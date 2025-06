LOS ANGELES, le 24 juin 2025 /CNW/ - XPPen, la principale marque d'innovation en art numérique, est ravie d'annoncer son partenariat avec le Festival international du film d'animation d'Annecy 2025 pour créer le premier Prix XPPen pour un film de fin d'études. Cette initiative vise à mettre en lumière les talents émergents de l'industrie de l'animation et à soutenir les jeunes créateurs du monde entier. Cette année, le prix a été remis à Haoyuan ZHU et Jiali TAN de Chine pour leur travail exceptionnel, « Won't Be Here ».

Haoyuan ZHU, Jiali TAN et une représentante de XPPen au Festival international du film d’animation d’Annecy en France ©ANNECY FESTIVAL / S. Clement Haoyuan ZHU, Jiali TAN et une représentante de XPPen au Festival international du film d’animation d’Annecy en France ©ANNECY FESTIVAL / L. Gouttenoire Haoyuan ZHU et Jiali TAN, « Won’t Be Here ».

« Nous devons amplifier les voix de la nouvelle génération. Lorsqu'on donne de la visibilité aux créateurs dès le début de leur carrière, leurs histoires ont le potentiel de façonner le monde créatif, a fait remarquer Amy Yuan, directrice du marketing de XPPen, expliquant la motivation derrière la création de ce prix. Nous sommes également ravis d'assister à des œuvres aussi exceptionnelles lors du festival de cette année. Félicitations à tous les lauréats et créateurs! »

Célébration du Prix XPPen pour un film de fin d'études

En tant que l'un des festivals d'animation les plus prestigieux au monde, le Festival international du film d'animation d'Annecy a compté plus de 3 900 soumissions de plus de 100 pays cette année. La catégorie « Films de fin d'études » est spécialement conçue pour les étudiants en animation, représentant le summum de la créativité étudiante et servant de tremplin crucial pour les talents émergents de l'industrie. En s'associant avec Annecy pour créer ce prix spécial, XPPen vise à offrir davantage de possibilités et de soutien aux créateurs de la génération Z, ce qui témoigne de son engagement à soutenir les talents créatifs et à favoriser un écosystème de créateurs dynamique.

Parmi les 45 films présélectionnés de 30 pays, les jeunes créateurs chinois Haoyuan ZHU et Jiali TAN ont reçu le Prix XPPen pour leur travail exceptionnel, « Won't Be Here ». Cette œuvre remarquable met en valeur un style artistique distinctif, saisissant des émotions subtiles avec une riche palette de couleurs douces et des prises longues magistrales, créant une atmosphère poétique qui trouve un écho profond. Ce prix souligne que l'animation est plus qu'un simple outil artistique. Elle sert de média créatif qui transcende le langage et réinterprète l'expérience humaine, ce qui cadre parfaitement avec la mission de la marque XPPen, qui consiste à « Offrir à l'artiste la surprise de réaliser le rêve de l'art numérique ».

Stimuler la créativité grâce à une technologie de pointe

Dans le cadre de la remise du Prix XPPen, les lauréats ont reçu l'Artist Pro 24 (Gen2) 165 Hz pour les encourager à accomplir des réalisations encore plus grandes dans le domaine de l'animation. Cette tablette est le premier écran à dessin de 165 Hz avec un taux de rafraîchissement élevé au monde, dotée de doubles stylets X3 Pro, de niveaux de pression de 16 K et d'une précision des couleurs certifiée Calman Verified (△E<1). Ces capacités avancées offrent aux créateurs des aperçus précis et des signaux visuels lorsqu'ils travaillent sur des vidéos ou des images complexes, ce qui leur permet de produire efficacement une animation de haute qualité.

Dans le domaine créatif d'aujourd'hui, les créateurs de la génération Z font souvent face à d'importants obstacles en ce qui concerne les appareils de dessin de qualité professionnelle. XPPen s'engage à démocratiser l'accès à des outils d'art numérique de pointe, débloquant ainsi des possibilités illimitées pour la prochaine génération de créateurs dans le domaine des récits d'animation. « Lorsque les obstacles technologiques seront éliminés et que les liens créatifs seront renforcés, nous pourrons insuffler plus de vitalité au monde de l'art numérique. »

Au-delà du prix, XPPen a encouragé la mobilisation des fans en offrant des invitations à la cérémonie de remise des prix pour les futurs animateurs par le biais de concours sur les médias sociaux. Cette initiative reflète l'engagement de XPPen à redonner à la collectivité de l'animation et à soutenir les amateurs de création.

L'engagement de XPPen en faveur de l'avenir de l'animation

Avec près de 20 ans de dévouement dans le domaine de l'art numérique, la collaboration de XPPen avec le Festival international du film d'animation d'Annecy souligne davantage son engagement à faire progresser l'innovation dans les arts d'animation et le développement de l'industrie. À l'avenir, XPPen continuera d'investir des ressources dans des initiatives comme le Festival international du film d'animation d'Ottawa et le 3D Community Challenge, favorisant ainsi la croissance et le progrès de l'écosystème des arts d'animation. Pour en savoir plus sur les événements à venir ou les produits novateurs de XPPen, consultez le site Web officiel de XPPen .

