LOS ANGELES, 18 mai 2026 /CNW/ - Leader mondial dans le domaine de l'art numérique, XPPen donne depuis longtemps aux créateurs la possibilité de dépasser leurs limites créatives et d'améliorer l'efficacité des flux de travail. XPPen lance la console d'édition Pilot Pro, une console de précision conçue pour simplifier les opérations d'édition complexes. Il s'agit de la première tentative de XPPen dans la catégorie des console d'édition professionnelles, permettant une manipulation d'une seule main avec une disposition industrielle révolutionnaire dotée d'un joystick à entrées multiples, d'une commande rotative et de boutons personnalisables, capables d'exécuter des centaines de commandes pour une expérience d'édition plus immersive.

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« Le marché a connu une demande croissante pour du matériel qui comble de façon transparente l'écart entre l'intention créative et l'exécution », a déclaré Brian Huang, directeur du marketing chez XPPen. « Avec la console d'édition Pilot Pro, nous sommes en train de répondre aux besoins des professionnels de l'édition : un contrôle tactile et intuitif en mode « yeux libres » qui semble naturel et fluide, sans être lié au clavier. Ce produit marque une étape importante dans le parcours de XPPen. Il repousse les limites de notre écosystème d'outils de création numérique, renforçant ainsi notre volonté de servir les créateurs dans le cadre d'un éventail plus large de processus créatifs. »

Commande intuitive pour un fonctionnement très efficace en mode « yeux libres »

Le Pilot Pro propose 16 boutons personnalisables, 3 cadrans et un joystick à entrées multiples, le tout sur une seule manette compacte à une seule main pour une édition de niveau professionnel. La disposition de ses touches 3D sculptées assure un fonctionnement intuitif en mode « yeux libres », permettant aux utilisateurs de rester pleinement concentrés sur l'écran tout en exécutant des commandes sans regarder l'appareil. Le moteur linéaire offre une rétroaction haptique subtile, précise et réaliste, tandis que 7 thèmes personnalisables et des centaines de raccourcis permettent aux utilisateurs de simplifier n'importe quel processus d'édition. Les utilisateurs peuvent aisément charger des profils personnels ou télécharger des préréglages d'experts du secteur, ce qui permet d'adopter et de reproduire facilement des schémas de commande sur divers logiciels.

Lauréat du GOOD DESIGN AWARD 2025 : à l'avant-garde de l'innovation en matière d'esthétique et de design

Récompensé par le GOOD DESIGN AWARD 2025, la Pilot Pro propose une disposition empilée avant-gardiste et inédite qui redéfinit l'équilibre entre esthétique et précision fonctionnelle. Ce design primé s'inscrit dans le cadre d'une ergonomie avancée et comprend un châssis épuré conçu pour une utilisation naturelle avec la main gauche. En épousant la courbe de prise de la main et en prévoyant un appui destiné à l'éminence hypothénar, la console assure un ancrage intégral du poignet et élimine efficacement la tension lors de longues séances d'édition.

« Notre philosophie de conception place l'expérience optimale de l'utilisateur au centre de notre démarche grâce à une immersion absolue », a déclaré Li Jiang, concepteur industriel senior chez XPPen. « En soignant la position stratégique de chaque commande au profit d'un accès instinctif et en faisant en sorte de pouvoir activer les déclencheurs sans effort, nous avons créé une console que l'on oublie pendant l'utilisation, pour une concentration optimale sur le travail en cours. »

Joystick pour classer les couleurs et naviguer dans le calendrier

Le joystick à entrées multiples prend en charge la navigation 4 à 8 directions pour une sélection rapide des clips et un étalonnage colorimétrique intégré, ce qui permet de procéder à des réglages fluides et sans modification grâce à un mouvement composé. Outre la navigation, les gestes vers le haut et vers le bas déclenchent une sélection et une coupe directes, tandis que les mouvements horizontaux peuvent être associés à un raccourci pour contrôler les vitesses de lecture variables. Qu'il s'agisse de souligner les points forts d'un événement ou de créer des blogues vidéo, les éditeurs peuvent garder une main sur le joystick tout en prenant des décisions en matière de création.

Tri-rotatif : appel avec rétroaction haptique

Pilot Pro dispose de 3 commandes rotatives indépendantes, chacune hautement personnalisable. Ces éléments incluent : le cadran à haute vitesse fonctionne via des clips pour aider les utilisateurs à s'approcher rapidement du point de contrôle souhaité; la précision du cadre est ensuite obtenue à des vitesses plus lentes. Le bouton de précision déplace la tête de lecture image par image ou fait pivoter les images sous tous les angles. Le cadran rotatif effectue un zoom avant et arrière. L'ensemble assure une rétroaction haptique configurable avec trois options : intense, doux ou aucune vibration, garantissant le confort de chaque action.

Connectivité, autonomie de la batterie et compatibilité du système

Pour la connectivité, l'appareil prend en charge 3 méthodes de connexion pour un rendement stable et à faible latence. Sa batterie rechargeable intégrée offre plus de 15 jours d'autonomie (dans le cadre d'un fonctionnement quotidien de quatre heures). Il fonctionne sans problème sous Windows 10 ou version ultérieure, macOS 11.0 ou version ultérieure, et avec des logiciels professionnels tels que DaVinci Resolve, Premiere Pro, Photoshop, Lightroom Classic et Final Cut Pro.

Prix et disponibilité

Le XPPen Pilot Pro sera disponible à partir du 18 mai 2026 au prix de 209,99 $ (les prix et la disponibilité peuvent varier selon la région). Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.xp-pen.com/product/pilot-pro.html

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SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.

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