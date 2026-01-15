PÉKIN, 15 janvier 2026 /CNW/ - Le lait accompagne toutes les étapes de la vie des personnes depuis des millénaires. Grâce à sa richesse et à son bon équilibre nutritionnels, le lait est considéré comme l'un des aliments les plus proches de la perfection. Jour après jour, ce « superaliment » naturel continue de nourrir les populations du monde entier.

Le marathon de la qualité derrière un verre de lait : première du documentaire « Super Milk » (« Super lait »)

Quel est donc l'itinéraire d'un verre de lait vraiment exceptionnel, du pâturage à la table? Super Milk, un documentaire remontant toute la chaîne de l'industrie laitière, a été diffusé pour la première fois le 22 décembre 2025. Coproduit par le groupe Yili, première entreprise laitière d'Asie, et NetEase News, le documentaire retrace le parcours d'un simple brin d'herbe, saisissant avec authenticité le cheminement complet du lait, du pâturage à la table. Il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement complète qui englobe la plantation, la sélection animale, la R & D, la production et la gestion de la qualité : un marathon de la qualité à l'échelle de la planète entière.

Super Milk amène le spectateur dans de nombreux pays, notamment la Chine, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Danemark, les Pays-Bas, la Thaïlande ou l'Indonésie, et lui fait visiter des entreprises mondiales de premier plan telles que Tetra Pak, Schneider Electric, Novonesis, GEA, SGS ou FlavorActiV. Le documentaire explore également les régions de production du lait, des prairies de la bannière d'Ar Horqin aux plantations thaïlandaises de noix de coco, en passant par les pâturages de Nouvelle-Zélande, puis se rend dans des universités et des instituts de recherche de renommée mondiale comme l'université Tsinghua, l'université et le centre de recherche de Wageningue ou encore l'université de Lincoln. Le documentaire propose un panorama du réseau mondial de collaboration à l'origine de la production d'un simple verre de lait.

En six épisodes, « Super Farm » (« Super ferme »), « Super Ingredients » (« Super ingrédients »), « Super R&D » (« Super R & D »), « Super Inspection » (« Super inspection »), « Super Factory » (« Super usine ») et « Super Packaging » (« Super conditionnement »), le documentaire Super Milk dévoile pour la première fois de façon systématique les extraordinaires coulisses d'une étroite collaboration et d'un engagement commun en faveur de la qualité, tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Super Milk est bien plus qu'un documentaire sur le lait. C'est une réflexion cinématographique sur la santé, la nature et l'innovation à notre époque. Et un hommage au dévouement, à la persévérance et à la collaboration d'innombrables personnes, en un marathon mondial de la qualité, qui permettent de servir le lait sur la table de millions de ménages. Désormais diffusée en épisodes, la série Super Milk atteint un plus large public international en transmettant à travers des histoires authentiques les valeurs d'ouverture, d'innovation et de durabilité de l'industrie laitière mondiale.

