -0,7 % Avril 1 747,6 1 681,4 3,9 % Mai 1 886,0 1 882,2 0,2 % Juin 2 060,0 2 067,8 -0,4 % Juillet 2 341,6 2 337,9 0,2 % Août 2 192,0 2 355,6 -6,9 % Septembre 1 945,9 1 938,6 0,4 % Total 17 103,8 17 294,3 -1,1 %

* Le trafic de passagers total inclut les passagers payants et non payants et les sommes sont calculées selon les chiffres détaillés en milliers. Source : Aéroports de Montréal

La durabilité chez ADM

Au cours de ce trimestre, ADM a mis en place les initiatives suivantes afin de poursuivre son engagement sur la voie de la durabilité. L'organisation a notamment :

Conclu une entente de principe avec la Cité de Dorval visant à préserver l'exploitation du Golf Dorval sur le site de YUL, grâce à la négociation d'un bail de location de 15 ans. En assurant la longévité du golf, ADM poursuit ainsi sa mission de contribuer à la prospérité de la communauté en incarnant la vitalité du Grand Montréal.

Franchi une étape importante avec l'annonce du financement de la navette YMX Express par le gouvernement du Québec. Il s'agit du tout premier projet financé par le programme Partenariats collectifs du Ministère des Transports et de la Mobilité durable, une initiative structurante qui mise sur la collaboration public-privé pour améliorer l'accès aux pôles d'emploi. Depuis maintenant un an, ce sont plus de 1 300 voyageurs, composés d'employés et de visiteurs de YMX, qui utilisent chaque semaine le service de navette à partir de la station de métro Montmorency.

Assisté au tout premier vol d'un Airbus A220 alimenté à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF) sur le site de YMX. Grâce à ce carburant durable, ce sont plus de 25 tonnes de CO₂ qui ont pu être évitées sur l'ensemble du cycle de vie du vol à destination de Paris.

Permis la tenue de la 17e édition du 48 H VÉLO au profit de l'organisme Rêves d'enfants, sur son site de YMX Aérocité internationale de Mirabel. Au total, 53 employés d'ADM se sont joints à un contingent de plus de 3 000 cyclistes qui ont parcouru des centaines de kilomètres, jour et nuit, afin d'amasser plus de 3,7 millions de dollars et de permettre à des enfants atteints d'une maladie grave de réaliser leurs rêves.

Pour en connaître davantage sur les actions d'ADM, visitez sa plateforme d'indicateurs en développement durable, consultez son Rapport de durabilité 2024 ainsi que son Plan de durabilité 1.0.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport International Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

