LOS ANGELES, 19 mars 2025 /CNW/ - XPPen, la principale marque d'art d'innovation numérique, annonce le lancement du Magic Note Pad, le premier bloc-notes couleur 3-en-1 au monde, qui redéfinit l'expérience et l'écosystème de l'écriture numérique. Cet appareil de nouvelle génération comprend un écran X-Paper 3-en-1 révolutionnaire, le crayon X3 Pro Pencil 2 équipé de 16 384 niveaux de pression de pointe et l'application de prise de notes intelligente XPPen Notes personnalisée. Propulsé par l'écosystème ouvert d'Android 14, le Magic Note Pad offre une solution de prise de notes numérique polyvalente, efficace et conviviale sur mesure pour les professionnels du monde des affaires, les étudiants et les utilisateurs créatifs.

En tant que pionnier de la prise de notes numériques de prochaine génération, le Magic Note Pad tire parti de la technologie EMR de base pour offrir une performance élevée et une expérience d'écriture ultra-fluide. Il est doté du premier écran X-Paper 3-en-1 de l'industrie, s'affranchissant ainsi des limitations inhérentes aux écrans à encre électronique monochromes traditionnels et offrant aux utilisateurs une expérience visuelle plus riche et plus réaliste.

De plus, le Magic Note Pad a reçu la certification TÜV SÜD en matière d'affichage semblable au papier et de lumière bleue basse, assurant une protection oculaire de qualité professionnelle tout en offrant une expérience d'écriture exceptionnelle. XPPen tire parti de son expertise en matière d'intégration matériel-logiciel pour stimuler l'innovation dans la technologie de l'écriture manuscrite et assurer la compatibilité harmonieuse de l'écosystème pour les applications de prise de notes, redéfinissant ainsi les solutions de prise de notes numériques de prochaine génération.

« Le Magic Note Pad offre aux utilisateurs une toute nouvelle expérience de prise de notes numériques à l'ère du 'mobile-first'. Plus qu'un simple bloc-notes numérique, il s'agit d'un outil de productivité puissant, conçu pour améliorer la réflexion, simplifier la prise de notes et accroître l'efficacité, que ce soit dans un contexte professionnel ou pour une expression créative », a déclaré Amy Yuan, directrice en chef du marketing chez XPPen. « Au cours des dernières années, la demande d'applications mobiles de prise de notes a bondi, les utilisateurs comptant de plus en plus sur la prise de notes, la gestion de documents et l'IA pour améliorer leur productivité au travail et dans le cadre de formations. Parallèlement, les attentes à l'égard d'une expérience fluide de rédaction à l'écran se sont accrues. Forts de 26 ans d'expertise en technologie EMR d'écriture manuscrite, nous avons obtenu une écriture naturelle, fluide et très précise, ce qui nous a permis de rétablir une expérience de rédaction sur papier. Inspiré par notre philosophie de conception 'sans papier', le Magic Note Pad propose un écosystème de prise de notes numériques ouvert et hautement compatible, et redéfinit la prise de notes à l'ère moderne. »

Le premier écran X-Paper 3-en-1 au monde pour l'expérience ultime d'une écriture et d'une lecture semblables à celles sur papier

Le Magic Note Pad est doté d'un écran X-Paper 3-en-1 révolutionnaire, conçu pour une adaptation harmonieuse à différents scénarios avec trois modes de couleur distincts. En appuyant une seule fois sur la touche X-Paper, les utilisateurs peuvent passer facilement du mode Ink Paper Mode (papier encre) à une expérience classique en noir et blanc. Ils peuvent également accéder au mode Light Color Mode (couleurs pâles) pour les éléments visuels à faible saturation et au mode Nature Color Mode (couleurs naturelles) pour utiliser des couleurs vives et réalistes. Dotée de 16,7 millions de couleurs et d'une technologie de rendu de couleur, chaque détail est représenté fidèlement, avec une précision époustouflante.

Le taux de rafraîchissement exceptionnel de 90 Hz assure une écriture fluide avec une latence minimale, tandis que la protection oculaire de qualité professionnelle est garantie par deux certifications TÜV SÜD pour les normes Low Blue Light (lumière bleue faible) et Paper-like Display (affichage semblable à du papier). En complément de cet affichage novateur, le X3 Pro Pencil 2 nouvellement mis à niveau, avec des niveaux de pression de pointe de 16 K, des pointes douces et une touche de raccourci. La combinaison de la technologie EMR et des outils de rédaction soigneusement conçus offre une expérience authentique semblable à celle du papier qui établit de nouvelles normes pour la prise de notes numériques.

Une productivité stimulée grâce à une conception intelligente et à un écosystème ouvert

XPPen Notes, une solution puissante de prise de notes native élaborée conjointement avec le développeur d'applications Jnotes, est conçue pour maximiser la productivité et la créativité. Qu'il s'agisse de capter l'inspiration soudaine, de prendre des notes ou de dessiner des idées, chaque fonction est conçue pour simplifier votre flux de travail. Les utilisateurs de Magic Note Pad peuvent profiter d'un abonnement permanent gratuit, libérant ainsi le plein potentiel de l'application pour une expérience ininterrompue.

Grâce au système Android 14, les utilisateurs peuvent accéder au vaste écosystème de Google Play Store pour personnaliser leur espace de travail idéal en installant les applications qui conviennent le mieux à leur flux de travail. Conçu pour la portabilité et l'efficacité, cet appareil ultramince de seulement 7 mm ne pèse que 495 g, ce qui en fait le compagnon idéal pour le travail, l'étude et la créativité lors de déplacements.

Pour une efficacité optimisée, le Magic Note Pad présente des fonctions intelligentes et axées sur la productivité, comme l'écriture instantanée avec une touche de stylet et un glissement de trois doigts pour la prise rapide de captures d'écran, ce qui permet aux utilisateurs de saisir et d'organiser leurs idées à la vitesse de l'éclair. Doté d'un bouton à stylo flottant, d'un support d'affichage à fenêtres multiples et d'une intégration transparente des applications, le Magic Note Pad offre une expérience utilisateur intelligente, ouverte et fluide, vous permettant de travailler, de créer et d'innover avec une efficacité professionnelle.

Le Magic Note Pad marque une étape importante dans la révolution technologique 'sans papier', alliant harmonieusement l'innovation numérique à une expérience d'écriture naturelle. Cette percée souligne l'approche avant-gardiste de XPPen en matière de développement d'outils numériques intégrés tout-en-un, tout en reflétant son engagement profond envers l'expérience utilisateur.

À l'avenir, XPPen continuera de stimuler l'innovation technologique, améliorant les solutions de création numérique pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs et faciliter encore plus la créativité.

Prix et dates de lancement

Découvrez le Magic Note Pad à la boutique en ligne XPPen pour 439,99 $. Consultez le site xp-pen.com/ pour découvrir les spécifications complètes et libérer votre potentiel créatif.

