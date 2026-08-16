XPPen célèbre son 21e anniversaire avec « DOODLE THE WORLD » et fait rayonner la créativité au-delà des frontières

LOS ANGELES, 16 août 2026 /CNW/ -- XPPen, marque mondiale de référence en matière d'innovation dans l'art numérique, célèbre fièrement son 21e anniversaire. Pour célébrer 21 années consacrées à donner aux créateurs du monde entier les moyens de donner vie à leurs idées, XPPen présente le thème de cette année, « DOODLE THE WORLD », avec une série d'expériences créatives, dont le Concours Mondial de Design de Art Toy co-organisé par XPPen et TOP TOY, une marque de jouets d'art mondialement connue, le prochain lancement de l'Artist Ultra 14, des échanges avec des artistes, le jeu Doodle & Spin sur le site internet officiel et des offres anniversaire exclusives. Par ces initiatives, XPPen encourage les créateurs du monde entier à explorer diverses formes d'expression artistique et à créer sans limites.

« Chez XPPen, nous croyons que la créativité ne devrait avoir aucune frontière et ne devrait être limitée ni par les supports ni par l'imagination », a déclaré Brian Huang, directeur du marketing chez XPPen. « Depuis 21 ans, nous donnons aux créateurs les moyens de concrétiser leurs idées grâce à des solutions novatrices. "DOODLE THE WORLD" incarne notre conviction que l'inspiration peut circuler librement sur le papier, les écrans et au-delà. Dans le cadre de cette célébration d'anniversaire et de notre collaboration avec TOP TOY, nous nous réunissons autour de la vision commune d'une créativité sans limites et du pouvoir de l'imagination, tout en adoptant une culture créative plus jeune et axée sur les tendances grâce à la fusion de l'art numérique et de la culture des jouets de créateurs. »

Concours Mondial de Design de Art Toy XPPen × TOP TOY

En tant que l'un des points forts de la célébration du 21e anniversaire de XPPen, la société s'est associée à TOP TOY, une marque mondiale de premier plan dans le domaine des jouets d'art, pour lancer le Concours Mondial de Design de Art Toy, invitant les créateurs du monde entier à explorer les possibilités de Zero, le personnage IP original de TOP TOY. Grâce à cette collaboration, les créateurs peuvent transformer leurs idées en modèles à collectionner.

Le concours, qui se déroulera du 16 août au 16 octobre 2026, encourage les participants à réinterpréter Zero au moyen de créations, notamment dans les catégories Null Shell Design, Fenix Shell Design et Zero Figure Design. Les participants peuvent s'inspirer des saisons et des styles de vêtements ou développer leurs propres thèmes originaux. Les gagnants recevront des appareils créatifs XPPen, des prix en argent, des boîtes surprises et des X-Coins de la communauté XPPen, qui pourront être utilisés pour participer à des concours et obtenir des récompenses exclusives. Les œuvres gagnantes sélectionnées auront également la possibilité d'être développées en jouets d'art physiques et vendues dans les magasins TOP TOY partout dans le monde. Pour participer au concours : https://community.xp-pen.com/events/global-art-toy-design-contest?lang=fr

Un panel d'artistes et de professionnels de la création évaluera les œuvres soumises, dont Katun, graffeur influent d'Asie du Sud-est, Josephine Rais, illustratrice et designer stratégique allemande, Jun Oson, illustrateur et artiste contemporain japonais, ainsi que des membres du jury composés de designers seniors de jouets d'art de TOP TOY. « J'espère que les créateurs oseront créer, non seulement en jouant avec les couleurs, mais aussi en explorant davantage les possibilités offertes par des éléments subtils comme les matériaux et les émotions », a déclaré Tong Liu, designer senior chez TOP TOY, en tant que membre du jury.

Un nouveau venu dans la série Artist Ultra

Poursuivant la célébration du 21e anniversaire de XPPen, l'Artist Ultra 14 sera lancé le 17 août. Dernier-né de la série Artist Ultra, l'Artist Ultra 14 apporte la technologie Ultra Clear True Color pour une précision et une clarté exceptionnelles dans un design compact et portable, offrant aux créateurs une expérience flexible et immersive. Le nouveau produit sera également offert comme l'un des prix du Concours Mondial de Design de Art Toy et du jeu anniversaire sur le site internet officiel de XPPen.

Célébrer la créativité sur tous les supports et au-delà

Afin d'explorer davantage le thème de cette année, XPPen a invité des artistes issus de différents domaines créatifs, notamment Chromakane, tatoueur, et Marina Esmeraldo, artiste multidisciplinaire, à partager leur parcours créatif et leur interprétation de « DOODLE THE WORLD ». Au fil de ces échanges, XPPen montre comment le dessin peut prendre vie sur différents supports et dans divers environnements créatifs, encourageant chacun à profiter de la liberté de créer à tout moment et en tout lieu.

Au-delà de ces échanges artistiques, tout le monde est invité à participer au jeu anniversaire sur le site officiel de XPPen. Les participants peuvent prendre part au 21-Day Doodle Journey et faire tourner la roue pour tenter de gagner des prix. Les boutiques en ligne officielles de XPPen lanceront également des offres d'anniversaire mondiales, avec des réductions allant jusqu'à 50 % sur des produits sélectionnés.

Forte de 21 années d'innovation, XPPen continuera de donner aux créateurs les moyens de réaliser leurs projets et de faire progresser l'art numérique. XPPen présentera également ses plus récentes innovations et ses prochains produits au salon IFA 2026, notamment de nouveaux produits qui seront dévoilés avant leur lancement officiel. Plus de détails seront communiqués lors de l'IFA 2026.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.xp-pen.com/21st-anniversary-celebration.html

SOURCE XPPen Technology Co., Ltd.

CONTACT : Relations publiques mondiales de XPPen : [email protected]