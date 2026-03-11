Un écosystème intégré, de la planification à l'exécution, pour répondre aux défis grandissants du secteur OBNL canadien

MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - Yapla et Riposte annoncent aujourd'hui une alliance stratégique visant à redéfinir l'accompagnement offert aux organismes à but non lucratif (OBNL) au Canada. Ensemble, ils créent un écosystème intégré combinant stratégie, technologie et exécution, de la vision organisationnelle à sa mise en œuvre opérationnelle.

Les OBNL canadiens évoluent dans un environnement marqué par la complexification des modèles de financement, l'accélération de la transformation numérique, l'essor de l'intelligence artificielle et la hausse constante des besoins. Cette réalité exige un accompagnement structuré, cohérent et pleinement aligné sur les objectifs organisationnels.

En unissant leurs expertises complémentaires, Yapla et Riposte proposent un accompagnement complet, de la réflexion stratégique à l'exécution, articulé autour de :

La planification stratégique rigoureuse

L'intégration technologique tout-en-un alignée aux priorités organisationnelles

L'approche intégrée en communication, marketing et mobilisation

Dans le cadre de cette alliance, Yapla réalise un investissement stratégique majeur dans Riposte afin de consolider durablement cette collaboration et d'accélérer le déploiement pancanadien de cette offre intégrée. « Le secteur OBNL a besoin d'un accompagnement à la hauteur de ses ambitions. Avec l'entrée de Yapla au capital de Riposte, nous franchissons une étape décisive vers l'offre la plus complète du secteur », affirme Pascal Jarry, fondateur et chef de la direction de Yapla.

Déjà intégrateur certifié Yapla, Riposte poursuit ses activités sous sa marque et sous la direction de son cofondateur et président, Jean-François Dommerc. « Les OBNL accomplissent un travail essentiel, souvent avec des moyens restreints. Ils méritent des solutions solides, intégrées et surtout, ambitieuses. C'est cette conviction qui a guidé la création de notre alliance », souligne Jean-François Dommerc.

Les clients des deux organisations continueront de bénéficier des mêmes équipes, des mêmes engagements et d'une collaboration renforcée.

À propos de Yapla

Éditeur de logiciels dédiés aux OBNL, Yapla propose une plateforme conçue avec et pour les OBNL de toutes tailles. Cette plateforme de paiement et de gestion tout-en-un permet notamment la gestion des membres, le traitement des adhésions, la vente de billets, la gestion d'une boutique, la collecte de dons et l'envoi d'infolettres. Yapla offre également des solutions pour la comptabilité et la création de sites web. Fondée en 2013, Yapla est utilisée par plus de 100 000 organisations en Amérique du Nord et en Europe.

www.yapla.com

À propos de Riposte

Riposte est une agence stratégique spécialisée dans l'accompagnement des organisations à but non lucratif et des associations. Elle intervient auprès des directions et des conseils d'administration pour structurer la vision, accélérer la transformation numérique et aligner stratégie, communications, technologie pour favoriser une performance organisationnelle au service d'un impact durable.

www.riposte.ca

SOURCE Yapla

Contacts média : Catherine Thibault, Responsable du développement Canada, [email protected], +1 514 261-5837; Carolyne Lord, Directrice stratégie, [email protected], +1 438 942-8534