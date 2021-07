Un discours liminaire prononcé lors du Mobile World Congress 2021

SHENZHEN, Chine, 30 juin 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions de télécommunications et de technologies pour les entreprises et le grand public en matière d'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que son chef de la direction, Xu Ziyang, a prononcé un discours liminaire intitulé « Fuel the Digitalization, Endow with Intelligence » lors de la cérémonie d'ouverture du Mobile World Congress (MWC) 2021.

Selon Xu Ziyang, les applications 5G sont entrées dans une période de développement itératif grâce aux déploiements commerciaux à grande échelle des réseaux 5G. Bien qu'il sera nécessaire de relever certains défis comme la construction écologique et la conception des modèles d'affaires, le cheminement vers l'innovation est de plus en plus clair. ZTE, renforcée par plus de deux ans de pratiques dans l'industrie en collaboration avec des partenaires écologiques, a élaboré trois grandes orientations en matière d'innovation des applications ainsi que des bases pour l'autonomisation numérique.

Les trois orientations en matière d'innovation des applications 5G mentionnées ci-dessus visent à autonomiser les gens, les groupes cibles et les entreprises grâce à la 5G afin d'élargir les frontières des sens, de créer des possibilités infinies, de combler le fossé numérique et de promouvoir la révolution industrielle.

Parallèlement, les bases de l'autonomisation numérique ont permis de faire des percées dans les domaines des « services à large bande omniprésents », de l'« informatique omniprésente », de la « convergence multidimensionnelle » et de l'« économie d'énergie verte ». Ces réalisations ont favorisé de solides interactions en temps réel, des applications souples et novatrices, une utilisation optimale des ressources ainsi qu'un développement durable.

Afin de favoriser un avenir profitable à tous, l'entreprise est prête à ouvrir ces capacités sous-jacentes à tous ses partenaires de l'industrie et de l'écosystème.

Voici le discours original de Xu Ziyang :

Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour.

C'est pour moi un grand honneur de participer de façon virtuelle au MWC 2021 de Barcelone, ce qui est très différent du déroulement habituel. Mon discours, que j'intitule « Fuel the Digitalization, Endow with Intelligence », présente la volonté de ZTE de réaliser, avec l'aide de ses partenaires de l'écosystème, la transformation numérique intelligente de la société grâce au renforcement continu des bases numériques.

Comme bon nombre d'entre vous le savent, le premier lancement de la technologie 5G a eu lieu il y a deux ans. Aujourd'hui, plus de 1,1 million de stations de base 5G sont exploitées dans le monde entier. Non seulement la 5G offre une meilleure expérience utilisateur, mais elle favorise une transformation numérique intelligente des marchés verticaux. Nous voyons actuellement la base de fabrication intelligente 5G de ZTE, à Nanjing. Cinq stations de base 5G sont produites ici chaque minute et sont expédiées partout dans le monde. Il s'agit également d'un excellent exemple de notre pratique de « fabrication intelligente alimentée par la 5G ». Ici, grâce à la couverture complète des réseaux 5G et à la mise en œuvre de la technologie MEC, nous avons déployé dix applications 5G typiques qui sont essentielles à la réalisation de la fabrication intelligente, y compris les véhicules à guidage automatique en nuage, la vision industrielle 8K, les automates programmables industriels en nuage, le stockage intelligent, les accessoires intelligents industriels, les jumeaux numériques et l'inspection sur place. Voici des chiffres assez encourageants : la main-d'œuvre a été réduite de 40 %, le taux de défaillance a baissé de 20 % et le cycle de production a diminué de 30 %, alors que l'efficacité de la production a augmenté de 40 %.

De plus, avec l'aide de plus de 90 exploitants et 500 partenaires dans le monde, nous explorons des applications 5G novatrices à grande échelle. Nous avons mis au point des cas d'utilisation massive dans plus de 15 secteurs industriels, qui ont donné des résultats positifs. Nous sommes heureux d'observer les bienfaits qu'ont apportés la 5G et de nombreuses autres nouvelles technologies de l'information (TI) dans les usines de la Thaïlande, les ports de Belgique, les fermes de l'Autriche, ainsi que les secteurs de la fabrication, du transport, du réseau électrique et de la protection de l'environnement en Chine.

