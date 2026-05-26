CAMBRIDGE, Angleterre, 26 mai 2026 /CNW/ - Yili Group vient de lancer son initiative Global Innovation Vanguard à Cambridge, au Royaume-Uni. Sous le thème « Rassembler la sagesse mondiale pour façonner un avenir plus sain », l'événement a marqué le début d'un cadre complet de R&D en libre accès conçu pour renforcer la chaîne de valeur des produits laitiers. Pour promouvoir cette mission, Yili a signé des accords avec Springer Nature et l'Institute for Manufacturing (IfM) de l'Université de Cambridge.

Lancement de l’initiative Global Innovation Vanguard (PRNewsfoto/Yili Group) Optimisation de la stratégie de marque de Jinlingguan (PRNewsfoto/Yili Group)

Avec ce lancement, Yili va au-delà de la fabrication pour soutenir activement la recherche collaborative dans l'ensemble du secteur laitier mondial. Mettant l'accent sur cet engagement, Liu Chunxi, président exécutif de Yili Group, déclare : « En saisissant les nouvelles opportunités de l'industrie, Yili consolide sans relâche la synergie dans l'ensemble de la chaîne de valeur et place la santé des consommateurs au cœur de tout ce que nous faisons, élevant le secteur laitier mondial vers de nouveaux sommets ».

Au cours de l'événement, Yili et le Centre national d'innovation technologique pour les produits laitiers de Chine (NTICD) ont dévoilé 13 projets phares couvrant divers domaines de l'industrie, allant de l'élevage bovin et de l'agriculture intelligente à la nutrition de précision, aux ingrédients fonctionnels de grande valeur et aux emballages durables. He Jian, responsable du NTICD et directeur général du Centre mondial d'innovation de Yili, a lancé une invitation ouverte aux instituts de recherche et aux partenaires industriels du monde entier pour relever ces défis inédits.

Pour élargir ce réseau, Yili a signé un accord avec l'IfM dans l'optique d'explorer de nouveaux modèles de R&D industrielle. Commentant cette synergie, Andy Neely, Fellow de l'Académie royale d'ingénierie et professeur en fabrication de l'Université de Cambridge, indique : « Il est formidable de voir Yili collaborer avec Cambridge, et en particulier avec l'IfM, par l'entremise de l'Open Innovation Forum. Il s'agit d'apprendre de nouvelles idées et de nouvelles façons d'innover au sein des secteurs d'activité et des entreprises. Je suis convaincu que les deux organisations approfondiront grandement leurs connaissances et contribueront grandement à ce débat. »

Dans le cadre d'une autre initiative majeure, Yili a signé un accord avec Springer Nature pour lancer la compilation du livre blanc de 2026 sur la recherche mondiale sur le lait maternel. Stephen Pincock, vice-président exécutif d'Impact Solutions of Springer Nature, a souligné l'importance du rapport, indiquant qu'il définira les tendances internationales et mettra en valeur les réalisations de recherche des grandes institutions. Il a ajouté que le soutien de Yili à cette initiative témoigne d'un engagement indéfectible envers la santé de la prochaine génération.

Parallèlement à ces jalons universitaires, la marque Jinlingguan de Yili a lancé sa stratégie « Full-Spectrum Nutrition & Ultimate Freshness ». Au sujet de ces récents jalons, Ignatius Szeto, vice-président de Yili Group, déclare : « Jinlingguan a élaboré de façon proactive une stratégie de recherche scientifique six-en-un axée sur l'absorption, la protection, la nutrition du cerveau, la santé intestinale, la santé des os et l'hypoallergénicité ».

L'écosystème mondial d'innovation « 15+1 » de Yili est à la base de ces efforts, en reliant 15 pôles régionaux à des établissements universitaires de premier plan dans le monde. En réfléchissant à cette approche collaborative à long terme, Paul Moughan, membre de la Royal Society of New Zealand et professeur à l'Université Massey, a reconnu Yili comme un chef de file scientifique de l'industrie, saluant la transparence, la grande intégrité et l'esprit de collaboration authentique de l'entreprise.

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SOURCE Yili Group

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