Yapla relance sa conférence annuelle sous une nouvelle formule: Yapla Impact

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - Yapla, la plateforme tout-en-un de gestion et de paiements pour OBNL, relance sa conférence annuelle avec une nouvelle identité: Yapla Impact . L'événement se tiendra le 21 octobre 2025 à Montréal et est ouvert à l'ensemble de la communauté des OBNL, et non plus seulement aux utilisateurs de Yapla.

« Né d'une conviction forte, cet événement grandit d'année en année et continue de rassembler toujours plus d'organisations », affirme Pascal Jarry, fondateur de Yapla.

« Avec Yapla Impact, notre vision est de réunir dirigeants, employés et bénévoles d'OBNL, ainsi que notre propre équipe et nos partenaires, pour échanger, apprendre et s'inspirer. Nous voulons aller au-delà d'une simple vitrine du produit: la conférence est ouverte à toutes les organisations, qu'elles utilisent Yapla ou non. C'est l'occasion de partager des expériences, d'explorer des solutions et de repartir avec des idées concrètes pour renforcer leur capacité numérique et opérationnelle. »

Le thème 2025, la maturité numérique, guidera le programme. Les participants pourront situer leur organisation sur l'échelle de la maturité numérique et explorer des pistes concrètes pour optimiser leur temps, renforcer leurs opérations et mieux mobiliser leurs communautés. Kiosques et conférences mettront de l'avant des enjeux clés de la gestion d'OBNL, notamment:

Les coulisses de la transformation numérique de Yapla

L'utilisation de l'intelligence artificielle pour jumeler services, produits ou bénévoles aux besoins d'une industrie comme le secteur manufacturier

Les tendances: courriels et événements

L'avenir des répertoires dynamiques et intelligents pour OBNL

Les nouveautés de la plateforme

Les participants auront également droit à un aperçu exclusif de la feuille de route de Yapla, présentant les nouvelles fonctionnalités et innovations prévues au cours des 12 prochains mois.

De nouveau organisé dans sa ville d'origine, Yapla Impact 2025 se veut un lieu d'échanges communautaires et d'inspiration numérique. Dès 2026, Yapla prévoit étendre l'événement à d'autres villes, afin d'élargir encore davantage sa portée et son impact.

À propos de Yapla

Éditeur de logiciels dédiés aux OBNL, Yapla propose une plateforme conçue par et pour les OBNL de toutes tailles. Cette plateforme de paiement et de gestion tout-en-un permet la gestion des membres, le traitement des adhésions, la vente de billets, la collecte de dons et l'envoi d'infolettres. Avec Yapla, il est également possible de gérer sa comptabilité ou de créer un site web. En lien avec sa vision de devenir la plateforme pour les OBNL la plus utilisée au monde, une version totalement gratuite permettant de recevoir des paiements en ligne sans frais de transaction est disponible.

Fondée en 2013, Yapla est utilisée par plus de 80 000 OBNL en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise est soutenue par une équipe de plus de 50 personnes engagées à faciliter le quotidien des OBNL. La banque française Crédit Agricole est actionnaire de Yapla depuis 2019. Pour en savoir plus, consulter www.yapla.com/fr-ca .

Contact : Catherine Thibault, Country Manager Canada, Yapla, 514 261-5837, [email protected]