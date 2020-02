Yukon First Nations Wildfire reçoit un Prix Inspiration Arctique

L'organisme Yukon First Nations Wildfire (YFNW), un service de lutte contre les feux de forêt appuyé par le gouvernement du Canada, se voit décerner ce prix en raison de son programme offrant aux jeunes autochtones une guérison axée sur la terre.

OTTAWA, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Un accroissement continu des feux de forêt dans tout le Yukon ainsi que le manque d'équipes disponibles pour la lutte contre les feux au sein du territoire ont entraîné une demande croissante de premiers intervenants. Yukon First Nations Wildfire s'efforce de répondre à ce besoin en fournissant des premiers intervenants dans la lutte contre les feux de forêt et en apportant un soutien continu et préventif en vue de diminuer les menaces posées par les feux de forêt aux collectivités du Yukon.

Dans le cadre de son camp d'entraînement « Beat the Heat », YFNW a élaboré un programme de guérison et de formation sur la résilience afin d'appuyer son programme de lutte contre les feux en offrant du mentorat et une guérison axée sur la terre aux 75 jeunes autochtones embauchés à titre de pompiers chargés de combattre les feux de végétation.

Hier, lors de la 8e cérémonie annuelle de remise des récompenses du Prix Inspiration Arctique (PIA), YFNW a été reconnu pour ce programme de guérison et de formation sur la résilience. Durant la cérémonie, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a aidé à présenter le prix à YFNW et a annoncé une somme supplémentaire de 622 000 $ pour appuyer l'organisation dans ses efforts visant l'amélioration des services de suppression des feux au Yukon.

Ce financement a été fourni par l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) en vue de renforcer la capacité de l'organisme YFNW à rechercher des possibilités de marchés à l'échelle locale, régionale et nationale. L'an passé, ce financement a aussi servi à acheter de l'équipement et des matériaux pour aider à lutter contre les feux de forêt au Yukon ainsi qu'à accroître les capacités d'affaires et de gestion de projet.

Appui des projets ayant des retombées dans le Nord

Le gouvernement du Canada comprend l'importance d'appuyer les projets qui ont des retombées directes pour les collectivités du Nord et il a octroyé un financement de 300 000 $ à la fiducie caritative du Prix Inspiration Arctique afin d'appuyer les lauréats dont les projets recèlent des occasions de développement économique ou d'expansion des affaires.

Ces investissements sont effectués par CanNor, qui appuie les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à rehausser les résultats, les installations et les expériences économiques. Le gouvernement du Canada continuera d'effectuer des investissements stratégiques qui exploitent les possibilités se trouvant au cœur des territoires et diversifient l'économie du Nord.

À titre de plus grand prix annuel au Canada axé sur l'Arctique, le PIA encourage, facilite et célèbre les réalisations inspirantes des gens du Nord. Chaque année, le PIA décerne jusqu'à 3 M$, répartis comme suit : un prix d'un 1 M$, jusqu'à quatre prix d'une valeur maximale de 500 000 $ chacun et jusqu'à sept prix jeunesse d'une valeur maximale de 100 000 $ chacun.

Citations

« Le succès et la vitalité de notre pays reposent sur des économies régionales fortes. Nos agences de développement régional sont en place afin d'aider les entreprises et les innovateurs de chez nous à croître et à créer de bons emplois pour les Canadiens. Le fait d'investir dans des projets qui profitent directement aux collectivités du Nord aidera à bâtir une économie diversifiée et durable dans le Nord. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Grâce à CanNor, nous appuyons divers projets novateurs qui tiennent compte des possibilités et des défis propres au Nord. La réalisation d'investissements stratégiques dans des projets qui profitent au Nord renforce la collaboration avec les intervenants territoriaux et autochtones et favorise des économies robustes et inclusives dans l'ensemble des territoires. »

- Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord)

« Yukon First Nations Wildfire se réjouit de travailler aux côtés de ses partenaires des Premières Nations et du gouvernement fédéral afin d'offrir des programmes qui renforcent notre capacité à protéger le Nord. Cet appui renforce les efforts que déploie YFNW dans la lutte contre les effets des changements climatiques tout en aidant à former les chefs de demain parmi les jeunes citoyens du Yukon. »

- Chad Thomas, PDG, Yukon First Nations Wildfire

« Le Prix Inspiration Arctique est le plus grand prix au Canada, et c'est fantastique qu'il soit axé sur le Nord et sur ce que les résidents du Nord peuvent accomplir. L'organisme Yukon First Nations Wildfire et les sept autres incroyables lauréats de 2019 sont sur la bonne voie pour atteindre des résultats durables au sein de leurs communautés et ailleurs. Leurs projets constituent des exemples remarquables de gens provenant de divers milieux et domaines de spécialisation qui se rassemblent pour utiliser leurs compétences et connaissances afin d'apporter de véritables changements et d'améliorer la qualité de vie des résidents du Nord. »

- Lucy Kuptana, présidente de la fiducie caritative du Prix Inspiration Arctique

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 622 000 $ dans le projet de Yukon First Nations Wildfire pour accroître les ressources de suppression des feux dans le cadre du Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et l'organisation a versé 825 000 $.

a investi 622 000 $ dans le projet de Yukon First Nations Wildfire pour accroître les ressources de suppression des feux dans le cadre du Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et l'organisation a versé 825 000 $. Yukon First Nations Wildfire est le fruit d'un effort de collaboration organisationnel appuyé par les services de gestion des feux de végétation du gouvernement du Yukon , et l'organisation représente un partenariat unique au sein des Premières Nations du Yukon .

, et l'organisation représente un partenariat unique au sein des Premières Nations du . Le gouvernement du Canada investit 300 000 $ dans le Prix Inspiration Arctique dans le cadre du Programme d'inclusion diversifiée et d'évolution économique dans le Nord (IDEENord) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord. Les gouvernements territoriaux versent un investissement combiné de 830 000 $, et la fiducie caritative du Prix Inspiration Arctique verse 4,5 M$.

Ressources connexes

Liens connexes

Restez branchés

Trouvez plus de services et d'information sur Canada.ca/ISDE.

Suivez CanNor sur Twitter et Facebook.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Alexander Cohen, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]; Naomi Sharpe, Gestionnaire, Communications et relations avec les médias, CanNor, 867-975-3749, [email protected]; Angela Drainville, Coordonnatrice des communications, Yukon First Nations Wildfire, 867-334-2241, [email protected]; Allison MacLachlan, Directrice des relations externes et de la mobilisation du public, Fondation Rideau, 613-316-3473, [email protected]

Liens connexes

http://www.cannor.gc.ca