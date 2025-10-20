LOS ANGELES, 20 octobre 2025 /CNW/ - XPPen a dévoilé aujourd'hui l'Artist 12 3rd, un nouvel écran portatif révolutionnaire doté d'un cadran de raccourcis et du stylet à puce intelligent X4 à la pointe de la technologie. Cet appareil compact intègre des améliorations majeures qui définissent la tendance en matière de création portable. En tant que l'une des améliorations les plus importantes de la catégorie d'écran à dessin, l'Artist 12 3rd combine les touches de raccourci révolutionnaires X-Dial, 16 000 niveaux de pression et un écran semblable à du papier, offrant une expérience créative sans précédent qui redéfinit l'efficacité, le contrôle et la portabilité pour les artistes du monde entier.

« Chez XPPen, nous demeurons déterminés à améliorer l'expérience utilisateur grâce à l'innovation technologique, a déclaré Amy Yuan, directrice de la marque chez XPPen. « Pour le dernier Artist 12 3rd, nous avons réinventé l'interface utilisateur grâce à notre langage de conception industrielle novateur, les touches de raccourci X-Dial, afin d'offrir aux créateurs un flux de travail plus intuitif et efficace. Techniquement, la puce intelligente X4 améliorée dont est doté le stylet offre une puissance de traitement beaucoup plus élevée, ce qui se traduit par un taux de réponse plus rapide, une sensibilité accrue et une précision exceptionnelle. Notre objectif est de combler le fossé entre les créateurs débutants et ceux qui privilégient la portabilité en proposant un appareil qui ne fait aucun compromis sur les performances professionnelles. »

X-Dial révolutionnaire : une nouvelle façon d'interagir

Conçues pour simplifier le flux de travail et améliorer l'efficacité, les nouvelles touches de raccourci X-Dial dispensent les utilisateurs de naviguer dans les menus et de régler les curseurs grâce à une expérience de contrôle intuitive et fluide qui préserve l'immersion créative. D'un simple mouvement intuitif du pouce, les utilisateurs peuvent facilement effectuer un zoom avant ou arrière sur leur toile, régler la taille du pinceau ou faire défiler les calques, ce qui stimule leur créativité grâce à un accès instantané aux fonctions essentielles. Non seulement ce X-Dial introduit une nouvelle forme d'interaction pour les utilisateurs qui recherchent l'efficacité et la flexibilité, mais sa structure innovante, combinée à deux molettes et huit touches de raccourci personnalisables, permet également d'obtenir un cadre nettement plus fin, offrant ainsi une expérience de visionnement plus immersive et plus vaste.

« À la base, cette conception vise à permettre une interaction plus efficace, a déclaré Li Jiang, conceptrice industrielle principale chez XPPen. « Nous avons minutieusement peaufiné chaque détail, du retour haptique à la réponse acoustique, afin d'offrir un fonctionnement non seulement efficace, précis et ergonomique, mais également confortable pour les longues séances de création. »

Le tout nouveau stylet à puce intelligente X4 pour libérer votre créativité

Le stylet à puce intelligente X4, fourni en standard avec l'écran, allie des performances de pointe à un design élégant. Son architecture optimisée, alimentée par la puce intelligente X4, permet une expérience de dessin à la fois réactive et stable. Les principaux indicateurs de performance comprennent une force d'activation initiale de seulement 2 g, un temps de réponse aussi faible que 30 ms et 16 384 niveaux de pression, les meilleurs de leur catégorie, tous autant d'éléments qui font en sorte que même les traits les plus délicats sont capturés avec précision. De plus, une solution à noyau magnétique améliorée offre une reconnaissance plus précise de l'inclinaison, procurant une sensation naturelle aux utilisateurs gauchers comme droitiers.

Le stylet est doté d'une fonction innovante de fixation magnétique, ce qui en fait le premier écran de dessin XPPen à offrir un stockage sécurisé et un transport facile. Cette fonction permet de fixer magnétiquement le stylet directement sur la tablette graphique, ce qui améliore considérablement la portabilité tout en permettant de garder le stylet à portée de main et de le protéger. Doté d'un boîtier moderne et ergonomique, il offre également un confort supérieur et une prise en main sûre pour les longues séances de création.

Des images compactes mais sans compromis

Avec un poids de seulement 719 g et un écran de 11,9 pouces, l'Artist 12 3rd offre des performances d'affichage exceptionnelles dans un boîtier ultraportable et léger. Il offre une résolution de 1920 x 1080 pour des détails nets et une gamme de couleurs couvrant 99 % de l'espace sRGB, 97 % de l'espace Adobe RGB et 97 % de l'espace Display P3, avec une précision des couleurs Delta E < 1,2. Cela garantit un spectre large et dynamique ainsi qu'une fidélité professionnelle, renforcée par 16,7 millions de couleurs pour des dégradés fluides.

Fabriqué à base de verre nano-gravé AG et doté d'un revêtement AF, l'écran offre une texture naturelle semblable à celle du papier qui résiste efficacement aux reflets, aux rayures et aux traces de doigts pour une expérience de dessin immersive. De plus, la fonction de gradation DC ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant, une fonctionnalité méticuleusement conçue pour le confort visuel et la protection des yeux lors de longues séances de création. Pour plus de commodité, l'Artist 12 3rd est livré avec un support pliable permettant de régler facilement l'angle de vue et un câble USB-C complet qui prend en charge la connectivité à câble unique, ce qui vous permet de garder votre espace de travail bien rangé et de vous concentrer entièrement sur la création.

Prix et disponibilité

L'écran de dessin Artist 12 3rd sera disponible en deux couleurs : noir et gris argent, et comprendra le stylet à puce intelligente X4. Au prix de 239,99 dollars, l'Artist 12 3rd sera en vente sur la boutique en ligne officielle de XPPen à partir du 20 octobre 2025. (Les prix et la disponibilité peuvent varier selon les régions.) Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.xp-pen.com/product/artist-12-3rd.html

