AMSTERDAM, 23 juin 2025 /CNW/ - Les 18 et 19 juin derniers, le Congrès mondial de l'industrie laitière 2025 s'est tenu à Amsterdam. Lors du forum, Ignatius Szeto, président adjoint du groupe Yili, a prononcé un discours-programme intitulé « Innover pour un avenir durable » et a partagé les dernières pratiques novatrices de Yili.

Yili remporte quatre prix internationaux de l’innovation laitière au 18e congrès mondial de l’industrie laitière (PRNewsfoto/Yili Group) (PRNewsfoto/Yili Group)

Le premier jour, les organisateurs ont dévoilé les lauréats des prix mondiaux de l'innovation laitière 2025. Yili a remporté quatre prix mondiaux de l'innovation laitière et six mentions spéciales. Il convient de noter que Yili a remporté les prix mondiaux de l'innovation laitière pendant six années consécutives.

Carolien van Loo, directrice du centre d'innovation européen de Yili, a participé à une table ronde sur la nutrition maternelle et infantile et la recherche sur le lait maternel. Plusieurs produits phares de Pro-Kido, la marque de lait infantile la plus vendue de Yili, ont été présentés comme produits officiels du congrès.

Lors du Forum sur le leadership industriel, Ignatius Szeto a présenté les pratiques d'innovation mondiales de Yili en matière d'innovation produit, de nutrition maternelle et infantile, de transformation laitière avancée et de développement durable. Il a déclaré : « L'innovation est le moteur de la prospérité durable de l'industrie laitière. En restant axée sur le consommateur, Yili se consacre à la recherche en matière de nutrition et de santé tout au long du cycle de vie, continue de réaliser des progrès technologiques fondamentaux et accélère la commercialisation des résultats de la recherche fondamentale, contribuant ainsi à l'avancement du secteur laitier mondial. »

Au cours de la table ronde sur le thème « L'innovation pour façonner un nouvel avenir pour la santé maternelle et infantile dans le monde », Ignatius Szeto et Carolien van Loo ont participé à des discussions approfondies avec des experts, dont Jean-Christophe Kremer, secrétaire général de l'International Special Dietary Foods Industries, et Richard Hall, président de FoodBev Media. Les discussions ont porté sur la recherche sur le lait maternel et la nutrition maternelle et infantile. Carolien van Loo a souligné que le Centre d'innovation européen de Yili, en collaboration avec des institutions telles que l'université de Wageningen et l'Institut Donders pour le cerveau, la cognition et le comportement, a mené des recherches pionnières sur les HMO. Leurs découvertes révolutionnaires ont démontré les bienfaits des HMO pour la santé, notamment en renforçant l'immunité, en protégeant la fonction de barrière intestinale, en empêchant l'adhérence des agents pathogènes et en favorisant le développement cognitif.

Les prix annuels mondiaux de l'innovation laitière ont été décernés lors de l'événement. Cette année, le groupe Yili a remporté quatre prix pour ses produits de haute qualité et ses innovations exceptionnelles. La crème légère Zhenlao de Yijiahao Cheese a remporté le prix du meilleur produit artisanal, la glace Joyday Crunchy Choco Lava a été élue meilleure glace, la technologie multi-enzymatique brevetée de Yili pour transformer le lactose en GOS, qui améliore la santé intestinale dans le lait en poudre pour adultes Qinghuo, a remporté le prix de la meilleure innovation pour les personnes intolérantes, et le lait biologique à teneur réduite en carbone Satine a remporté le prix de la meilleure initiative en matière de RSE/durabilité.

Fidèle à sa philosophie « Pas d'avenir sans innovation », Yili augmente constamment ses investissements en R&D afin de fournir des solutions nutritionnelles complètes aux consommateurs tout au long de leur vie. À ce jour, Yili a créé 15 centres d'innovation en Asie, en Europe et en Océanie.

À l'avenir, Yili continuera de conformer sa stratégie aux besoins des consommateurs, de stimuler la croissance grâce à l'innovation technologique et de favoriser les partenariats mondiaux afin d'offrir une valeur ajoutée en matière de santé aux consommateurs du monde entier, dans le but de permettre la prospérité durable de l'industrie laitière.

