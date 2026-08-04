Yili Group stimule l'innovation et la collaboration pour un écosystème laitier mondial durable au Congrès mondial de l'industrie laitière 2026

HOHHOT, Chine, le 4 août 2026 /CNW/ -- Le Congrès mondial de l'industrie laitière 2026 a officiellement commencé le 1er août à Hohhot, en Mongolie intérieure. Organisé par Yili Group, le congrès a pour thème la construction conjointe d'un écosystème laitier mondial axé sur la technologie et orienté sur les partenariats. L'événement prestigieux a réuni des dirigeants d'associations internationales de l'industrie, des académiciens de renom et des cadres supérieurs de l'ensemble de la chaîne de valeur laitière mondiale.

Hohhot est officiellement couronné Capitale mondiale des produits laitiers

L'IUFoST décerne officiellement à Hohhot le titre de Capitale mondiale des produits laitiers Pan Gang, président du conseil et président de Yili Group, prononce un discours d’ouverture

Lors de la cérémonie d'ouverture, l'Union internationale des sciences et technologies alimentaires (IUFoST) a officiellement remis à Hohhot la plaque de la Capitale mondiale des produits laitiers et un prix commémoratif.

Dans son allocution, Dre Pavinee Chinachoti, présidente exécutive de l'IUFoST, a souligné que ce titre reconnaît les efforts persistants de la ville pour faire progresser l'industrie laitière. Elle a ajouté que cet honneur vise également à inspirer des entreprises pionnières comme Yili Group à élever le secteur mondial des aliments diététiques et à accélérer un avenir ancré dans le leadership technologique et le succès partagé.

Favoriser la valeur partagée et l'harmonie mutuelle

Lors de l'événement, Pan Gang, président du conseil et président de Yili Group, a prononcé un discours d'ouverture intitulé Valeur partagée, hamonie mutuelle, construction d'un nouvel écosystème mondial des produits laitiers.

Pour relever les défis mondiaux, qu'il s'agisse d'itération technologique rapide et de restructuration de la chaîne d'approvisionnement, de changements climatiques ou d'évolution de la demande des consommateurs, Pan Gang a présenté la vision stratégique de Yili. Il a souligné que la mission d'un verre de lait ne consiste pas seulement à nourrir la vie, mais aussi à construire un monde où la santé est partagée par tous. Au milieu des transformations de l'industrie, il a apporté la réponse de la Chine à l'industrie laitière mondiale en appelant tous les partenaires à unir leurs forces et à tracer une nouvelle voie de valeur partagée et d'harmonie mutuelle.

Pan Gang a noté que la véritable innovation n'est pas une île mais un continent à part entière, soulignant comment Yili met en commun la sagesse mondiale du secteur laitier pour tisser un solide réseau d'innovation. En ce qui concerne la transformation numérique, il décrit l'intelligence numérique non pas comme un solo, mais comme une symphonie. À cette fin, Yili favorise actuellement l'intégration verticale et horizontale pour bâtir un écosystème numérique intelligent de bout en bout. Il a conclu en invitant les partenaires mondiaux à entreprendre un voyage de valeur partagée dans un esprit d'harmonie mutuelle, contribuant à la force de l'industrie laitière pour renforcer les fondements de la santé humaine et promouvoir le bien-être mondial.

Présentation d'innovations de rupture

La cérémonie d'ouverture a également marqué le lancement officiel du China (Global) Dairy Data Intelligent Hub et de la Global Dairy High-Quality Datasets Factory.

De plus, le China Technology Innovation Center for Dairy (NTICD) a dévoilé ses dix principales réalisations en matière d'innovation de 2026. Celles-ci couvrent des domaines critiques, notamment l'élevage de vaches laitières, les technologies de réduction et de substitution des aliments, les souches de probiotiques pour la recherche sur le lait humain, la production à grande échelle de lactoferrine, les systèmes intelligents d'inspection de bout en bout et le recyclage d'emballages de haute qualité. Ces technologies de pointe témoignent d'un engagement ferme envers le développement durable et de haute qualité de l'industrie laitière mondiale.

SOURCE Yili Group

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