Yili rassemble des talents internationaux lors du 2026 Global Elite Summit, célébrant la diversité et une vision commune

HOHHOT, Chine, 22 juillet 2026 /CNW/ - Le groupe Yili a récemment organisé son deuxième Global Elite Summit (Sommet des élites internationales) du 7 au 10 juillet à Hohhot, en Mongolie Intérieure. Réunissant 52 collaborateurs parmi les plus performants, originaires d'Indonésie, de Thaïlande, de Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, d'Allemagne et d'Australie, cet événement de plusieurs jours avait pour objectif de combler les distances géographiques et de favoriser la cohésion d'une équipe internationale très soudée. Bien plus qu'un simple séminaire d'entreprise classique, ce sommet a proposé un mélange captivant d'échanges culturels, de visites d'usines et d'activités collaboratives de cohésion d'équipe.

Les élites mondiales visitent le siège social du groupe Yili (PRNewsfoto/Yili Group) Les élites mondiales se réunissent à Hohhot pour s'imprégner de la culture locale (PRNewsfoto/Yili Group)

Pan Gang, président-directeur général du groupe Yili, s'est joint aux festivités pour accueillir le personnel international. Au cours de la cérémonie traditionnelle consistant à « peindre les pupilles du dragon », organisée dans le cadre du sommet (symbole culturel du renouveau et d'un nouveau départ), il a remis des cadeaux commémoratifs aux employés et a souligné le rôle essentiel de l'équipe internationale de Yili.

« Le renforcement de notre présence mondiale reste la pierre angulaire de notre stratégie future », souligne Pan Gang dans son discours. « À mesure que nous étendons notre présence mondiale, nous nous engageons à offrir aux membres de notre équipe internationale une plateforme encore plus vaste pour leur évolution professionnelle et leur épanouissement personnel. »

L'un des moments forts de ce voyage a été la visite détaillée de la « Yili Modern Intelligent Health Valley » (Vallée de la santé intelligente de Yili). En suivant l'ensemble du processus de production laitière, les collaborateurs en visite sur site ont pu constater comment les technologies numériques de pointe, la fabrication intelligente et une R&D rigoureuse garantissent le respect des normes de qualité des produits Yili. Pour les collègues issus de marchés différents, cet engagement commun en faveur de la qualité et de la santé des consommateurs a fait office de langage universel.

« Découvrir par moi-même l'engagement sans faille de Yili en faveur de la qualité a été une véritable source d'inspiration », a déclaré un employé indonésien. « Je me réjouis de mettre en pratique ces normes élevées dans mon travail quotidien et d'offrir la même qualité exceptionnelle à nos consommateurs locaux. »

Au-delà des aspects opérationnels, ce sommet a été une célébration dynamique de la diversité. Les participants ont pris part à des activités culturelles traditionnelles chinoises, ont découvert la ville d'accueil, Hohhot, et sont montés sur scène pour faire découvrir les coutumes, la musique et les danses de leur pays d'origine.

L'un des moments les plus mémorables a été une danse du dragon collective. En travaillant ensemble pour concevoir, construire et animer leur propre dragon traditionnel, les équipes ont surmonté les barrières linguistiques grâce à un véritable esprit d'équipe et à un soutien mutuel.

Comme l'a résumé un collègue chinois : « Les langues diffèrent, mais la culture ne connaît pas de frontières. Nous venons peut-être de différentes régions du monde, mais l'attention sincère que nous portons les uns aux autres est exactement la même. »

Le Global Elite Summit constitue un pilier essentiel de la stratégie globale de Yili en matière de ressources humaines. En promouvant un environnement de travail ouvert, diversifié et inclusif, Yili veille à ce que les professionnels, quelle que soit leur origine, puissent y trouver un sentiment d'appartenance et s'y épanouir pleinement.

À l'avenir, Yili entend faire de chaque initiative commune une source de vitalité et de force pour le secteur mondial de la santé.

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SOURCE Yili Group

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