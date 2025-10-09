HOHHOT, Chine, 9 octobre 2025 /CNW/ - Le National Center for Technology Innovation in Dairy (NCTID) a tenu sa troisième conférence annuelle les 27 et 28 septembre à Hohhot, en Mongolie intérieure.

Lors de la conférence, le NCTID a dévoilé ses dix principales réalisations de 2025, mettant en lumière des percées majeures établissant de nouvelles références pour l'industrie. Parmi ces réalisations figurent l'élevage de bovins laitiers de calibre mondial, l'avancement de la recherche sur le lait maternel, l'augmentation de la production d'ingrédients clés, la mise au point de technologies avancées de transformation du lait, le développement de produits laitiers pour le vieillissement en santé et la promotion de la durabilité dans l'ensemble du secteur.

He Jian, directeur général du NCTID, a évoqué les progrès et les perspectives du Centre. « Ces trois dernières années ont été une période d'exploration formative pour le NCTID, au cours de laquelle nous avons établi une plateforme industrielle ouverte et collaborative, a-t-il souligné. À l'avenir, nous mettrons davantage l'accent sur la recherche en nous concentrant sur l'incubation d'entreprises, tout en faisant de la conférence annuelle un forum scientifique professionnel de haut niveau. »

Des experts d'institutions de premier plan, dont l'université agronomique de Chine, l'université de technologie et de commerce de Beijing, l'université de Mongolie intérieure et l'Institut scientifique de bioéconomie de Nouvelle-Zélande, ont également partagé leurs recherches lors de la conférence.

Stefan Clerens, directeur du groupe scientifique sur les aliments et les bioproduits intelligents à l'Institut scientifique de bioéconomie, a discuté des récents progrès de l'Institut en matière de science alimentaire. Son discours a mis en lumière un pipeline de développement pour les aliments favorisant la santé cérébrale, soulignant que l'utilisation de modèles de cellules de l'axe intestin-cerveau pour le dépistage peut réduire les risques inhérents à la recherche et au développement et fournir un soutien solide à l'innovation de produits.

Le rayonnement international du NCTID continue de s'étendre, comme en témoigne le lancement du Focal Point on Dairy Research in China, une publication spéciale de Nature qui a mis en valeur les réalisations collaboratives du NCTID et de ses organisations membres, dont Yili. Cela souligne le rôle essentiel du Centre dans le rapprochement de la recherche et des applications industrielles et dans la promotion de l'innovation et du développement dans l'industrie laitière.

De plus, le NCTID et le Centre de protection de la propriété intellectuelle de Mongolie intérieure ont publié les résultats de leur étude conjointe de 2025, A Survey of the Intellectual Property Legal Environment in Southeast Asia and Strategic Recommendations for Dairy Companies' Overseas Expansion (Étude du contexte juridique de la propriété intellectuelle en Asie du Sud-Est et recommandations stratégiques pour l'expansion internationale des entreprises laitières).

Dirigée par Yili Group, le NCTID est devenu une force motrice dans l'avancement et l'application des technologies de pointe, favorisant les progrès dans l'ensemble de l'industrie et soutenant un développement de haute qualité pour le secteur laitier chinois.

À l'avenir, le NCTID prévoit d'adopter une approche plus ouverte en matière de collaboration, en mobilisant les gouvernements, les entreprises, les universités, les instituts de recherche et les intervenants de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. En offrant des innovations plus fréquentes et des services publics plus inclusifs, le Centre vise à soutenir davantage la croissance à long terme de l'industrie laitière chinoise.

