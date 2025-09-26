LOS ANGELES, le 26 sept. 2025 /CNW/ - XPPen, chef de file mondial de l'innovation pour l'art numérique, a dévoilé aujourd'hui l'Artist Ultra 16, la première tablette de dessin du monde à intégrer un écran 4K OLED, la solution de commande interactive de pointe X-Touch et la technologie de sensibilité à la pression à un niveau de 16K. Lancée après la célébration du 20e anniversaire de XPPen, la toute nouvelle série Ultra établit une nouvelle référence dans le secteur en combinant performances de qualité professionnelle et portabilité polyvalente pour donner aux artistes les moyens de s'exprimer à travers divers flux créatifs.

image_5030436_12081170 1 2

Destinée au marché des spécialistes, l'Artist Ultra 16 est conçue pour les créateurs professionnels, les ateliers et les utilisateurs de niveau avancé qui recherchent à la fois performances et liberté créatrice. Doté de caractéristiques inédites dans le secteur, notamment une interaction tactile ultraréactive, un écran 4K OLED affichant une précision des couleurs exceptionnelle et une sensibilité à la pression de 16K, l'appareil repousse les limites de la création numérique.

« Chez XPPen, nous croyons que l'avenir de la créativité consiste à mettre à la disposition des artistes des outils qui unissent précision, performances et souplesse », a déclaré Amy Yuan, directrice de la marque chez XPPen. « Cette sortie phare marque un moment charnière qui ouvre une nouvelle voie aux outils d'art numérique. En réunissant les percées de l'interaction tactile, de l'affichage et de la résonance électromagnétique, nous façonnons la prochaine évolution des flux créatifs tout en rendant l'innovation de pointe plus accessible, pour assurer aux créateurs de différents domaines de bénéficier pleinement d'outils de qualité professionnelle à un moindre coût. »

Commande à effleurement de nouvelle génération et brillance 4K OLED

L'Artist Ultra 16 est pourvue de la dernière technologie X-Touch, une solution révolutionnaire de commande à effleurement qui réinvente le flux créatif. Ce système avancé offre une liberté de création sans précédent, avec une capacité multipoint des 10 doigts sur Windows et macOS. Grâce à des zones tactiles personnalisables intelligentes, les artistes peuvent définir sans peine leur espace de travail en dessinant simplement sur l'écran : une solution élégante au problème de longue date des saisies accidentelles. Le menu flottant et les raccourcis personnalisables rehaussent encore l'expérience créative professionnelle et allient efficacité et immersion en permettant aux créateurs d'intégrer harmonieusement les gestes naturels de la main à leur processus créatif.

Au cœur de l'Artist Ultra 16 se trouve un écran 4K OLED de 15,6 pouces qui établit les nouvelles normes de l'excellence visuelle. Fondé sur la technologie AMOLED, il propose une définition ultranette, des détails réalistes, un rapport de contraste de 100 000:1 et une durée de réponse de 1 ms favorisant des traits fluides et précis. Certifié Calman pour une précision des couleurs de qualité industrielle, l'écran présente une profondeur native de couleur de 10 bits, Delta E < 1.1, et une large couverture de gamut (99 % d'Adobe RGB, 99 % du standard RGB et 98 % du Display P3) pour assurer une fidélité professionnelle aux illustrateurs, dessinateurs d'animation et retoucheurs qui exigent une qualité d'image impeccable.

L'atelier ouvert sur le monde entier : un design primé pour la créativité portative

Au-delà de ses performances d'affichage révolutionnaires, l'Artist Ultra 16, livrée de série accompagnée du stylet à puce intelligente X3 Pro et du stylet fin X3 Pro, est dotée d'une sensibilité à la pression de 16K et d'une capacité de reconnaissance de l'inclinaison à 60° pour une expérience de dessin naturelle. Si les boutons de raccourci personnalisables simplifient le flux de travail, l'étui de rangement des deux stylets, le clavier Bluetooth ACK05 et la conception silencieuse sans ventilateur garantissent une installation professionnelle et sans distraction.

L'Artist Ultra 16 a également reçu le prix Red Dot Product Design 2025 pour la qualité remarquable de son design. Son boîtier en aluminium solide, son profil mince et sa forme sans cadre contribuent à l'équilibre entre stabilité et portabilité. Ses touches de raccourci ergonomiques et son repose-paume intégré améliorent le confort et la précision, tandis que son corps épuré se glisse aisément dans un sac de transport pour ouvrir l'atelier sur le monde entier en conservant des performances de qualité professionnelle.

Performances sans compromis et portabilité polyvalente : l'Artist Ultra 16 laisse libre cours à divers scénarios créatifs. Cet outil portable de nouvelle génération illustre le savoir-faire approfondi de XPPen en matière de produits innovants et sa quête incessante de la perfection pour les professionnels créatifs.

Prix et disponibilité

L'Artist Ultra 16 est disponible partout dans le monde à partir du 26 septembre 2025, au prix de détail de 899,99 $. Les prix régionaux peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.xp-pen.com/product/artist-ultra-16.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2779415/image_5030436_12081170.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2779416/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2779417/2.jpg

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.

CONTACT : équipe chargée des relations publiques mondiales chez XPPen, [email protected]