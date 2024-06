Xplore a conclu une entente visant à obtenir du nouveau financement par emprunt et par capitaux propres pour ses projets courants et à venir visant l'expansion de son réseau par fibre optique en région rurale au Canada .

. Ce financement permettra également à l'entreprise de continuer à moderniser son réseau fixe sans fil pour fournir un service 5G de classe mondiale.

Stonepeak, l'actionnaire actuel de Xplore, et certains des prêteurs de Xplore dirigeront l'investissement, et les autres prêteurs de Xplore auront la possibilité de participer à des conditions substantiellement semblables

MARKHAM, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Xplore inc., l'un des plus importants fournisseurs de service Internet en région au Canada, a conclu aujourd'hui une entente de principe visant à obtenir du nouveau financement par emprunt et par capitaux propres pour ses projets visant l'expansion de son réseau par fibre optique et la modernisation de son réseau fixe sans fil vers le protocole 5G.

« Nous sommes enthousiasmés par cet investissement, car il nous permettra de fournir un service Internet haute vitesse de classe mondiale à encore plus de collectivités en région, a déclaré Fran Shammo, président-directeur du conseil d'administration de Xplore. Cette entente représente une étape marquante pour Xplore et engendrera plusieurs retombées positives pour notre clientèle et nos partenaires principaux. »

Les nouveaux fonds financeront l'expansion du réseau par fibre de Xplore dans plusieurs petites municipalités en région. Au cours des prochaines années, Xplore prévoit offrir des connexions par fibre à 1 gigabit par seconde à plus de 400 000 foyers, ce qui en fera le plus grand fournisseur indépendant de service par fibre en région au pays. De plus, l'investissement servira à moderniser son réseau fixe sans fil pour passer à la technologie 5G.

« En collaboration avec nos partenaires du secteur public, Xplore reste concentré sur la construction de réseaux par fibre optique de haute qualité en région. Grâce à cet investissement, nous pourrons étendre notre réseau par fibre optique à encore plus de régions desservies, ce qui changera la donne pour elles, a déclaré Rizwan Jamal, président-directeur général de Xplore. De plus, notre gamme de spectres de premier ordre et nos équipes techniques chevronnées nous positionnent avantageusement pour déployer des connexions fixe sans fil 5G de classe mondiale partout sur notre territoire. Nous avons hâte de pouvoir offrir des débits de connexion ultrarapides à nos abonnés. »

Xplore a choisi d'utiliser la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) pour mettre en œuvre la transaction, et plus tôt aujourd'hui, la société a entamé une procédure en vertu de cette loi. Elle prévoit finaliser l'investissement au cours des prochaines semaines.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

SOURCE Xplore Inc.

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Indrani Ray, Directrice des communications, Xplore inc., [email protected]