Bien que les applications 5G en soient encore à leurs débuts, nous pouvons maintenant définir clairement quelques orientations pour l'innovation. La première qui me vient à l'esprit est d'élargir les frontières des sens et de créer des possibilités infinies pour les gens. Grâce au déploiement de nouveaux réseaux et de services infonuagiques, le mur séparant le monde numérique et le monde physique s'écroule progressivement. Les maisons intelligentes nous facilitent la vie. En portant un casque d'écoute de réalité augmentée et de réalité virtuelle, nous pouvons vivre des expériences immersives de voyage, de jeux, d'événements sportifs et de concerts depuis le confort de notre foyer. Les drones nous permettent d'élargir notre vision. Les applications de conduite autonome, de vision automatique, d'exploitation minière sans pilote et de robots de sauvetage renforcent la protection de nos propriétés et de nos vies.

La deuxième orientation consiste à combler le fossé numérique en fixant des objectifs de développement durable à l'échelle mondiale. Par exemple, la télémédecine 5G permet aux médecins et aux spécialistes de diagnostiquer des patients à distance, ce qui met à portée de main des ressources médicales de grande qualité. Les journalistes peuvent communiquer avec leurs clients en personne au moyen de la technologie holographique. L'apprentissage à distance appuie l'égalité des chances en matière d'éducation pour les gens de différentes régions à différents stades de développement. L'accès fixe sans fil 5G permet la prestation rapide de services à large bande dans certaines zones où les infrastructures sont limitées. Les gens peuvent travailler aussi efficacement à domicile qu'au bureau. Grâce à la technologie air-sol 5G, les passagers peuvent profiter de services à bord aussi facilement que lorsqu'ils sont sur terre. Comme vous pouvez le constater, la 5G rapproche les gens en réduisant la distance qui les sépare, ce qui favorise une société plus harmonieuse.

En outre, dans le cadre de la révolution industrielle moderne, nous mettons au point des TI pour accélérer le développement social. Par exemple, les usines intelligentes marquent une avancée par rapport à la fabrication traditionnelle, puisqu'elles permettent de diminuer les coûts de production tout en améliorant l'efficience des activités et la qualité des produits. Les infrastructures de circulation intelligentes favorisent une réduction des émissions de carbone et un transport plus efficace. La 5G contribue à construire des réseaux intelligents fiables, sûrs, économiques, efficaces et écoresponsables en offrant une connectivité étendue à faible latence et à faible coût, ce qui aide à diminuer ces émissions. La gestion intelligente de l'agriculture est rendue possible grâce à cette technologie. Elle améliore également notre milieu de vie en nous donnant accès à une meilleure qualité de l'eau et de l'air, ce qui appuie le développement durable.

Nous devons certainement parfaire les applications novatrices d'aujourd'hui en envisageant des économies d'échelle et des modèles d'affaires. Cependant, il faut établir une exigence commune, soit la plateforme d'autonomisation numérique.

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, la transformation numérique de centaines de milliers de marchés verticaux repose sans aucun doute sur les données. Par conséquent, l'accent est passé de l'informatique vers les données. Les bases numériques, qui jouent un rôle important, seront donc continuellement améliorées sur les plans des « services à large bande omniprésents », de l'« informatique omniprésente » et de la « convergence multidimensionnelle ». De plus, les nouveaux marchés seront élargis et la viabilité des entreprises sera assurée.

Nous croyons que l'amélioration des capacités des réseaux dépend de trois éléments : la bande passante, l'agilité et l'ordonnancement.

Au chapitre de l'élargissement de la bande passante, il est important de mentionner l'amélioration des liaisons montantes 5G et l'accès optique en gigabit pour la large bande filaire.

En ce qui concerne l'agilité des réseaux, la technologie SRv6 augmente la souplesse et la programmabilité des réseaux IP. Les capacités des réseaux privés virtuels basés sur le FlexE et le découpage dur répondent aux exigences de faible latence, de haute stabilité, d'ultrafiabilité et d'isolement sécuritaire. Les réseaux optiques ont fait évoluer le maillage, ce qui améliore la capacité, réduit la latence et accroît la redondance. Les cœurs infonuagiques soutiennent les déploiements et les opérations d'une manière plus souple, agile et adaptable.

Afin d'améliorer l'efficacité des activités, nous pouvons faire appel à l'ordonnancement des ressources, à la séparation du contrôle et de l'acheminement, à l'orchestration automatisée de bout en bout du découpage, à l'approvisionnement automatisé en quelques minutes et aux opérations de découpage souples.

