LOS ANGELES, 20 mars 2026 /CNW/ - XPPen, leader mondial de l'innovation en art numérique, a dévoilé aujourd'hui son nouveau écran de dessin phare, l'Artist Pro 27 (2e génération). Combinant des performances chromatiques de qualité professionnelle et une solution X-Touch évoluée sur un écran 4K 120 Hz de 27 pouces, ce modèle phare propose une expérience créative transformatrice, permettant aux créateurs professionnels de repousser les limites de leur métier avec une fidélité des couleurs étonnante et un flux de travail intuitif et efficace.

XPPen Artist Pro 27 (2e génération) XPPen Artist Pro 27 (2e génération) XPPen Artist Pro 27 (2e génération)

« Chez XPPen, nous restons déterminés à faire progresser la technologie de l'art numérique et à donner aux créateurs des outils professionnels et une expérience de dessin sans égale », a déclaré Brian Huang, Directeur du marketing chez XPPen. « Positionné comme un écran de dessin tactile Color Master, l'Artist Pro 27 (2e génération) établit une nouvelle norme en matière d'écrans, proposant aux créateurs professionnels un espace de travail grand format, des performances élevées et un flux de travail efficace. Il complète la gamme professionnelle haut de gamme de XPPen avec la série Artist Pro de 14 à 27 pouces, offrant aux créateurs un parcours d'amélioration clair à mesure de l'affirmation de leurs ambitions. »

Performances chromatiques de haut vol : Haute fidélité

L'Artist Pro 27 (2e génération) prend en charge 1,07 milliard de couleurs avec une couverture de 99 % par rapport à la gamme de couleurs Adobe RGB, de 99 % par rapport à sRVB et de 97 % par rapport à Display P3, offrant une fidélité de couleur de haut niveau et des gradations de nancées de lumière et d'ombre pour des œuvres plus vraies que nature. Certifié Calman Verified et étalonné en usine selon Delta E < 1, il assure une précision hors-norme et des performances de couleur professionnelles (pris en charge par le logiciel de gestion des couleurs XPPen ColorMaster inclus).

Solution X-Touch avancée : Flux de travail intelligent

L'Artist Pro 27 (2e génération) intègre la solution avancée X-Touch, un système de contrôle tactile de pointe conçu pour une interaction intuitive et réactive. Avec la prise en charge des interactions tactiles Windows et macOS, les créateurs peuvent laisser libre cours à leur imagination dès le premier jour. La fonction tactile à dix points permet des actions précises à l'écran, y compris le zoom par pincement, la rotation et la navigation fluide sur toile, ce qui garantit le caractère précis et instantané de chaque mouvement. Des gestes entièrement personnalisables, accompagnés de zones sans contact définies par l'utilisateur qui empêchent les contacts accidentels, permettent aux créateurs d'adapter les commandes à leur flux de travail, de limiter les interruptions et de maintenir le flux créatif.

Méga écran 4K 120 Hz de 27 pouces : Clarté immersive

Pour les professionnels qui pensent et créent à grande échelle, l'écran de 27 pouces offre un vaste espace de travail permettant aux créateurs de visualiser l'ensemble de leur travail sans faire de zoom ou de panoramique en permanence. Avec une résolution 4K, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse de 5 ms, il offre une clarté exceptionnelle tout en réduisant considérablement la latence du tracé au pinceau et le flou lors de mouvements rapides.

Son verre gravé nouvelle génération, d'une épaisseur de seulement 0,7 mm, augmente de 30 % le facteur de transmission de la lumière par rapport aux générations précédentes, offrant une surface plus propre et plus lumineuse qui conserve une sensation naturelle semblable au papier, tout en réduisant les traces de doigts et l'éblouissement. Pendant ce temps, la certification TÜV SÜD pour la faible lumière bleue assure un confort durable lors de sessions de création prolongées.

Intégration de qualité studio : Efficacité professionnelle

Conçu pour les créateurs professionnels et les studios de création, l'écran est livré avec une gamme complète d'accessoires pour améliorer l'expérience utilisateur et le flux de travail. Son support permet de régler l'angle d'une seule main de 16° à 72° pour un confort ergonomique au quotidien. Les deux stylets X3 Pro (le stylet fin X3 Pro et le stylet à puce intelligente X3 Pro) offrent chacun 16 384 niveaux de pression de pointe, permettant un contrôle naturel et précis sur toute la gamme de variations de course. Un clavier sans fil dispose d'une grille 10×4 de touches de raccourci entièrement personnalisables pour un accès instantané aux commandes essentielles. Sa large compatibilité avec Windows, macOS, Android, ChromeOS et Linux, l'Artist Pro 27 (2e génération) assure une intégration parfaite à tous les cadres créatifs, qu'il s'agisse de passer d'un appareil ou d'un logiciel à l'autre.

Prix et disponibilité

Le XPPen Artist Pro 27 (2e généraion) sera disponible à compter du 20 mars 2026, au prix de 1 899 $. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.xp-pen.com/product/artist-pro-27-gen-2.html (Les prix et la disponibilité peuvent varier selon la région).

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SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.

CONTACT : Relations publiques mondiales de XPPen : [email protected]