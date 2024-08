QUÉBEC, le 10 août 2024 /CNW/ - L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), Destination Québec cité et le Port de Québec se réjouissent qu'American Airlines, le plus important transporteur aérien au monde, ait pris la décision d'ajouter Charlotte à son offre de vols au départ de Québec. Dès aujourd'hui, et jusqu'au 2 novembre 2024, le transporteur connectera YQB à l'Aéroport international de Charlotte Douglas (CLT) en Caroline du Nord, à raison d'un vol direct par semaine, le samedi.

En complément des vols existants d'American Airlines au départ de Québec, soit Philadelphie et Chicago, la nouvelle connexion vers Charlotte, plaque tournante d'importance aux États-Unis, contribuera à développer de nouveaux marchés touristiques, principalement ceux du Sud-Est des États-Unis, de la Californie, du Texas et la Floride, générant ainsi des retombées économiques durables pour l'ensemble de l'industrie touristique.

Ce nouveau lien aérien facilitera la découverte de notre belle région pour la période automnale, point culminant de la saison des croisières, par nos voisins du sud, premier marché international d'importance pour Québec. Avec 18 embarquements et débarquements prévus pendant cette période, ce nouveau vol sera d'un grand attrait pour les croisiéristes américains.

Le lancement du vol d'American Airlines est accueilli avec enthousiasme par les acteurs de l'industrie touristique de la région :

« Nous sommes ravis d'ajouter un service entre Charlotte et Québec, en plus de nos vols à partir de Philadelphie et de Chicago vers la magnifique Capitale-Nationale, tel qu'annoncé plus tôt cette année. Notre nouveau vol hebdomadaire offre à nos clients des États-Unis la possibilité d'explorer la richesse culturelle de la ville de Québec. Nous sommes heureux de renouveler notre collaboration avec l'équipe de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec, alors que nous mettons en place une nouvelle liaison pour American Airlines. »

- José Freig, Vice-président Opérations internationales d'American Airlines

« Le lancement de cette nouvelle liaison entre Québec et Charlotte démontre notre engagement à améliorer la desserte aérienne aux bénéfices des voyageurs et du développement socioéconomique de la grande région de Québec. En plus de faciliter l'accessibilité pour les touristes américains sur Québec, ce nouveau vol hebdomadaire à destination d'une plaque tournante majeure d'American Airlines permettra une connectivité accrue vers des destinations telles que les Caraïbes, l'Europe et l'ensemble des États-Unis. Nous saluons la confiance témoignée par American Airlines envers notre marché et notre magnifique région.

- Stéphane Poirier, président et chef de la direction de YQB

« La mise en place d'un vol direct entre Québec et Charlotte représente une opportunité clé pour notre région. En facilitant l'accès à notre destination pour de nouveaux marchés américains, cette liaison accroit notre potentiel d'attraction pour développer ces territoires. Cette nouvelle accessibilité permettra également d'optimiser le transport des croisiéristes, réduisant ainsi l'empreinte carbone liée aux correspondances. En renforçant la position de Québec sur le marché américain, notre plus important marché à l'international, nous nous assurons de générer des retombées durables pour la pérennité de l'industrie touristique locale. »

- Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir American Airlines ajouter Charlotte à sa liste de destinations au départ de Québec. Cette nouvelle connexion directe ouvre de nombreuses occasions pour notre région, notamment en période automnale. Ce vol renforcera non seulement notre position comme destination de choix pour les croisiéristes américains, mais contribuera également à stimuler l'économie locale. C'est une excellente nouvelle pour toute l'industrie touristique de Québec. »

- Mario Girard, président-directeur général du Port de Québec

À propos de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

YQB est géré par Aéroport de Québec inc., la société privée qui, depuis le 1er novembre 2000, en assure la gestion, l'exploitation, l'entretien et le développement. Plus d'une dizaine de transporteurs y offrent de multiples liaisons aériennes à destination de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes, du Mexique et de l'Europe, dont des services quotidiens vers les principales plaques tournantes du nord-est de l'Amérique.

