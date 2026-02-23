Yapla et le CVDM s'associent pour soutenir le maillage et la productivité des entreprises québécoises

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - À l'occasion du dévoilement de l'initiative portée par la Chambre de commerce de Montréal Centre Sud Ouest (CCCSOM), Yapla et le Centre de valorisation des données manufacturières ( CVDM ) annoncent une collaboration visant à renforcer concrètement les dynamiques de maillage, de collaboration et de performance au sein de l'écosystème d'entreprises québécoises.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les enjeux de productivité, de résilience et de structuration des réseaux économiques deviennent des leviers stratégiques pour les organisations et les OBNL. En misant sur des outils numériques modernes et adaptés, le projet vise à transformer la manière dont les acteurs se connectent, collaborent et créent de la valeur ensemble.

Dans le cadre de cette collaboration, Yapla met à contribution son expertise technologique afin de soutenir la structuration et l'activation des réseaux d'entreprises. La plateforme permet notamment de gérer des structures d'adhésion et d'en automatiser les processus, d'assurer une visibilité en temps réel des données des membres et de favoriser un maillage plus fluide entre les acteurs du réseau.

L'intégration d'un répertoire dynamique et de mécanismes de mise en relation propulsés par l'IA contribuera à accélérer l'identification de partenaires pertinents, à renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et à stimuler les collaborations intersectorielles. Cette approche réduit l'incertitude associée au développement de partenariats, facilite l'identification des bons acteurs et favorise l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires entre des secteurs qui n'auraient pas nécessairement interagi autrement.

« Le maillage constitue aujourd'hui un enjeu de performance économique autant qu'un enjeu organisationnel. Les technologies numériques permettent désormais de structurer ces dynamiques de manière plus intelligente, plus rapide et mesurable. Cette collaboration avec le CVDM illustre parfaitement la manière dont le numérique peut devenir un levier concret pour l'ensemble d'un écosystème », souligne Pascal Jarry, CEO de Yapla.

« Ce projet avec la CCCSOM reflète directement la mission du CVDM : créer des conditions favorables à une exploitation plus stratégique des données et à une meilleure connectivité entre les acteurs du secteur manufacturier. L'apport technologique de Yapla donne une dimension opérationnelle et durable à ces dynamiques de collaboration », ajoute Benoit Cormier, président du CVDM.

La technologie de Yapla, disponible dès à présent dans la plateforme, est d'abord utilisée par les associations manufacturières, mais les enjeux concernent également d'autres écosystèmes : les associations professionnelles, les chambres de commerce et les organisations de membres.

À propos de Yapla

Éditeur de logiciels dédiés aux OBNL, Yapla propose une plateforme conçue avec et pour les OBNL de toutes tailles. Cette plateforme de paiement et de gestion tout-en-un permet notamment la gestion des membres, le traitement des adhésions, la vente de billets, la gestion d'une boutique, la collecte de dons et l'envoi d'infolettres. Yapla offre également des solutions pour la comptabilité et la création de sites web.

Fondée en 2013, Yapla est utilisée par plus de 100 000 organisations en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise est soutenue par une équipe de plus de 50 personnes engagées à simplifier le quotidien des organisations.

À propos du CVDM

Le Centre de valorisation des données manufacturières ( CVDM ) est un organisme sans but lucratif fondé en 2021 par et pour des acteurs du milieu manufacturier. Sa mission est de promouvoir, soutenir et développer une communauté dynamique et collaborative autour de l'exploitation des données manufacturières et de la transformation numérique.

Le CVDM contribue à renforcer la compétitivité des entreprises en facilitant les échanges, la collaboration et l'adoption de pratiques numériques adaptées à la réalité du secteur.

