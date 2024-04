QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Un achalandage en essor, une carte des destinations élargie, une expérience client reconnue pour sa qualité, des infrastructures sécuritaires ayant la capacité d'accueillir les générations futures et une situation financière qui se rapproche de l'équilibre : l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a terminé l'année 2023 avec des assises plus solides.

Se rapprocher de l'équilibre

De toute évidence, le retour en grand nombre des passagers combiné à une gestion financière rigoureuse et prudente aura permis à YQB de réaliser un tour de force : limiter les pertes à 1,21 M$ en 2023, alors qu'elles étaient estimées à 9,8 M$.

Un achalandage en essor

En ce qui concerne l'achalandage, YQB a poursuivi sa remontée, notant une augmentation impressionnante de son trafic passager de 43,8 %, par rapport à 2022. Au total, 1,68 million de passagers ont franchi les portes de l'aérogare en 2023, ce qui représente 94 % du trafic qui prévalait avant la pandémie.

L'organisation attribue ces résultats aux efforts déployés de concert avec ses partenaires d'affaires et le milieu économique et touristique de la grande région de Québec. Conformément aux prévisions de 2020, il faudra probablement attendre 2025 ou même 2026 pour retrouver un trafic passager à la hauteur de 2019, car l'année 2024 s'annonce stable selon les prévisions.

Une carte des destinations élargie

Fort de l'arrivée de nouveaux joueurs, de l'augmentation de l'offre de vols vers des destinations populaires et ayant fait le pari de développer de nouvelles destinations avec des partenaires de longue date, YQB a fourni à la population de la grande région de Québec et de tout l'est de la province l'accès à encore plus de destinations au départ de YQB, 37 au total.

Flair Airlines : liaisons directes vers Halifax et Edmonton durant l'été 2023

et durant l'été 2023 Air France : retour de la liaison Québec- Paris pour une 2 e saison estivale en 2023

pour une 2 saison estivale en 2023 Air Transat : retour de la liaison saisonnière vers Londres

Air Canada : liaison Québec- Vancouver prolongée durant l'hiver 2023-2024

prolongée durant l'hiver 2023-2024 Sunwing : nouveau vol vers Cayo Largo , Cuba

YQB a aussi concrétisé un partenariat innovant, en collaboration avec Destination Québec cité. En septembre 2023, quatre vols nolisés de Korean Air et près d'un millier de touristes sud-coréens ont visité notre magnifique région. Prouvant que la collaboration et l'audace produisent des résultats, ces visiteurs ont généré plus d'un million de dollars en retombées économiques pour les entreprises de la Capitale-Nationale et de tout le Québec.

Plus de services

Offrir toutes les caractéristiques d'un grand aéroport avec les avantages d'un petit ne s'arrête pas à l'offre de vols. En s'alliant à des entreprises québécoises comme Blaxton Pub & Grill, Minute Pizza, Expedibox et Atikuss, YQB s'est aussi assuré que l'aérogare demeure des plus accueillantes et que les services répondent aux attentes des voyageurs.

De plus, un nouveau stationnement de courte durée situé en façade de l'aérogare a été ouvert pour offrir plus d'options et faciliter la vie de celles et ceux qui accompagnent les voyageurs. Une centaine de places ont aussi été ajoutées au stationnement extérieur.

Finalement, consécration inattendue et prestigieuse, la qualité des services offerts à YQB a été célébrée à la suite d'une enquête comparant 120 aéroports à travers le monde et publiée dans le Magazine Protégez-Vous le mardi 12 septembre 2023. YQB s'est hissé en sixième position du palmarès mondial du magazine et en première position au Canada.

