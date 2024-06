SHANGHAI, 27 juin 2024 /CNW/ - Au cours du salon MWC Shanghai 2024, Yang Chaobin, membre du conseil d'administration et président des produits et solutions de technologie de l'information et des communications (TIC) de Huawei, a discuté de la façon dont la technologie de l'IA, en particulier l'IA générative, offre de nouvelles possibilités et exigences aux réseaux de télécommunications. Il a également discuté de l'importance d'intégrer et d'appliquer des technologies numériques et intelligentes novatrices pour accélérer l'évolution du réseau vers une autonomie plus importante et rendre les réseaux plus productifs.

Yang Chaobin prononçant un discours-programme (PRNewsfoto/Huawei)

Dans son discours intitulé « AI for Networks: Powering Productivity (L'IA pour les réseaux : stimuler la productivité), M. Yang a souligné que « l'industrie des télécommunications a lancé la 5G-A et l'IA générative a réalisé des percées majeures. L'IA, en tant que technologie fondamentale pour l'automatisation des réseaux, devrait accélérer la transition de l'industrie vers une plus importante autonomie des réseaux et jouer un rôle clé dans le succès commercial de la 5G-A. »

M. Yang a également souligné que l'IA générative transforme la production, le traitement, le transfert et l'échange d'information pour créer des occasions pour l'IA sur mobile et stimuler le trafic, les connexions et les services. Cela se traduit également des exigences plus élevées pour la monétisation de l'expérience de service différenciée et l'exploitation et l'entretien automatisés du réseau. M. Yang a également expliqué comment la solution améliorée de réseau de conduite autonome de Huawei est maintenant alimentée par le modèle Telecom Foundation de l'entreprise pour fournir cinq copilotes axés sur les rôles et cinq agents axés sur les scénarios. La solution améliorera la valeur des réseaux dans trois aspects : l'habilitation des services, la maintenance des réseaux et l'assurance de l'expérience.

Selon M. Yang, les copilotes peuvent jouer cinq rôles : celui de membre du personnel du centre d'exploitation du réseau, du service à la clientèle, des ingénieurs d'entretien sur le terrain, des ingénieurs d'installation et d'entretien à large bande à domicile et des utilisateurs à large bande à domicile. Les copilotes peuvent remodeler l'interaction et la collaboration entre l'humain et la machine en assurant des questions et réponses intelligentes et l'exploitation et la maintenance assistées, ce qui améliore considérablement l'efficacité et abaisse la barre pour les ingénieurs techniques.

De plus, les agents peuvent prendre en charge cinq scénarios de grande valeur en matière d'entretien, d'optimisation et d'exploitation du réseau. Selon des politiques préétablies, les agents peuvent automatiquement décomposer les tâches complexes, orchestrer les processus et faire appel à des outils et à des interfaces de programmation d'applications pour atteindre une autonomie fondée sur des scénarios, ce qui améliore considérablement l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Les copilotes et les agents soulignent la valeur commerciale que l'IA peut apporter dans des applications novatrices. Au cours de son discours, M. Yang a présenté certains scénarios typiques dans lesquels les copilotes et les agents peuvent créer une grande valeur, notamment la gestion des défaillances, l'optimisation des réseaux sans fil et les réseaux privés de campus d'entreprise.

Le salon MWC Shanghai 2024 se déroulera du 26 au 28 juin à Shanghai, en Chine. Durant l'événement, Huawei présentera ses derniers produits et solutions aux kiosques E10 et E50 du hall N1 du SNIEC.

2024 marquera la première année du déploiement commercial du réseau optique 5.5G. Le déploiement du réseau optique gigabit F5.5G a quant à lui déjà commencé. Les synergies entre les réseaux, l'infonuagique et l'intelligence devraient donner lieu à des applications intelligentes omniprésentes et à des expériences utilisateur de plus en plus diversifiées. Au cours du salon MWC Shanghai de cette année, Huawei abordera des sujets passionnants en collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, notamment comment amplifier le succès de la 5G à l'ère de la 5.5G et comment tirer parti du potentiel de croissance des revenus des opérateurs pour nous amener encore plus rapidement vers le monde intelligent. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2448966/Huawei.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Tao Ling, +86-020-18520121896, [email protected]