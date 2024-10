XPPen lance la série Artist Pro 24 (Gen 2) : deux chefs-d'œuvre uniques de l'industrie pour redéfinir l'excellence des couleurs

La série Artist Pro 24 (Gen 2) incarne l'engagement de XPPen à faire progresser la technologie de l'art numérique. « Elle est conçue pour offrir une expérience de dessin de qualité supérieure aux artistes numériques professionnels. En tant que l'une des tablettes graphiques les plus avancées de XPPen, elle place véritablement la technologie de pointe à l'avant-garde de l'art numérique », a déclaré Amy Yuan, directrice du marketing chez XPPen.

La collaboration de XPPen avec la solution Calman, de Portrait Displays, un expert renommé de l'industrie, inaugure une nouvelle ère dans l'art numérique. Eric Brumm, président et chef de la direction de Portrait Displays, a expliqué : « La série Artist Pro 24 (Gen 2) est la première tablette graphique avec écran à obtenir le statut Calman Verified, une étape importante pour rendre l'étalonnage des couleurs de qualité professionnelle accessible aux artistes numériques.

Première tablette graphique avec écran 4K certifiée Calman Verified de 24 po de l'industrie pour explorer l'art des couleurs

L'Artist Pro 24 (Gen 2) 4K redéfinit les limites de la fidélité visuelle dans la création artistique numérique avec son écran 4K Ultra HD de 23,8 po, offrant une clarté exceptionnelle pour chaque détail.

En tant que première tablette graphique avec écran 4K certifiée Calman Verified de 24 po, elle établit une nouvelle norme industrielle en matière de justesse des couleurs. Avec une précision des couleurs de qualité professionnelle (Delta E<1 pour le sRGB) et un important rapport de couverture de la gamme de couleurs (99 % sRGB et Adobe RGB, 98 % Display P3), elle peut afficher 1,07 milliard de couleurs pour des images réalistes. Proposée au prix de 1 299,99 $*, l'Artist Pro 24 (Gen 2) 4K est un outil indispensable pour les professionnels de la création qui recherchent une expérience de création numérique unique.

Première tablette graphique avec écran 24 po de 165 Hz certifiée Calman Verified de l'industrie, pour maîtriser le flux des couleurs

L'Artist Pro 24 (Gen 2) de 165 Hz innove en tant que première tablette graphique avec écran de 24 po 165 Hz certifiée Calman Verified au monde, propulsant la fluidité et la réactivité vers la prochaine génération, au prix de 1 099,99 $*. Avec une vitesse d'affichage des lignes jusqu'à 175 % plus rapide que les écrans 60 Hz, les utilisateurs bénéficient d'images plus fluides et plus réactives qui améliorent le flux de travail créatif. L'écran Ultraspeed de 165 Hz réduit le scintillement des images et le flou de mouvement, ce qui permet aux artistes et aux animateurs de créer des œuvres d'art dynamiques de haute qualité plus efficacement. Cette technologie de pointe améliore non seulement le processus créatif, mais réduit également la fatigue oculaire, permettant ainsi des séances de travail plus longues et plus confortables.

Une performance en couleur époustouflante avec X-Color Master

La série Artist Pro 24 (Gen 2) intègre X-Color Master, une solution de couleur complète mise au point en collaboration avec Calman. Elle combine une précision certifiée Calman Verified avec un logiciel d'étalonnage avancé pour des performances d'affichage exceptionnelles. Chaque appareil est étalonné dans l'espace LUT 3D et comprend un rapport certifié Calman Verified. Le logiciel XPPen ColorMaster compatible offre un étalonnage des couleurs scientifique. Les utilisateurs bénéficient d'un service de gestion des couleurs à vie, assurant une qualité visuelle constante.

Lauréat du prix Red Dot Design Award 2024 : une expérience créative exceptionnelle

La série Artist Pro 24 (Gen 2), lauréate du prix Red Dot Design Award 2024, présente la conception bord à bord « One Paper » de XPPen avec un verre gravé AG Nano et un revêtement AF, réduisant les reflets et les traces de doigts. Son écran entièrement laminé réduit l'écart visuel entre le stylet et le curseur, tandis que ses caractéristiques ergonomiques assurent le confort des créateurs. Les accessoires inclus améliorent l'expérience utilisateur : support réglable intégré, double pince à stylets, étui à stylet et télécommande de raccourci programmable ACK05 Shortcut pour une meilleure efficacité de flux de travail.

Associée à sa sensibilité à la pression de niveau supérieur et à sa conception axée sur l'utilisateur, la série Artist Pro 24 (Gen 2) offre une expérience de création numérique inégalée. La série est équipée de deux stylets pour un choix optimal, tous deux dotés de niveaux de pression de 16 K. Le X3 Pro Stylet Fin offre une grande précision grâce à sa conception légère, à sa pointe fine et à ses deux touches de raccourci personnalisables. Le Stylet à puce intelligente X3 Pro offre une expérience de dessin réaliste. Les pointes en feutre imitent une sensation de stylo sur papier. De plus, le stylet est doté de deux touches de raccourci et d'une gomme numérique qui améliorent son efficacité pour le dessin tout en assurant le confort avec sa poignée en silicone.

Les dernières tablettes graphiques avec écran de XPPen témoignent de notre engagement à fournir aux artistes des outils de dessin numérique de pointe. Grâce à l'innovation continue, nous nous efforçons d'être en tête du marché de l'art numérique et de donner aux créateurs les moyens d'exprimer librement leur créativité.

Prix et disponibilité

La très attendue série Artist Pro 24 (Gen 2) sera lancée le 22 octobre. À compter d'aujourd'hui, profitez d'importants rabais spéciaux de plus de 20 % pour les premiers acheteurs, exclusivement sur la boutique en ligne de XPPen. Pour en savoir plus et accéder à ces offres à durée limitée, consultez notre site Web officiel.

Artist Pro 24 (Gen 2) 4K : https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-24-gen-2-4k.html?utm_source=PR&utm_campaign=4k

Artist Pro 24 (Gen 2) 165 Hz : https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-24-gen-2-165hz.html?utm_source=PR&utm_campaign=165Hz

*Les renseignements sur les prix peuvent varier selon le marché régional.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529718/01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529719/02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529720/03.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529721/04.jpg

