La combinaison de nouveaux capitaux propres, de prêts et de contributions gouvernementales apporte plus de 1,6 milliard de dollars canadiens pour financer l'expansion du réseau de fibre optique de nouvelle génération de Xplore en région rurale

MARKHAM, ON, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Xplore inc., un chef de file en accès Internet haute vitesse en région au Canada, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une recapitalisation complète. Plus de 1,6 milliard de dollars canadiens en nouveaux investissements et en soutien de programmes provenant de multiples paliers du gouvernement ont ainsi été engagés pour poursuivre l'expansion de son réseau de fibre optique, ce qui lui permettra d'offrir un accès Internet de plusieurs gigabits par seconde à plus de 400 000 foyers en région au pays. Ceci fait suite à l'annonce faite en juin selon laquelle la société avait conclu une entente pour le nouveau financement.

La majorité de ce nouveau financement découle de l'actionnaire majoritaire de Xplore, Stonepeak, avec plusieurs investisseurs institutionnels en complément.

La société est également appuyée par divers paliers du secteur public, notamment un programme financé par le gouvernement ontarien et administré par Infrastructure Ontario, ainsi que le Fonds pour la large bande universelle administré par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et ses partenaires. La Banque de l'infrastructure du Canada fournit aussi un financement par emprunt pour certains projets afin d'appuyer le déploiement du service Internet haute vitesse en région dans plusieurs provinces.

Xplore a été un participant important aux programmes publics soutenant la construction de réseaux de fibre optique ces dernières années, et la présente annonce de financement fait suite à l'achèvement d'un projet de 132 M$ soutenu par Opération haute vitesse grâce auquel Xplore a construit 2 700 km de fibre pour desservir plus de 36 000 foyers québécois. L'entreprise construit actuellement des réseaux de fibre optique en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Ile-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, qui sont appelés à desservir plus de 400 000 foyers d'ici 2027. Ce financement permettra également à Xplore d'utiliser son portefeuille de spectre de 1,6 milliard de connexions MHz-POP pour offrir des services fixe sans fil 5G à plus de 1,5 million de foyers au pays.

Fran Shammo, président-directeur du conseil d'administration de Xplore et ancien directeur financier général de Verizon, a déclaré : « Il s'agit d'une étape importante pour nous qui offrira des avantages majeurs à nos abonnés. Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu du gouvernement canadien et de nos investisseurs dans notre mission d'apporter un accès Internet haute vitesse de classe mondiale au plus grand nombre possible de collectivités en région pour ainsi améliorer leur quotidien. »

Andrew Thomas, directeur général principal de Stonepeak, a déclaré : « Stonepeak est un investisseur particulièrement actif dans le domaine de la fibre optique à l'échelle mondiale. Nous prévoyons continuer à tirer parti de cette expertise, ainsi que du soutien solide reçu de nombreux organismes gouvernementaux canadiens, pour étendre rapidement l'accès Internet haute vitesse par fibre optique à des centaines de milliers de consommateurs mal desservis. »

Geoff Lowe, directeur général intérimaire de Xplore, a ajouté : « Nous avons hâte de travailler avec nos investisseurs et nos partenaires gouvernementaux pour offrir une connectivité de pointe aux personnes habitant dans des zones mal desservies au pays. Nous disposons d'une formidable équipe de professionnels dévoués à faire progresser notre mission d'offrir un accès Internet haute vitesse de première qualité en région. »

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

À propos de Stonepeak

Stonepeak est une société d'investissement alternative de premier plan spécialisée dans les infrastructures et les actifs réels avec environ 70 G$ d'actifs sous gestion. Grâce à ses investissements dans des entreprises de premier ordre et des actifs durables à l'échelle mondiale, Stonepeak vise à créer de la valeur pour ses investisseurs et ses sociétés de portefeuille, en mettant l'accent sur la protection contre les dévaluations et sur de solides rendements ajustés au risque. Stonepeak, en tant que créateur de supports de placement en capital-investissement et en crédit, fournit des capitaux, un soutien opérationnel et un partenariat engagé pour développer les investissements dans ses secteurs cibles, notamment les communications, l'énergie et la transition énergétique, les transports et la logistique et l'immobilier. Stonepeak a son siège social à New York et possède des bureaux à Houston, Londres, Hong Kong, Singapour, Sydney et Abu Dhabi. Pour un complément d'information, veuillez consulter le www.stonepeak.com.

SOURCE Xplore Inc.

