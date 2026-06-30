Le groupe Yili présente ses innovations laitières et son développement de produits fonctionnels au 19e Congrès mondial des produits laitiers

CAMBRIDGE, Angleterre, 30 juin 2026 /CNW/ - Du 17 au 18 juin, le 19e Congrès mondial des produits laitiers, avec pour thème « Adapté aux objectifs », s'est tenu à Barcelone, en Espagne, réunissant des dirigeants et des représentants de l'industrie laitière du monde entier. Le jour de l'ouverture, Ignatius Szeto, vice-président du groupe Yili, a prononcé un discours intitulé « Créer des opportunités de grande valeur pour les produits fonctionnels » lors de la séance de leadership sectoriel. Marquant la dixième apparition de Yili sur la scène du congrès, sa présentation portait sur des solutions nutritionnelles et de santé de grande valeur, mettant en lumière de nouvelles opportunités pour le développement innovant de produits laitiers fonctionnels.

Szeto prononce un discours au Congrès mondial des produits laitiers 2026 (PRNewsfoto/Yili Group) Yili reçoit plusieurs Prix de l'innovation World Dairy (PRNewsfoto/Yili Group)

Au cours d'une table ronde, Szeto a souligné que « la nutrition de précision représente le prochain moteur de croissance crucial de l'innovation laitière. Les progrès de la technologie laitière ont permis de développer des produits fonctionnels adaptés à des caractéristiques démographiques et à des besoins de santé spécifiques. En parallèle, les avantages nutritionnels naturels des produits laitiers donnent à ce secteur un immense potentiel de croissance ».

Pendant le congrès, Szeto a également fait une présentation intitulée « Lait de chèvre : caractéristiques digestives et d'absorption et valeur nutritionnelle précise pour toute la famille », durant laquelle il a donné un aperçu complet des dernières innovations de Yili dans la catégorie du lait de chèvre, dévoilant ainsi des approches modernes en matière de santé nutritionnelle pour toute la famille.

L'annonce officielle des Prix de l'innovation World Dairy World Dairy 2026 a été l'un des faits saillants du congrès. Grâce à sa technologie de pointe et à ses innovations axées sur le marché, Yili a décroché deux titres de lauréat, dix places de finaliste et sept mentions de félicitations. Notamment, le yogourt probiotique Changqing Lemon & Oat Popping Beads a mérité la distinction du Meilleur yogourt, tandis que le yogourt Gonglao's Hulunbuir Strain Milk Skin a été reconnu Meilleur produit artisanal. Les produits reconnus s'étendaient à plusieurs catégories, dont la nutrition des adultes, le lait liquide, la crème glacée, le lait en poudre et la crème. C'est la septième année consécutive que Yili a été honoré lors de ce prestigieux événement.

Richard Hall, président du Congrès mondial des produits laitiers, a félicité Yili pour sa remarquable capacité à proposer des innovations primées année après année, malgré les défis croissants de l'industrie. Il a souligné que le secteur laitier chinois est aujourd'hui à l'avant-garde de l'innovation mondiale, notant que Yili est devenu une force motrice cruciale pour l'industrie mondiale grâce à ses progrès technologiques continus et à sa compréhension précise des besoins des consommateurs.

Yili a également présenté une solide gamme de produits dans son kiosque d'exposition, abordant des scénarios de santé diversifiés et hautement spécialisés, comme la gestion de la glycémie, la santé osseuse, les soins cardiovasculaires, la nutrition gastro-intestinale pour toute la famille et l'immunité sportive. Ces offres ont suscité beaucoup d'attention et d'éloges de la part des experts présents.

Au fil des ans, Yili a maintenu une approche résolument axée sur le consommateur, tirant parti de renseignements précis sur les demandes des consommateurs pour bâtir un portefeuille complet de produits de santé qui couvre tous les facteurs démographiques, les stades de vie et les scénarios de consommation. Selon son dernier rapport financier, la part des revenus des nouveaux produits de Yili est passée à 16,4 % en 2025, constituant ainsi un moteur essentiel de sa croissance qualitative.

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SOURCE Yili Group

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