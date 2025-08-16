Le concours Ultimate Set Design de XPPen et PUBG MOBILE À la tête d'une nouvelle vague de créativité

LOS ANGELES, 16 août 2025 /CNW/ - XPPen, la principale marque d'innovation en art numérique au monde, a souligné aujourd'hui son 20e anniversaire éblouissant. Sous le thème « Back to Future, Create Now! » (Retour vers le futur, créons maintenant!), XPPen s'associe à PUBG MOBILE pour lancer le concours Ultimate Set Design, qui fait le pont entre l'art numérique et les communautés de jeux vidéo du monde entier, avec une cagnotte de 120 000 dollars. L'initiative comprend également des conversations visionnaires sur l'avenir de l'art numérique avec des artistes de premier plan et une vente anniversaire exclusive. Depuis vingt ans, XPPen demeure déterminée à renforcer l'autonomie des créateurs du monde entier grâce à des technologies novatrices. De plus, la célébration de cet anniversaire important rend hommage au soutien inébranlable de notre communauté mondiale de la création.

image_5030436_31316213 1

« Appuyée par une vision visant à rapprocher la technologie et l'art humain, XPPen continue de stimuler la créativité et de renforcer les liens entre les artistes du monde entier », a déclaré Amy Yuan, directrice de la marque chez XPPen. « Cette année, sous le thème " Back to Future, Create Now ", nous encourageons les utilisateurs à poursuivre leurs rêves et à imaginer l'avenir. Bien que les technologies continuent de redéfinir l'imagination et la créativité, l'essence de l'art demeure un reflet unique de la façon dont les gens observent et contemplent le monde. En regardant le présent à travers l'avenir, ancrés dans la chaleur humaine, nous allons de l'avant avec une profonde conviction. Nous sommes honorés de nous associer à PUBG MOBILE, un jeu mobile de renommée mondiale, dans le cadre du concours Ultimate Set Design. Grâce à cette collaboration, nous offrons non seulement une scène mondiale aux créateurs pour mettre en valeur leurs talents, mais nous renforçons également les liens de XPPen avec la nouvelle génération, ce qui permet aux amateurs de jeux vidéo de connaître le plaisir de la création. »

Concours Ultimate Set Design de XPPen et PUBG MOBILE : À la tête d'une nouvelle vague de créativité

XPPen s'associe au célèbre jeu mobile PUBG MOBILE pour lancer le concours Ultimate Set Design, invitant les esprits créatifs du monde entier à explorer les frontières de la création. Le programme Ptopia Design Project (PDP) est le premier programme de co-création communautaire mondial pour PUBG MOBILE, inspirant les joueurs à développer des vêtements, des armes, des accessoires et plus encore. Ce partenariat découle d'une passion commune pour l'innovation, l'ouverture d'esprit et la créativité, ainsi que d'une vision visant à favoriser la création commune, les échanges culturels et une plateforme créative mondiale.

Le concours, qui se déroule du 16 août au 16 octobre 2025, exploite des thèmes bien connus et un nouveau thème exclusif créé conjointement par XPPen et PUBG MOBILE : « L'ère du futur », encourageant les participants à imaginer l'avenir. Les prix comprennent une cagnotte de 120 000 $, des écrans à dessin XPPen et des accessoires de PUBG MOBILE; de plus, les conceptions gagnantes pourraient être mises en vedette dans le jeu. Pour participer au concours, cliquez ici : https://community.xp-pen.com/events/co-create-with-pubgm-pdp .

Un groupe d'artistes réputés jugera les candidatures, dont Clinton Jones (Pwnisher), réalisateur acclamé et artiste 3D/VFX connu pour organiser des défis 3D mondiaux; Esteban Diácono, concepteur de films qui a collaboré avec des marques de premier plan; Ryota-H, animateur et artiste de manga japonais de renom; aux côtés des artistes Shan Jiang et Giusy Amoroso. « C'est une occasion exceptionnelle. Je me réjouis à l'idée de voir les participants donner le meilleur d'eux-mêmes », a déclaré le juge en chef Clinton Jones.

Redéfinir l'avenir des outils créatifs

Depuis 2005, XPPen trouve son inspiration dans l'innovation, permettant à la technologie d'être accessible à tous. Parmi les récentes percées, mentionnons le Magic Drawing Pad et le Magic Note Pad, qui étendent la portée de la technologie de dessin et d'écriture numériques à un public plus large tout en ouvrant de nouvelles frontières dans les applications de création mobile et applications d'affaires. La gamme de produits de XPPen passe des solutions de qualité professionnelle aux solutions portables, répondant aux différents besoins des utilisateurs grâce à des expériences créatives polyvalentes dans tous les scénarios. En ce qui concerne l'avenir, XPPen présentera un stylet de nouvelle génération alimenté par une technologie de puce avancée, offrant une sensibilité, une stabilité et une transportabilité supérieures qui améliorent l'expérience de création. La série à venir Artist Ultra établira un équilibre parfait entre la performance professionnelle et la conception portable, redéfinissant les outils créatifs.

Offres anniversaires exclusives; obtenez jusqu'à 50 % de rabais

Pour souligner le 20e anniversaire de XPPen, le magasin officiel offre jusqu'à 50 % de rabais sur sa gamme de produits populaires, ce qui donne aux créateurs la chance de découvrir la technologie de pointe à un prix exceptionnel. Suivez nos médias sociaux et notre communauté pour d'autres activités entourant les célébrations et des occasions de gagner des produits XPPen et des ensembles-cadeaux anniversaires exclusifs.

Joignez-vous aux célébrations du 20e anniversaire de XPPen alors que nous continuons à innover et à inspirer les créateurs à atteindre de nouveaux sommets. Découvrez l'avenir de la créativité numérique et prenez part à notre parcours. Pour en savoir plus, consultez le https://www.xp-pen.com/20th-anniversary-celebration.html .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2749682/image_5030436_31316213.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2749683/1.jpg

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Équipe mondiale des relations publiques de XPPen : [email protected]