À l'ère de l'intelligence artificielle (IA) des objets, le volume et la variété des données montent en flèche. Par ailleurs, le traitement des données se complique en raison de l'introduction de l'IA, par exemple les algorithmes d'apprentissage profond. Les capacités informatiques centralisées ne sont plus synonymes d'excellence sur le plan de la sécurité et de l'efficacité. Au contraire, la synergie entre l'infonuagique, le périphérique et le terminal est considérée comme la solution miracle à ce problème. Compte tenu de la différence de capacité connue entre l'infonuagique, le périphérique et le terminal, ainsi que de l'optimisation avancée des logiciels, du matériel et des jeux de puces, l'hyperconvergence autovariable est la clé d'une infrastructure qui garantit l'extensibilité, l'agilité et l'itération rapide.

Cela m'amène à prononcer quelques mots importants : la convergence des réseaux en nuage, la convergence des logiciels et du matériel, la convergence de l'IA et la sécurité intrinsèque.

D'abord, nous avons besoin d'infonuagique sur demande et d'une synergie entre l'infonuagique et les réseaux pour tenir compte des diversités. Notre pratique de l'année dernière, que nous appelons « des solutions infonuagiques et de réseau précises », a vraiment mis en évidence la façon dont ces solutions peuvent servir les entreprises verticales et accélérer la transformation numérique.

Qui plus est, la convergence des logiciels et du matériel enrichit nos ensembles de compétences, ce qui nous permet d'améliorer les affaires et la rentabilité. Les logiciels visent les services infonuagiques, les microservices et les composantes; en parallèle, le matériel recherche le rendement ultime. Nous pouvons éliminer les limites qui les séparent en réalisant une optimisation commune et globale consacrée à des scénarios spécifiques. Par exemple, nous verrons apparaître plus d'options d'accélérateur universelles et plus d'innovations en matière de puces.

En parlant d'IA, il convient de mentionner qu'il faut tirer le meilleur parti de la valeur des données. La convergence de l'IA fondée sur les mégadonnées et les modèles de formation soutient la coordination interdomaine des systèmes et des nœuds, facilite l'orchestration depuis le centre de données jusqu'à l'interface radio et permet des opérations et une maintenance plus efficaces.

Finalement, la sécurité intrinsèque agit comme un système immunitaire autonome, autoadaptatif et autoévolutif pour les réseaux. Établie pendant la construction des réseaux, elle offre de multiples fonctions de sécurité et peut évoluer automatiquement pendant l'exploitation des réseaux. Ainsi, elle garantit une sécurité, des services et des données de façon continue.

Selon GSMA, le secteur des communications mobiles est actuellement responsable d'environ 0,4 % des émissions de carbone dans le monde. L'objectif commun de l'industrie est de réduire ces émissions. Pour construire des réseaux verts à plus faible consommation d'énergie, ZTE préconise de prendre des mesures appropriées tout au long du cycle de vie des réseaux.

Par exemple, l'Internet industriel 5G, la technologie MEC et l'IA favorisent une production et une fabrication plus efficaces et plus intelligentes, et ce, avec une consommation d'énergie moindre. En ce qui concerne les innovations dans les stations de base, nous pouvons améliorer la conception des jeux de puces, des amplificateurs de puissance et de l'intégration des systèmes pour une plus grande efficacité énergétique. Pendant la construction des réseaux, il est possible de réduire les émissions de carbone en utilisant de l'énergie propre et une alimentation de secours très efficace pour les stations de base, ainsi que des technologies de dissipation de chaleur pour les centres de données, comme la conception modulaire préréglée et la technologie de refroidissement par liquide. Dans l'exploitation des réseaux, des solutions comme PowerPilot peuvent être adoptées pour la planification intelligente du trafic basée sur des algorithmes, ce qui permet de diminuer la consommation d'énergie tout en assurant une bonne expérience utilisateur.

En mettant en place de telles mesures dans tout le cycle de vie des réseaux, nous pouvons aider les exploitants à bâtir des réseaux écologiques plus efficacement.

Bien que la 5G soit commercialisée depuis plus de deux ans, elle en est encore à ses débuts. Pour assurer son succès commercial, nous devons aussi collaborer pour stimuler l'innovation dans le développement des écosystèmes et les modèles d'affaires. Engagée en faveur du développement de l'industrie et de l'écosystème, ZTE a acquis une riche expérience dans les technologies de base, les produits et les solutions de transformation numérique intelligente vérifiable de bout en bout, les composantes infonuagiques et les innovations dans le domaine de la 5G. Nous sommes prêts à ouvrir ces capacités sous-jacentes à tous nos partenaires de l'industrie et de l'écosystème. J'ai hâte de voir où ces tendances nous mèneront. Entre-temps, travaillons ensemble pour favoriser un avenir profitable à tous.

Merci.

Personne-ressource pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Téléphone : +86 755 26775189

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation

Liens connexes

www.zte.com.cn