Consolider nos fondations

Dans la dernière année, YQB a livré des projets d'envergure, que ce soit pour assurer la pérennité des installations ou encore pour répondre aux besoins des passagers. Ses équipes ont notamment complété la première phase des travaux en vue de la reconstruction du seuil de la piste d'atterrissage 29 ainsi que de la réhabilitation des voies de circulation Golf et Hotel. Les travaux ont repris ce printemps en vue de compléter le projet en 2024. YQB a également procédé à l'installation d'un corridor antiretour à la sortie des arrivées des vols internationaux dans le but d'améliorer les flux de circulation. Ces deux projets, pour ne nommer que ceux-ci, ont bénéficié d'un soutien financier du gouvernement du Canada, à hauteur de 50 % des coûts.

Dans les prochaines années, YQB aura à composer avec des enjeux touchant le vieillissement de ses infrastructures civiles sur le terrain d'aviation, sa capacité d'accueil dans certains secteurs névralgiques de l'aérogare, les ajouts d'équipements liés à de nouvelles réglementations, etc. Des investissements significatifs sont à prévoir dans les prochaines années.

Cap sur les cinq prochaines années

« Alors que nous complétons le cycle de planification stratégique 2020-2025, nous pouvons constater que, malgré un contexte exigeant et les impacts de la pandémie qui se font encore sentir, nous avons progressé de façon importante depuis 2020. Nous nous étions donné comme mot d'ordre de travailler de manière constructive avec les forces vives de la région et de mettre en place les conditions gagnantes afin d'améliorer la desserte aérienne et soutenir notre croissance. C'est ce qui a animé chacune de nos journées. Dotés d'une intelligence d'affaires renforcée et profitant de l'élan insufflé par notre communauté, nous sommes en bien meilleure posture que nous l'étions il y a cinq ans pour affronter ces défis. Nous sommes fin prêts à passer à la prochaine étape, forts d'assises qui, de jour en jour, sont toujours plus solides. » - Stéphane Poirier, président et chef de la direction, Aéroport international Jean-Lesage de Québec

YQB a entamé l'exercice de planification des cinq prochaines années en gardant en tête qu'il s'apprête à poser les jalons des prochaines décennies. Ce grand exercice sera axé sur l'engagement des parties prenantes et la poursuite d'une croissance durable pour l'Aéroport de Québec. Des représentants de l'ensemble de notre communauté, y compris les citoyens de la grande région de Québec, ont été consultés dans les derniers mois. Cette planification stratégique doit continuer de refléter nos priorités d'affaires, les réalités de l'industrie et les ambitions de la région, en cohérence avec le travail entamé depuis ces cinq dernières années.

« En posant le regard sur la dernière année, le conseil d'administration et moi mesurons tout le privilège de participer activement aux succès de YQB; une organisation aussi performante que moderne et qui bénéficie de l'appui massif et précieux de sa communauté. À ce stade-ci, nous continuerons de miser sur le travail d'équipe et les forces vives de la région pour soutenir une croissance durable. Il est clair pour nous que nos réussites doivent rejaillir sur l'ensemble de nos parties prenantes et de nos passagers, et du même coup, créer un effet de levier positif pour l'économie de la région. Peu importe le rôle que l'on occupe, tout le monde veut que ça fonctionne, que l'aéroport réussisse. Nous travaillons tous sur les mêmes objectifs et nous en sommes profondément reconnaissants. » - André Boulanger, président du conseil d'administration, Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Faits saillants

Un résultat global de -1,2 M$ alors qu'il était estimé à -9,8 M$ en début d'année;

1 688 736 passagers ont transité par YQB en 2023, soit 43,8 % de plus qu'en 2022;

YQB a retrouvé 94 % du trafic passager de 2019;

Desserte aérienne bonifiée en 2023 : Nouveau transporteur à bas prix : Flair Airlines 37 destinations desservies, dont deux en Europe Quatre vols nolisés en provenance de la Corée du Sud rapportant plus de 1 M$ en retombées à la région Nouvelle liaison à destination de Cayo Largo avec Sunwing

Nouvelle offre de stationnement de courte durée et ajout de centaines de cases de stationnement;

Ajout de services dans l'aérogare par Minute Pizza, Atikuss, Expedibox et agrandissement du resto-bar Blaxton Aéroport de Québec.

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

